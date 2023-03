Die NFL-Saison 2022 ist vorbei. Für die Franchises ist nun an der Zeit, die kommende Saison zu planen.

Zentraler Punkt hierbei: Wie ist das Trainer-Team zusammengestellt? Welcher Head Coach oder Coordinator muss gehen - auf welchen Positionen herrscht Handlungsbedarf?

ran fasst das aktuelle Geschehen im Liveticker zusammen.

+++ 05. März, 20:25 Uhr: Philadelphia Eagles bekunden wohl Interesse an Matt Patricia +++

Laut Karen Guregian vom "Boston Herald" könnten die Philadelphia Eagles Matt Patricia einen neuen Job in der NFL anbieten.

Der ehemalige Defensive Coordinator der New England Patriots kehrte vergangene Saison nach seiner Zeit als Head Coach der Detroit Lions in der Funktion des O-Line-Trainers zu seinem alten Arbeitgeber zurück. Die Eagles wollen ihn nun wohl als Linebacker-Coach verpflichten. Die Position übte der 48-Jährige von 2006 bis 2010 auch bei den Patriots bereits aus.

Beim Super-Bowl-Teilnehmer von 2023 würde Patricia die Nachfolge von Nick Rallis antreten, den die Eagles kürzlich an die Arizona Cardinals abgaben.

Vor wenigen Wochen war Patricia noch bei den Denver Broncos für den Job als Defensive Coordinator vorstellig, die Broncos entschieden sich aber für Vance Joseph.

+++ 28. Februar, 16:55 Uhr: Buffalo Bills Defensive Coordinator Leslie Frazier nimmt Auszeit +++

Leslie Frazier, der Defensive Coordinator der Buffalo Bills, nimmt eine Auszeit. Das bestätigten die Bills in den sozialen Netzwerken. Demnach werde Frazier in der kommenden Saison nicht coachen, für die Saison 2024/25 dann aber wieder das Amt übernehmen. Wie die Bills Frazier in der kommenden Saison ersetzen wollen, ist noch nicht bekannt.

Der 63-jährige Frazier übernahm den Posten des Defensive Coordinators zur Saison 2017/18 und galt in den letzten Jahren immer wieder als Head-Coach-Kandidat. Anfang 2022 wurde er beispielsweise zu den New York Giants eingeladen, um sich als Head Coach in einem Job-Interview zu empfehlen.

+++ 28. Februar, 15:00 Uhr: Eagles befördern Brian Johnson zum Offensive Coordinator +++

Die Philadelphia Eagles können nach zahlreichen Abgängen im Coaching Staff eine wichtige Planstelle schließen. Wie "ESPN"-Insider Adam Schefter berichtet, befördert die Franchise ihren bisherigen Quarterbacks Coach Brian Johnson zum Offensive Coordinator.

Der 36-Jährige wird damit Nachfolger von Shane Steichen, der als neuer Head Coach bei den Indianapolis Colts unterschrieben hat. Johnson hatte demnach mehrere Möglichkeiten für OC-Posten bei anderen Franchises, entschied sich aber für die Eagles.

+++ 26. Februar, 10:10 Uhr: Broncos schnappen sich Lombardi als Offensive Coordinator +++

Die Broncos haben einen neuen Offensive Coordinator. Joe Lombardi, der in den vergangenen beiden Jahren in selber Funktion bei den Los Angeles Chargers tätig war, wird in Zukunft die Position in Denver bekleiden.

Der 51-Jährige arbeitet damit erneut mit Sean Payton zusammen, unter dessen Führung er bereits zweimal als Quarterback Coach gearbeitet hatte.

+++ 25. Februar: 08:15 Uhr: Chiefs machen Matt Nagy zum Offensive Coordinator +++

Matt Nagy wurde erneut zum Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs ernannt, nachdem er zuletzt als Quarterback Coach des Super-Bowl-Gewinners tätig war. Nagy ist bereits in den Jahren 2016 und 2017 Offensive Coordinator der Chiefs gewesen, ehe er von 2018 bis 2021

Head Coach der Chicago Bears war und danach zu Kansas City zurückkehrte.

