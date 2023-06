Bittere Pille für die Atlanta Falcons: Punt Returner Avery Williams wird die NFL-Saison 2023 wegen einer schweren Knieverletzung wohl verpassen.

Wie Coach Arthur Smith am Mittwoch in einer Presserunde bestätigte, ist für Williams "dieses Jahr wahrscheinlich gelaufen". Der 24-Jährige zog sich am vergangenen Freitag beim Auftakt der OTAs eine Verletzung am Kreuzband zu und wird noch diese Woche operiert.

Avery Williams: Einer der besten Returner der NFL

Smith wertet es als "gutes Zeichen", dass die für Donnerstag geplante OP weniger als eine Woche nach der Verletzung durchgeführt wird: "Wir lieben Avery. Er hat das richtige Mindset und wir gehen davon aus, dass er mit frischem Tatendrang zurückkommen wird."

Mit durchschnittlich 16,2 Yards Raumgewinn bei Punt Returns und 19,6 Yards bei Kick Returns gehört Williams zu den besten Returnern der NFL. Als Running Back kam er in der vergangenen Saison zudem auf 109 Yards und einen Touchdown. Dazu kamen 61 Receiving Yards.

Williams begann seine Karriere als College-Cornerback bei Boise State. Im Draft 2021 sicherten sich die Falcons seine Dienste in der fünften Runde.