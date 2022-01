München/Foxborough - Rookie-Quarterback Trevor Lawrence erlebt bei den Jacksonville Jaguars nach durchgehend erfolgsverwöhnten Jahren am College eine wenig erfolgreiche, aber lehrreiche Saison. Mit einer Bilanz von 2-13 hat die Franchise die schlechteste Bilanz der Liga und steuert auf den zweiten First-Overall-Pick in Folge zu.

Vor dem Duell mit den New England Patriots in Week 17 hat sich der Head Coach des Gegners zur Entwicklung des ersten Picks im Draft 2021 geäußert. "Ich denke, er hat sich im Laufe der Saison immer wohler gefühlt und ist mit der Offensive vertraut geworden", sagte Bill Belichick.

"Ich würde sagen, die Offensive hat sich wahrscheinlich an die Dinge gewöhnt, die er am besten kann. Auf jeden Fall ist die Ausführung gut. Sie haben letzte Woche gegen die Jets gute Arbeit geleistet, indem sie verschiedene Arten von Pässen kombiniert haben, schnelle Würfe, Pässe aus der Bewegung, tiefe Bälle, Third Down Conversions, Spielzüge in der Redzone."

Belichick wagte auch eine Prognose zur NFL-Karriere des Playmakers: "Er ist in all diesen Bereichen ziemlich gut und wird immer besser. Ich denke, er hatte ein gutes Jahr und wird ein solider NFL-Spieler sein. Vielleicht sogar ein großartiger, ich weiß es nicht, aber er hat in diesem Jahr sicherlich große Fortschritte gemacht."

