Die Buffalo Bills haben vorzeitig die Verträge von Head Coach Sean McDermott und General Manager Brandon Beane verlängert.

Beide sind nun bis 2027 an das Team aus dem amerikanischen Bundesstaat New York gebunden.

Die Verlängerungen sind laut NFL-Insider Ian Rapoport bereits seit einiger Zeit beschlossene Sache und sorgen wohl für eine angemessenere Entlohnung für das Erfolgsduo.

Sowohl McDermott als auch Beane kamen vor der Saison 2017/18 in die Franchise und schafften es in dieser Zeit den Klub zu einem Titelkandidaten umzubauen.

Bills-Owner: "Liebe es"

Die Bills veröffentlichten ein Statement von Eigentümer Terry Pegula zu den neuen Verträgen. Darin lobte er McDermotts Arbeitsmoral und Führungsstil: "Er kommt jeden Tag zu den Bills und verlangt von niemandem mehr - Spieler oder Trainer - als er selbst bereit ist zu tun."

Auch Beane bekam einige warme Worte von dem 72-Jährigen: "Ich weiß, dass er es mag zu gewinnen, aber ich weiß auch, dass er es hasst zu verlieren. Er hat keine Angst zu sagen, was er denkt und wenn er mit etwas nicht einverstanden ist, sagt er es, sogar zum Eigentümer. Ich liebe es."

Der 49-jähirge McDermott gewann in seinen sechs Jahren als Cheftrainer 62 von 97 Spielen und führte die Bills in der Saison 2020 sogar bis ins AFC Championship Game.

In der Ära Beane/ McDermott verpasste Buffalo nur in der Spielzeit 2018 die Playoffs und hat mit 63,9 Prozent die drittbeste Siegesbilanz aller NFL-Teams hinter den Kansas City Chiefs und den New Orleans Saints.