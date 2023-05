von Daniel Kugler

Die Albany Empire aus der National Arena League (NAL) versinken nach der Übernahme von Antonio Brown als Mehrheitseigentümer wohl immer mehr im Chaos.

Laut "TMZ Sports" wird dem umstrittenen ehemaligen NFL-Star vorgeworfen, die Organisation innerhalb kürzester Zeit in den Ruin zu treiben. Der Bericht bezieht sich auf zwei ehemalige Mitarbeiter des Teams - Head Coach Damon Ware und Quarterback Sam Castronova - die beide ihre schlechten Erfahrungen beschrieben, bevor sie das Team verlassen haben.

"Es ging nur noch um ihn und nicht mehr um das Football-Team", erklärte Ware. "Wir haben drei Jahre lang eine wunderbare Organisation aufgebaut - er kam und hat sie zerstört."

Albany Empire: Die "feindliche Übernahme" von Antonio Brown

Browns Einstieg in die Franchise als mittlerweile 95-prozentiger Owner des Indoor Football Teams wäre laut Ware eine "feindliche Übernahme" gewesen, als der Super Bowl-Champion der Saison 2020 mit den Tampa Bay Buccaneers im vergangen März an Bord kam und die anderen Eigentümer durch das Werfen von Geld in ihre Richtung vertrieben haben soll.

Das Ego des 34-Jährigen hätte der Verbesserung der Mannschaft und der Unterstützung der Spieler beim Aufstieg in die nächste Liga demnach im Wege gestanden. Die Empire wurden zum zweiten Mal in Folge Meister in der "NAL", haben aber in dieser Saison einen Start mit einem Sieg und zwei Niederlagen hingelegt.

Antonio Brown bedrohte wohl Ex-Coach der Albany Empire

Der Empire-Ex-Coach führte weiter aus, dass das Hauptproblem darin bestanden habe, alle Spieler fristgerecht zu bezahlen. Seine Gespräche mit "AB" über diese Angelegenheit sollen so schlimm verlaufen sein, dass der langjährige Star-Receiver Ware im Nachgang in Chatnachrichten sogar Gewalt angedroht habe.

Dem Bericht zufolge wurden die Zahlungen für die beiden Spiele im April nicht wie sonst üblich in der Woche nach jedem Spiel in Form von Schecks übergeben. Diese Meldung bestätigte die lokale Tageszeitung "Albany Times Union". Daraufhin sollen bereits mehrere Empire-Spieler überlegt haben zu streiken, aber dann doch davon abgesehen haben.

Nachdem die Zahlungen trotz Vorzeigen einer angeblichen Zahlungsbestätigung weiter nicht eingegangen sein sollen, hätten die Mannschaftskapitäne die Team-Offiziellen auf der Rückfahrt von einem Spiel in North Carolina vor wenigen Tagen zur Rede gestellt haben.

"Pro Football Talk" führte dazu weiter aus, dass mehrere Spieler infolge des beschriebenen Vorfalls im Mannschaftsbus suspendiert worden seien. Die Polizei von Albany reagierte am frühen Montag demnach auf eine Anzeige wegen "schwerer Belästigung" im Zusammenhang mit dem angeblichen Vorfall.

Der amtierende Empire-Präsident, Alberony Denis, versuchte die teaminterne Eskalation noch zu beschwichtigen und soll laut "Albany Times Union" betont haben, dass die ausbleibenden Zahlungen auf Probleme mit der Lohnbuchhaltung zurückzuführen seien, die noch aus der Zeit des früheren Besitzers Mike Kwarta stammten.

Albany Empire: Wurden Spieler aus Teamhotel ausgesperrt?

Doch damit waren offenbar noch nicht alle Vorwürfe gegen Brown aufgeführt.

Angekommen im Mannschaftshotel sollen Ware und zahlreiche weitere Spieler festgestellt haben, dass ihre Zimmerschlüssel nicht mehr funktionierten. Die Hotelangestellten sagten ihnen daraufhin offenbar, dass es Browns Schuld sei.

Nachdem nur eine der ausbleibenden Zahlungen eingegangen sein soll, hätten gleich mehrere Schlüsselspieler wie auch der Ex-Coach ihre Konsequenzen gezogen und würden nicht mehr für das Team spielen wollen.

"Es ist ein glücklicher Tag für mich, aus dieser verrückten Situation heraus zu sein", fügte Ware hinzu: "Auf Wiedersehen! Gut, dass wir ihn los sind."