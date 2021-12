München - Die NFL kämpft derzeit mit einer großen Zahl an Corona-Infektionen. Mehrere Spiele mussten bereits verlegt werden, weil zu viele Profis ausfallen. Nun hat es auch Cole Beasley erwischt.

Der Wide Receiver der Buffalo Bills wurde positiv getestet und von seinem Team auf die Covid-Liste gesetzt.

Der 32-Jährige, der sich in Vergangenheit schon mehrfach gegen eine Corona-Impfung ausgesprochen hat, setzte anschließend ein wirres Statement ab.

"Virus hält mich nicht ab, die Regeln tun das"

Auf "Instagram" tat Beasley seine Meinung kund: "Nur um das klar zu stellen, Covid hält mich nicht von diesem Spiel ab. Die Regeln tun das", heißt es auf seinem Kanal.

Dabei griff der Receiver insbesondere das Gesundheitsprotokoll der NFL an. "Geimpfte Spieler spielen jetzt jede Woche mit Covid, weil sie sich nicht testen lassen", schrieb Beasley und stellte eine kryptische Theorie auf: "Vielen Dank an alle, die mich unterstützen. Für alle anderen gilt: Wenn ihr nicht begreift, was hier passiert, kann niemand etwas für euch tun."

Es ist ist nicht das erste Mal, dass er mit solchen Aussagen auffällt. Während der vergangenen Saison machte er sich bereits mehrfach zum Gesicht der Anti-Impf-Kampagne.

Auf seinen jüngsten Post antwortete auch Mitspieler Jordan Poyer. Der Bills-Safety unterstrich das Beasley-Statement mit einem "100-Punkte-Symbol" und einem fetten Ausrufezeichen.

Auch Bills-Guard Jon Feliciano, der aufgrund einer Corona-Infektion kurzzeitig ein Krankenhaus besuchen musste, schrieb unter den Post seines Teammates: "Als ich diese monoklonalen Antikörper bekam, ging es mir schon viel besser!!! Warum fördern wir keine Behandlungen für Covid?"

Beasley antwortet kurz, knapp und wiederum befremdlich: "Weil sie dann kein Geld mit der Impfung machen können lol."

Beasley verpasst wichtigstes Spiel des Jahres

Aufgrund seiner Corona-Infektion wird Beasley in Woche 16 ausfallen. Damit verpasst der Wide Receiver das wohl wichtigste Spiel des Jahres.

Die Bills liegen mit einem Record von 8-6 derzeit auf Rang zwei der AFC East. Am Sonntag kommt es zum Divisionsduell gegen die New England Patriots (live auf ProSieben MAXX und ran.de), die die AFC East mit nur einem Sieg mehr anführen.

Ohnehin verlief die Saison für Beasley aber in den letzten Wochen enttäuschend. Nach einem soliden Start ins NFL-Jahr verbuchte er in den vergangenen sieben Spielen nur einmal über 50 Receving Yards und keinen einzigen Touchdown.

