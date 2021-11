NFL

Ab 22:15 Uhr live: Diese Stars lieferten an Thanksgiving ab

Thanksgiving hat am Donnerstag drei Spiele zu bieten. Zunächst empfangen die Dallas Cowboys (ab 22:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de) die Las Vegas Raiders. Die Detroit Lions erwarten die Chicago Bears. Und die Buffalo Bills treten bei den New Orleans Saints (ab 2:10 Uhr live auf ProSieben und ran.de) an. Wir haben die Spieler, die an Thanksgiving bislang am besten abgeliefert haben.