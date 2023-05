von Mike Stiefelhagen

Christian McCaffrey zählt zu den besten und produktivsten Running Backs der NFL. Doch diese Position ist traditionell schlechter bezahlt als andere Positionen im Football.

Bei "The Rich Eisen Show" brachte McCaffrey seinen Unmut darüber zum Ausdruck.

Christian McCaffrey: Die vielen Talente eines Running Backs

McCaffrey betonte die Wichtigkeit von Running Backs: "Wenn man allein historisch betrachtet, was diese Position für den Football bedeutet, dann sieht man, dass kein anderer Spieler den Ball häufiger berührt. Emmitt Smith, Barry Sanders waren Spieler, die ich liebte. Sie haben sehr lange Zeit auf höchstem Niveau gespielt. Aber auch in der heutigen Zeit sind Typen wie Derrick Henry unterwegs, die nichts anderes tun, als für ihr Team regelmäßig zu liefern."

Und weiter: "Wenn man sieht, was ein Saquon Barkley den New York Giants bringt oder ein Josh Jacobs den Las Vegas Raiders - das sind Top-Spieler, die in kritischen Momenten für ihre Mannschaft da sind. Die tragen den Ball, die fangen den Ball, sie eröffnen Möglichkeiten, sie bringen die gegnerische Defensive zum Nachdenken. Das hat für mich einen hohen Wert."

Christian McCaffrey: "Running Backs sind unterbewertet"

McCaffrey mag Recht haben, trotzdem scheuen sich Teams oft, einen Running Back langfristig gut zu bezahlen: Es gibt sehr viele gute Running Backs und keine andere Positionsgruppe ist verletzungsanfälliger.

"Insgesamt sind Running Backs unterbewertet. Viele meiner Kollegen haben Angst sich zu beschweren. Das hat mehrere Gründe. Dennoch frage ich mich, wann die Teams endlich den Gewinn eines Yards anerkennen", sagte McCaffrey.