Nächster Gesetzeskonflikt eines NFL-Profis.

Laut dem Atlanta Police Department wurde Keith Smith, Fullback der Atlanta Falcons, wegen Verkehrsdelikten verhaftet. Konkret ging es um einen Strafzettel für zu schnelles Fahren, den der 31-Jährige bereits Anfang des Jahres erhalten hatte.

Smith hatte diesen bezahlt und nahm an, die Angelegenheit sei damit erledigt. Wie sein Agent gegenüber "NFL Media" erklärte, kam es aber zu einem Kommunikationsfehler und sein Führerschein wurde ihm unwissentlich entzogen.

Falcons-Profi von Polizei verhaftet

Nun wurde der Fullback wegen einer abgelaufenen Registrierung angehalten – und wegen Fahrens ohne Führerschein verhaftet.

"Wir sind uns einer rechtlichen Angelegenheit bewusst, in die Keith Smith verwickelt war, und wurden über die Details informiert", schrieben die Atlanta Falcons laut "NFL.com" in einer Erklärung und fügten an: "Wir werden zu diesem Zeitpunkt keinen weiteren Kommentar abgeben."

Smith geht in seine zehnte NFL-Saison, seit 2019 ist er für die Falcons aktiv.