+++ 23. Februar, 18:15 Uhr: Broncos holen Vance Joseph als Defensive Coordinator +++

Die Denver Broncos haben einen alten Bekannten als Defensive Coordinator geholt. Vance Joseph, der die Broncos in den Spielzeiten 2017/18 und 2018/19 als Head Coach leitete, kehrt zu alter Wirkungsstätte in der Rolle des Defensive Coordinators für Head Coach Sean Payton zurück.

In den letzten vier Saison dirigierte Joseph die Defensive der Arizona Cardinals, die vergangenen Saison die zweitmeisten Punkte kassierte. Joseph setzte sich im Rennen um den Posten unter anderem gegen die ehemaligen Head Coaches Matt Patricia und Rex Ryan durch.

+++ 23. Februar, 6:21 Uhr: Broncos laden Matt Patricia zum Gespräch als Defensive Coordinator ein +++

Die Denver Broncos suchen noch immer nach einem neuen Defensive Coordinator. Nachdem sich Vance Joseph und Rex Ryan bereits vorgestellt haben, luden sie am Mittwoch Matt Patricia für ein Vorstellungsgespräch ein.

Der 48-Jährige war in der vergangenen Saison Offensive-Line-Coach und Playcaller bei den New England Patriots, erntete jedoch massiv Kritik und wurde nach Saisonende schnell durch Bill O'Brien ersetzt.

Als Defensive Coordinator gewann er den Super Bowl mit den Patriots in den Jahren 2015 und 2017.

+++ 22. Februar, 9:45 Uhr: Colts holen wohl Jim Bob Cooter als neuen Offensive Coordinator +++

Nach der Installierung von Shane Steichen als neuem Head Coach treiben die Indianapolis Colts den Umbau in ihrem Trainerstab weiter voran. Nun scheint die Franchise aus Indiana den Offensive Coordinator für die anstehende Saison gefunden zu haben.

Wie "ESPN" berichtet, wird Jim Bob Cooter, seit 2022 als Passing Game Coordinator für die Jacksonville Jaguars tätig, der neue OC. Steichen und Cooter arbeiteten bereits 2021 bei den Philadelphia Eagles zusammen. Zuvor sammelte der 38-Jährige Coaching-Erfahrung in verschiedenen Positionen bei den Detroit Lions und den New York Jets.

+++ 21. Februar, 19:20 Uhr: Nach Entlassung des Special Teams Coordinators: Browns mit Interesse an Bubba Ventrone von den Colts +++

Die Cleveland Browns haben ihren Special Teams Coordinator Mike Priefer entlassen. Der 56-Jährige war bei dem Teams aus Ohio seit 2019 im Amt.

Nun haben die Browns bereits einen möglichen Nachfolger im Blick: Nach mehreren Angaben, sei man an Colts Special Teams Coordinator Bubba Ventrone interessiert. Angeblich haben die Browns scheinbar schon ein Gespräch mit dem ehemaligen Safety beantragt.

+++ 19. Februar, 23:32 Uhr: Rex Ryan wohl Top-Kandidat auf den Job als Broncos-DC +++

Rex Ryan, ehemaliger Head Coach der New York Jets (2009-2014) und der Buffalo Bills (2015-2016), könnte in die NFL zurückkehren. Der 60-Jährige soll Top-Favorit auf den Job des Defensive Coordinators in Denver sein. Das berichten die NFL-Reporter Jay Glazer und Adam Schefter.

Ryan, der seit seinem Aus bei den Bills 2016 für "ESPN" als Experte tätig ist, soll dem TV-Sender in der Vergangenheit eröffnet haben, dass er den Job nur für die "perfekte Situation" aufgeben würde. Diese könnte sich nun bei den Broncos ergeben haben.

