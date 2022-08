NFL

Fantasy Football: Sleeper & Geheimtipps im Draft 2022

Der vielleicht wichtigste Draft in der NFL steht an - und zwar auf der heimischen Couch. Die Fantasy-Football-Saison kommt langsam ins Rollen. Klar, Superstars wie Christian McCaffrey, Cooper Kupp oder Josh Allen werden sehr früh über die Ladentheke gehen, deshalb ist es wichtig, in den mittleren und späten Runden richtig zu liegen. ran zeigt die besten Geheimtipps für die kommende Spielzeit.