Damar Hamlin hat den nächsten wichtigen Comeback-Schritt vollzogen. Der Safety nahm am Dienstag an der kompletten Trainingseinheit der Buffalo Bills im Rahmen der Organized Team Activities (OTA) teil.

Für Hamlin sei das "sehr wichtig" gewesen, betonte General Manager Brandon Beane. Denn von den Ärzten hat er bereits grünes Licht erhalten, doch für den 25-Jährigen geht es vor allem um den Kopf, die Psyche bei einer Rückkehr auf den Football-Platz.

Damar Hamlin: Vorher keine Drills mit dem Team

Zum Team war er bereits im Mai zurückgekehrt, absolvierte aber vor allem Einzeltraining und keine Drills mit den Kollegen. Letzte Woche hatte er dann beim Training auch erstmals wieder einen Helm getragen, so auch am Dienstag.

Laut "ESPN" gab es wohl auch einen Moment, in dem Hamlin auf dem Spielfeld durchgeschüttelt wurde und sich offenbar am Arm oder an der Schulter verletzte. Er konnte das Training aber fortsetzen.

"Er hat wirklich hart an der mentalen Seite gearbeitet. Körperlich ist er fit, aber mental ist das eine echte Herausforderung, wenn man so etwas erlebt hat", sagte Beane.

Beane betonte zudem, dass das Team ihn während des Minicamps in der nächsten Woche "weiter aufbauen" werde und dass die nächste "große Hürde" für Hamlin im Trainingslager kommen werde. Dann wird es immer körperlicher, und irgendwann wird er wieder einen Tackle machen müssen. Doch Hamlin scheint auf einem guten Weg zu sein.

Hamlin war am 3. Januar im Spiel gegen die Cincinnati Bengals mit einem Herzstillstand zusammengebrochen, nachdem er Bengals-Wide-Receiver Tee Higgins zu Boden gebracht hatte.Hamlin musste vor Ort mehrfach reanimiert werden und konnte erst nach mehreren Tagen auf der Intensivstation entlassen werden.