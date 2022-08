München/Cleveland - Es dürfte wohl das Spiel sein, auf das sich neutrale NFL-Fans in Woche eins neben dem Eröffnungsspiel besonders freuen.

Die Cleveland Browns gastieren bei den Carolina Panthers mit Quarterback Baker Mayfield. Jenem Mayfield, den die Browns in einer monatelangen Posse regelrecht verscheucht haben und Deshaun Watson zu holten, der nun erst in Woche 13 spielen darf.

Für Mayfield ein besonderes Spiel - für die Browns scheinbar nicht so sehr. Zumindest, wenn es nach Defensive End Myles Garrett geht.

Garrett: "Er war hier, mehr nicht"

Auf einer Medienrunde am Rande des Training Camps am Dienstag sagte der Pass Rusher: "Er (Baker Mayfield) ist ein ehemaliger Teamkollege, aber weder gibt es eine Rivalität zwischen ihm und mir noch zwischen den Panthers und den Browns. Das ist künstlich", so der Star in Clevelands Defense.

"Ja, er war hier, das heißt aber noch lange nicht, dass ich ihn besonders gerne sacken will. Egal gegen wen, ich versuche meinem Team zu helfen, das Spiel zu gewinnen", wiegelt der 26-Jährige jedwede Emotionalität ab.

Mayfield selbst sieht das übrigens ganz anders, angesprochen auf das Duell am ersten Spieltag. "Ich werde nicht hier sitzen und ein Roboter sein und sagen, dass es nichts bedeutet."

Der 27-Jährige wurde erst kürzlich zum Starting Quarterback der Panthers ernannt. Er gewann das Duell mit Sam Darnold um den Posten.

Wie emotional oder nicht emotional es für die einzelnen Akteure wird, erfahren wir wohl erst am Spieltag.

