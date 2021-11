München/Miami - Die Miami Dolphins haben am 12. Spieltag der NFL die Carolina Panthers mit 33:10 (21:10) geschlagen und den vierten Sieg in Folge eingefahren.

Bei den Panthers hingegen erlebte Quarterback Cam Newton in seinem dritten Einsatz seit seiner Rückkehr einen Tag zum Vergessen: Nach gutem Start mit einem Rushing Touchdown unterliefen ihm seine ersten beiden Interceptions seit dem Comeback.

Insgesamt brachte Newton gerade einmal fünf seiner 21 Passversuche für nur 92 Passing Yards an den Mann. Dazu kamen zudem für Newton-Verhältnis unauffällige fünf Rushing Yards. Im Schlussviertel wurde Newton angesichts des schwachen Auftritts (Passer Rating: 5,8) und des hohen Rückstands sogar auf die Bank gesetzt.

Sein Gegenüber Tua Tagovailoa zeigte eine konzentrierte Leistung: 27 seiner 31 Pässe kamen für insgesamt 230 Passing Yards und einen Touchdown an.

Dolphins starten mit Punt-Block-Touchdown

Der erste Touchdown des Spiels ging an die Dolphins: Einen Punt der Panthers an der eigenen Endzone blockte Miamis Special Team. Justin Coleman war es letztlich, der den Ball in die Endzone trug und die Hausherren nach etwas mehr als fünf Minuten in Führung brachte.

Doch Newton antwortete mit einem starken Drive: Erst brachte er sein Team mit einem 64-Yards-Pass an die Endzone, ehe er dann selbst für ein Yard den Touchdown erlief.

Cam Newtons Interceptions stellen Weichen auf Niederlage

Schlechter lief es für den 32-Jährigen im ersten Drive des zweiten Viertels, als ihm seine erste Interception der Saison unterlief. Einen für Robby Anderson vorgesehenen Pass angelte sich stattdessen Dolphins-Safety Jevon Holland. Und es kam noch dicker: Schon beim nächsten Ballbesitz war es wieder ein katastrophaler Newton-Pass, den Xavien Howard abfing.

Die Dolphins nutzten den Turnover ihrerseits für ihren zweiten Touchdown des Spiels durch Jaylen Waddle nach einem 9-Yards-Pass von Tagovailoa.

Noch vor der Halbzeitpause erhöhte Miami durch einen Lauf über drei Yards von Running Back Myles Gaskin auf 21:7. Ein völlig missglückter Snap der Dolphins brachte den Panthers immerhin in der letzten Sekunde der ersten Hälfte noch ein Field Goal durch Kicker Zane Gonzalez ein.

Walker kommt für Newton - und wirft Interception

Auch im dritten Viertel lief für die Panthers-Offense und Newton wenig zusammen. Stattdessen baute Gaskin mit seinem zweiten Touchdown des Tages die Führung der Dolphins weiter aus.

Im Schlussviertel sorgten zwei Field Goals von Dolphins-Kicker Jason Sanders für den Endstand, während bei den Gästen P.J. Walker den glücklosen Newton als Quarterback ersetzte. Doch auch für ihn wollte es nicht laufen: Schon im ersten Drive unterlief ihm eine Interception. Am Ende kam Walker in zwei Drives auf 87 Yards bei fünf von zehn angekommenen Passversuchen.

Die Dolphins stehen mit einer Bilanz von 5-7 auf Rang drei der AFC East und empfangen kommende Woche die New York Giants. Die Panthers (5-7) treffen nach ihrer Bye-Week am 12. Dezember auf die Atlanta Falcons.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.