Quarterback Lamar Jackson und Todd Monken, der neue Offensive Coordinator der Baltimore Ravens, haben in den ersten Wochen der Zusammenarbeit offenbar bereits eine Chemie gefunden.

Wie "ESPN" berichtet, sei der 26-Jährige vom neuen Spielsystem angetan, er "liebt" es demnach sogar. So setze Monken auf mehr Eigenverantwortung bei Jackson, dieser könne an der Line of Scrimmage mehr Veränderungen vornehmen.

Und auch die Identität des Quarterbacks, die bislang meist aus spektakulären Läufen bestand, könnte sich verändern. So soll der Fokus bei Monken darauf liegen, den Quarterback öfter in der Pocket zu belassen und das Passspiel zu intensivieren.

Weniger Spektakel bei den Baltimore Ravens

Auch Monken selbst, der nach der vergangenen Saison Greg Roman ersetzte, kündigte bereits an, dass weniger das Spektakel, sondern die saubere Ausführung der Spielzüge im Vordergrund stehen sollen.

"Coolness ist out, Umsetzung ist in", sagte Monken vergangene Woche gegenüber Reportern. "Wenn wir da draußen auf dem Feld stehen, geht es nicht darum, cool zu sein. Es geht um die Vorbereitung, um das Training und dass du während der Woche wie verrückt kämpfst. Und am Spieltag muss es zum Leben erwachen", sagte er.

Jackson startet in der Saison 2023 in eine neue Phase seiner Karriere. Nach langem und zähem Ringen einigten sich die Ravens und der Quarterback auf einen neuen Fünfjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von 260 Millionen Dollar.