Von Chris Lugert

Die Cleveland Browns haben vor der anstehenden NFL-Saison hohe Erwartungen an ihren Star-Quarterback Deshaun Watson. "Ich denke, das wird ein großes Jahr von ihm, beruflich und persönlich", sagte General Manager Andrew Berry.

Die bisherigen Eindrücke aus dem Training seien vielversprechend. "Er ist physisch in einer großartigen Verfassung. Auf dem Feld war er richtig gut. Und mir hat gefallen, was er abseits des Feldes gemacht hat. Ich freue mich sehr auf ihn", so Berry weiter.

Der 27 Jahre alte Watson geht in seine erste komplette Saison als Starter der Browns. In der vergangenen Saison fehlte er die ersten elf Spiele gesperrt, nachdem mehr als 20 Frauen den Quarterback der sexuellen Nötigung beschuldigt hatten.

Da Watson auch die Saison 2021 mit den Houston Texans verpasste, weil er vor Bekanntwerden der Vorwürfe einen Trade zu einem anderen Team erzwingen wollte und sich weigerte, weiter für die Texans zu spielen, stand er zwischen Januar 2021 und seinem Browns-Debüt in der Vorsaison am 4. Dezember 2022 fast zwei Jahre nicht in einem NFL-Spiel auf dem Feld.

Watson über Anschuldigungen: "Tiefpunkt in meinem Leben"

Die fehlende Spielpraxis machte sich bei Watson bemerkbar, in sechs Spielen mit dem Quarterback kamen die Browns im Vorjahr auf drei Siege und drei Niederlagen. Watson selbst steuerte 1.102 Yards, sieben Touchdowns und fünf Interceptions bei. Von seiner Gala-Form bei den Texans, als er in der Saison 2020 die Liga nach Yards anführte, war er weit entfernt.

Doch auch Watson glaubt, wie sein GM, an eine deutlich bessere Saison. "Ich fühle mich wirklich gut, ich fühle mich wohl bei den Jungs, in der Umkleidekabine, mit dem Trainerstab, der Organisation und einfach der Stadt Cleveland", sagte er: "Die Möglichkeit zu haben, mit einer vollen Offseason in die Saison zu gehen, konzentriert und fokussiert, fühlt sich definitiv gut an."

Wenngleich die Anschuldigungen gegen seine Person juristisch abgeschlossen sind, so musste Watson infolge einer Einigung zwischen der Liga und der Spielergewerkschaft NFLPA fünf Millionen Dollar Geldstrafe zahlen und eine Therapie absolvieren.

Laut Watson habe diese Zeit bei ihm Spuren hinterlassen. "Die komplette Situation hat mich verändert", sagte er: "Ich befand mich in einer Situation, in der ich mich einfach auf mich selbst konzentrieren, mich kanalisieren und wirklich wissen musste, mit wem ich mich umgebe und wer für mich da ist und mich unterstützt, selbst wenn ich an meinem Tiefpunkt bin, und die letzten Jahre waren definitiv der Tiefpunkt in meinem Leben."

Er habe aber seinen Weg gefunden, damit umzugehen. "Das ist ein Teil des Lebens. Ich wachse einfach daran, ich lerne daraus. Ich blicke nach vorne und zeige weiterhin meinen wahren Charakter, meine wahre Persönlichkeit und wer ich bin", stellte er klar.