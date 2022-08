München – Die Maschine macht keine Pause. Zack. Zack. Zack. 202 Mal insgesamt. Unerbittlich.

Erst nach 202 Würfen ist Amon-Ra St. Brown fertig. 202 Pässe fängt er mit der Football Passing Machine, nach jedem Training, seit Jahren. Eine Tradition, mit der er seit seinen High-School-Zeit seine Fang-Fähigkeiten formt.

Mit Erfolg: 2021 unterliefen ihm in seiner Rookie-Saison bei 90 Receptions nur zwei Drops. Auch mit seinen anderen Zahlen konnte St. Brown überzeugen: Er kam auf 912 Yards und sechs Touchdowns insgesamt, vor allem in der zweiten Saisonhälfte drehte er so richtig auf, setzte gewaltige Ausrufezeichen.

Erfolge sind Vergangenheit

Doch das ist Vergangenheit. Er selbst hält sich damit längst nicht mehr auf.

Was nun zählt, ist sein zweites Jahr, der nächste Schritt. Denn das ist der Zeitraum, der besonders ist, der die weitere Karriere formt: Von Jahr eins auf zwei machen die Spieler oft den größten Sprung in ihrer Laufbahn.

Würde ja bedeuten: St. Brown liefert die ganze Saison über ab und reift zum Top-Receiver der Liga. Zumindest in der Theorie, denn in der NFL gibt es sehr viele unbekannte Variablen.

Steht St. Brown vor seinem endgültigen Durchbruch?

Für Offensive Coordinator Ben Johnson ist er "etwas Besonderes. Das ist er wirklich. Er hat diese kontrollierte Aggression für einen Receiver, die selten ist", sagte der OC: "Sie zeigt sich im Laufspiel. Sie zeigt sich in seinem Routing und seinen Breaks und überträgt sich auf den Rest der Gruppe."

Trainer Dan Campbell ist darum bemüht, seine Jungs ein wenig einzufangen, auch St. Brown, der in der HBO-Doku Hard Knocks (ab dem 28. August auf ProSieben MAXX und ran.de) durchblicken ließ, wie sehr er vom Erfolg getrieben ist. In der zweiten Folge zählt er alle 16 Receiver namentlich auf, die vor ihm gedraftet wurden. Inklusive College.

Der Chip auf seiner Schulter

Es ist dieser "Chip on my Shoulder", wie die US-Amerikaner sagen, das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Ein Antrieb, der oft bleibt. Wie bei St. Brown auch. "Da kommt immer noch meine Motivation her, und ich pushe weiter", sagte er.

Campbell weiß, was er an seinem Receiver hat. "Er wird beständig und konstant sein, und wann immer man ihn braucht, weiß man, dass man ihn hat und dass er die Plays für einen machen wird", sagte der Coach, der auch auf die Arbeit der Kollegen Josh Reynolds, D.J. Chark oder Kalif Raymond setzt.

"Selbst wenn er nicht wieder diese Art von Leistung bringt, hoffe ich, dass das daran liegt, dass wir Leute um ihn herum haben, die ihm helfen", sagte Campbell, der in der Vorbereitung ein Team formt, das im zweiten Jahr des Umbruchs bessere Ergebnisse liefern soll als 2021. Dafür soll auch St. Brown sorgen, und nicht wenige Experten erwarten eine deutliche Steigerung, was bei drei Siegen im vergangenen Jahr nicht allzu schwierig sein sollte.

Chemie mit Jared Goff stimmt

Was auffällt: Die Chemie mit Quarterback Jared Goff stimmt, was für St. Brown essenziell ist. Es verging in der Vorbereitung kaum eine Woche ohne ein Lob von Goff für seine Lieblings-Anspielstation. "Ich suche nach ihm auf dem Feld, wenn ein Spielzug zusammenbricht. Und ich suche ihn, wenn wir genau jetzt eine wichtige Aktion brauchen", sagte Goff.

Vor allem in Sachen Football-Intelligenz hat St. Brown einen Schritt gemacht, wie Goff verrät, die mentale Seite hat der 22-Jährige verbessert. "Es ist immer der größte Sprung vom ersten zum zweiten Jahr. Wenn du es ein paar Mal gesehen hast, hoffst du, dass du einen Fehler kein zweites Mal machst, und das hat er wirklich nicht. Er hat sich schnell eingearbeitet", sagte Goff. "Wir lassen ihm bei seinen Routen einen gewissen Entscheidungsspielraum, und er hat das sehr gut gemeistert, er versteht die Deckung und stellt die richtigen Fragen. Wir erwarten von ihm, dass er ein wichtiger Teil unserer Offensive sein wird."

Die Starter dürfen gegen die Pittsburgh Steelers ran

Auf die Offensive wartet am Sonntag (live, am Sonntag ab 21:45 Uhr auf ProSieben MAXX und ran.de) bei den Pittsburgh Steelers die Generalprobe, die Starter dürfen ran, nachdem sie zuletzt gegen die Colts geschont wurden. Also auch St. Brown.

Bis dahin arbeitet er weiterhin an seinen Fang-Fähigkeiten. Nach jedem Training. Unerbittlich. Mit dem Chip auf seiner Schulter.

Zack. Zack. Zack. 202 Mal.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.