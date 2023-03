Verwirrung um Bengals-Star Joe Mixon.

Polizeibeamte des Bezirks Hamilton County, Ohio, betraten am frühen Dienstagmorgen das Haus des Running Backs, nachdem sie einen Notruf wegen "abgegebener Schüsse" erhalten hatten.

Dem Bericht zufolge kam es in der Folge zu keinen Festnahmen, ein Jugendlicher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mixons Schwester Shelonda betonte gegenüber dem lokalen Fernsehsender "WLWT", dass ihr Bruder nicht an der Schießerei beteiligt war.

Ein Nachbar erklärte laut TV-Sender "Fox 19", dass Schüsse auf Highschool-Schüler abgefeuert wurden, die vor einem Nachbarhaus von Mixon eine "NERF-Schlacht" (Spielzeugblaster mit Schaumstoffgeschossen, Anm. d. Red.) ausgetragen haben. Die Schüsse sollen aus dem Haus des NFL-Stars abgegeben worden sein.

Es sei aber nach wie vor unklar, wer die Waffe abgefeuert habe, heißt es.

Nach Meldung von "USA Today Sports" haben sich die Bengals auf Nachfrage zu dem Vorfall bisher nicht geäußert. Das Büro des Sheriffs erklärte, dass sie hoffen, ein "umfassendes Update im Laufe dieser Woche" geben zu können.

Vor einigen Wochen wurde gegen den 26-Jährigen Mixon bereits Anklage wegen schwerer Bedrohung erhoben, die Vorwürfe wurden jedoch am nächsten Tag wieder fallen gelassen.