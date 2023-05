Nachdem im vergangenen Jahr bereits die New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Carolina Panthers und Kansas City Chiefs die Rechte am deutschen Markt erworben hatten, zogen in diesem Jahr die Atlanta Falcons nach.

Dass die Falcons ein "deutsches" Team werden würden, lag für Teampräsident Greg Beadles eigentlich auf der Hand. "Mit den Unternehmen Mercedes-Benz und Delta haben wir zwei große Sponsoren, die aus Deutschland kommen beziehungsweise dort große Märkte haben", erklärt er.

Zudem wollen sich die Falcons als einer der größten Förderer von Army-Soldaten in den USA auch um jene kümmern, die in Deutschland stationiert sind. "Das fühlt sich nur logisch für uns an", fährt Beadles fort. Rund 30.000 Soldaten der US-Armee nennen Deutschland ihr Zuhause.

Falcons wollen auch sportliche Bereiche fördern

Doch nicht nur die US-Amerikaner in Deutschland sollen gefördert werden: Auch die Einheimischen sollen etwas davon haben. So werden unter anderem die rasant wachsenden Programme für Flag Football in der Bundesrepublik unter die Fittiche Atlantas genommen, die führend in dieser Kategorie sind.

"Mehr als 30.000 Mädchen und Jungs spielen bereits Flag Football, Tendenz steigend. Wir wollen ein Teil dieses Wachstums sein", heißt es.

Und auch das Wachstum des deutschen Fanclubs "Atlanta Falcons Deutschland" hat man in Georgia mit Wohlwollen festgestellt. "Wir wollen die Jungs und Mädels zu unserem diesjährigen Spiel in London einladen. Sie sind das Fundament unseres Engagements und wir wollen sie kennen lernen."

Ein Heimspiel in Deutschland wurde den Falcons jedoch noch nicht zugeteilt. Das kann allerdings nur eine Frage der Zeit sein.