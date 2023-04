von Mike Stiefelhagen

Chris Smith ist tot. Der 31-Jährige wurde leblos in seinem Bett aufgefunden. Der Defensive Lineman war über acht Jahre in der NFL, für die Jacksonville Jaguars, Carolina Panthers, Houston Texans, Las Vegas Raiders, Cincinnati Bengals und Cleveland Browns.

Schon zu Highschool Zeiten war er einer der "Hometown Heroes" in North Carolina.

Bis zuletzt spielte er Football. In dieser Saison ging er in der XFL bei den Seattle Sea Dragons an den Start und war wie bei den NFL-Teams einer der Anführer der Truppe. Der deutsche Kicker und Teamkollege von Smith, Dominik Eberle, zeigt sich im Gespräch mit ran zutiefst geschockt und trauert um einen Freund.

XFL - Seattle Sea Dragons: Plötzlicher Tod von Chris Smith

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Das Ableben trifft alle daher sehr plötzlich und unvorbereitet.

Eberle, der tagtäglich mit Smith trainierte - und ihn privat gut kannte - über den Vorfall: "Es ist eine sehr traurige Zeit. Ich war mit Chris auch bei den Raiders und den Texans. Er war einer meiner besten Kumpels, der mir oft geholfen hat. Er war sehr hilfsbereit, als ich ein Rookie war. Am Mittwoch kam er an und sagte, dass er sich nicht gut fühlen würde. Er war krank. Wir dachten, es wäre was kleines. Aber als er dann für das Spiel ausfiel, wussten wir, es ist was größeres. Als wir zurückgekommen sind, haben wir ihn am Montag in seinem Zimmer auf dem Bett liegend gefunden. Er war nicht bei Bewusstsein. Es hat etwas gebraucht bis wir merkten, er ist verstorben. Wir wissen die Gründe nicht genau und versuchen es rauszufinden."

Dominik Eberle über seinen verstorbenen Freund Chris Smith

Beim Telefonat mit dem XFL-Kicker fuhr Eberle nach einer kurzen Pause sichtlich getroffen fort: "Er war geliebt von jedem. Einen Teammate zu verlieren ist unbeschreiblich. Jeder der mit ihm verbunden war, hat ihn geschätzt. Auch in der NFL. Es sind unfassbar traurige Nachrichten, die aus dem absoluten Nichts kommen. Er war ein total fitter Athlet, der jetzt einfach mit 31 Jahren stirbt. Aus Gründen, die wir nicht kennen. Ich bin fassungslos."

Auf die Frage, wie man als Team mit so einer Situation jetzt umgehen möchte, und wie das Leben weitergehen kann, antwortete der 26-jährige Nürnberger: "In solchen Zeiten wird klar, wie kostbar das Leben ist und wie sehr wir unsere Mitmenschen schätzen sollen. Ich habe sämtliche Kumpels kontaktiert und ihnen gesagt, dass ich sie wertschätze und sie mir wichtig sind. So ein tragisches Ereignis wird uns enger verbinden. Es ist zwar ein trauriger Anlass, aber so weiß man zu schätzen, was man hat."

Und weiter: "Es ist eine schwierige Situation. So läuft es manchmal. Aber es lässt uns zusammenrücken, wir sind jetzt näher miteinander. Wir haben uns gesagt, dass wir jetzt das Leben, welches Chris hatte, abfeiern möchten. Allein aus dem Grund, dass wir ihn so sehr liebten. Seine Positivität war ansteckend. Er war immer hilfsbereit. Und auch wenn er nicht am Lachen war, hat er immer versucht über gute Ereignisse zu reden. Er zog aus jeder noch so schlechten Lage etwas Positives. Er redete auch immer über seine Familie. Ich kenne niemanden, der ihn nicht mochte oder etwas Negatives über ihn zu sagen hatte. Ein echtes Vorbild. Er wird immer noch ein Teil des Teams sein, er wird jedes Spiel über uns mitspielen und wir werden alles für ihn tun und honorieren ihn. Er war der beste Vater für seine Kinder und meine Gedanken sind mit ihnen und seiner Mutter."

NFL-Welt trauert um Chris Smith

Zur Tragödie gehört auch, dass Chris Smith im Jahr 2019 seine Freundin Petara Cordero bei einem Autounfall verloren hatte. Nur wenige Wochen nachdem sie ein Kind gebar. Auch die NFL trauert und ehrt Smith.

Sein ehemaliges Team, die Browns, schreiben auf Twitter: "Chris war einer der nettesten und höflichsten Personen, die wir je hatten. Wir sind in Gedanken bei seinem Umfeld."

We are deeply saddened by the passing of former Browns DE Chris Smith.



Chris was one of the kindest people, teammates and friends we've had in our organization. Our thoughts and prayers are with his family during this difficult time. pic.twitter.com/K8HySW4erM — Cleveland Browns (@Browns) April 18, 2023

Die NFL postete ein früheres Mic'd Up-Video von Smith, um ihm zu gedenken:

A leader on the field, and a friend to all he played with.



Rest in peace Chris Smith. 🙏 pic.twitter.com/Az6Bx3tyhf — NFL Films (@NFLFilms) April 18, 2023

Tony Khan, der Sohn des Jaguars-Besitzers Shahid Khan spricht von einem "tragischen Verlust" und hofft, Smith und seine Freundin sind jetzt "im Himmel vereint":

Rest In Peace, Chris Smith.



Chris came to the Jaguars in 2014 and spent 3 years here. He was a great teammate and friend.



He suffered a tragic loss in 2019 when Petara, his girlfriend + mother of his child passed away in a vehicular accident.



I hope they're reunited in Heaven — Tony Khan (@TonyKhan) April 18, 2023

Drew Rosenhaus, der Agent von Smith, bestätigte am Dienstag den Tod des D-Liners und trauerte:

Rest in Peace Chris. Condolences to all his family, friends and loved ones. We will miss you pic.twitter.com/alpUAeqIhY — Drew Rosenhaus (@DrewJRosenhaus) April 18, 2023

Tight End David Njoku bricht es das Herz, von dem Verlust erfahren zu haben:

Rest in paradise Chris Smith. Hometown hero and a brother to everyone. Such a kind soul. This is Heartbreaking — Chief David Njoku (@David_Njoku80) April 18, 2023

Auch die Ravens, Jaguars und QB Russell Wilson verabschiedeten Smith

Statement from the Baltimore Ravens on Chris Smith: pic.twitter.com/9n52LSd4Gh — Baltimore Ravens (@Ravens) April 18, 2023

We are saddened to learn of the passing of Chris Smith. pic.twitter.com/VKTiHSTwE7 — Jacksonville Jaguars (@Jaguars) April 18, 2023