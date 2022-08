München/Buffalo - Die Buffalo Bills haben Sechstrundenpick Matt Araiza entlassen.

Zuvor kamen Vorwürfe der Gruppenvergewaltigung ans Licht, zudem läuft auch eine Zivilklage gegen den 22-Jährigen und zwei ehemalige College-Weggefährten. Alle drei werden der Vergewaltigung, geschlechtsspezifischen Gewalt sowie Freiheitsberaubung angeklagt.

"Das ist größer als Football. Lasst uns einen Schritt zurücktreten und ihn [Araiza, Anm. d. Red.] sich um die Sache kümmern. Das hielten wir für das Wichtigste", so Brandon Beane, General Manager der Bills, in einer Pressekonferenz am Samstagabend.

Bills-GM Beane: "Matt soll sich um die Sache kümmern"

Wie Beane weiter ausführte, wurde Araiza die finale Entscheidung am Samstagnachmittag mitgeteilt. Dieser habe verständnisvoll reagiert.

So ganz aus heiterem Himmel kommen die Vorwürfe aber nicht. Wie "NBC" berichtet, wussten einige Teams schon vor dem Draft von Vorfällen, in die Araiza involviert gewesen ist. Was genau vorgefallen ist, blieb aber offenbar auch diesen Teams verborgen.

Demnach hätten die Geschäftsführer von zwei unterschiedlichen Teams der Nachrichtenagentur "AP" gegenüber bestätigt, dass sie von Vorfällen rund um Araiza schon vor dem Draft wussten.

Spekulationen um Ravens und Bucs

"AP" nannte zwar weder Namen noch Team der beiden Verantwortlichen. Dennoch löste die Meldung Spekulationen aus. Denn eigentlich galt Araiza als bester Punter der vorangegangenen College-Saison.

Dennoch wurden zwei andere Punter vor ihm gedraftet - von den Baltimore Ravens und den Tampa Bay Buccaneers. Deshalb steht nun die Frage im Raum, ob beide Teams schon ahnten, dass sie mit Araiza womöglich noch Probleme bekommen könnten. Mehr als Vermutungen sind das freilich noch nicht.

Was genau in der Causa Araiza vorgefallen ist, weiß auch Bills-GM Beane nicht.

"Es gibt mehrere Versionen von dem, was passiert ist und Sean [McDermott, Head Coach der Bills, Anm. d. Red.] ist ein Football-Coach und ich ein GM. Wir haben keinen Zugang zu allem und das ist wichtiger, als Football zu spielen. Matt soll sich darum kümmern", führte der 46-Jährige aus und ergänzte: "Wir haben das Beste aus unseren Ressourcen gemacht, mit der Liga gesprochen und unsere Leute eingesetzt, um Informationen zu finden. Aber letztendlich gibt es eine Menge Dinge, die wir auch heute noch nicht zusammengefügt haben."

Noch am Freitagabend hatte Araiza in einem Statement die Vorwürfe dementiert. "ESPN" zitiert zudem den Rechtsbeistand des Punters, der die Anschuldigungen als "falsch" bezeichnete und darüber hinaus hoffe, dass sein Mandant "bald wieder in der NFL spielen kann".

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.