Neben Ryan, soll auch Ex-Broncos-Head-Coach Vance Joseph Kandidat auf den Posten sein. Experten erwarten eine zeitnahe Entscheidung der Franchise.

+++ 19. Februar, 12:55 Uhr: Cardinals machen Eagles-Coach zum jüngsten NFL-Coordinator +++

Die Philadelphia Eagles verlieren ein weiteres Mitglied ihres Trainerstabs an die Arizona Cardinals. Nach Defensive Coordinator Jonathan Gannon, der in Arizona zum Head Coach aufsteigt, schnappen sich die Cardinals laut "NFL Network" auch Linebackers Coach Nick Rallis und machen diesen zum neuen Defensive Coordinator.

Der erst 29 Jahre alte Rallis wird damit zum jüngsten Coordinator der NFL. Er ist zudem jünger als elf Spieler im 53er-Roster seiner neuen Franchise.

Nach seiner College-Karriere - Rallis spielte als erfolgreicher Linebacker - entschied er sich gegen ein Profi-Engagement und wurde stattdessen Coach. Nach mehreren Jahren bei den Vikings schloss er sich 2021 den Eagles an und erreichte mit Philly in der abgelaufenen Saison den Super Bowl.

+++ 19. Februar, 11:25 Uhr: Network-Analyst wird Coach bei den Panthers +++

Der frühere Defensive Back DeAngelo Hall wechselt in den Trainerberuf. So haben die Carolina Panthers bekannt gegeben, dass Hall Assistenztrainer für die Defensive Backs der Franchise wird. Der 39-Jährige wurde 2004 von den Atlanta Falcons gedraftet und spielte in 14 NFL-Jahren zudem für die Raiders und für Washington.

In nur einem Spiel gelangen ihm einst vier Interceptions - Liga-Rekord! Der dreimalige Pro Bowler war seit seinem Karriereende in der Medienbranche tätig und arbeitete unter anderem als Analyst für "NFL Network".

+++ 17. Februar, 23:40 Uhr: Eric Bieniemy zu den Commanders +++

Die Parteien sind sich einig, jetzt muss nur noch der Vertrag untezeichnet werden: Eric Bieniemy verlässt die Kansas City Chiefs und wird bei den Washington Commanders Assistant Head Coach und Offensive Coordinator. Die bestätigte sein Agent der "Washington Post" und dem "NFL Network".

Damit steigt der ehemalige Assistent von Andy Reid zum Verantwortlichen für die Offensive in der Hauptstadt auf. Sein Wechsel zu den Commanders bedeute einen Aufstieg in Sachen Rolle, Vertragsstruktur sowie Bezahlung, berichtet Adam Schefter von "ESPN".

Bei den Chiefs hatte Bieniemy zweimal zum Gewinn des Super Bowls beigetragen, hinter Andy Reid aber immer nur die zweite Geige bei den Offensiv-Maßnahmen gespielt. So übernahm Reid das Playcalling der Chiefs-Offensive selbst. In Washington darf Bieniemy die Spielzüge hingegen selbst bestimmen.

Der 53-Jährige galt jahrelang als Kandidat für Head Coach Posten, war aber auch in dieser Offseason wieder übergangen worden.

Bieniemy soll in der kommenden Woche in einer Pressekonferenz bei den Commanders vorgestellt werden. Er ersetzt Scott Turner, der nach drei Jahren als Offensive Coordinator unter Head Coach Ron Rivera Anfang Januar entlassen wurde.

+++ 16. Februar, 10:40 Uhr: Coach von Geno Smith heuert wohl bei den Buccaneers an +++

Auch bei den Tampa Bay Buccaneers werden die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Nach der Entlassung von Byron Leftwich hat die Franchise wohl einen neuen Offensive Coordinator. Laut "NFL Media" absolvierten die Verantwortlichen Interviews mit zehn verschiedenen Kandidaten, am Ende fiel die Wahl auf den Quarterbacks Coach der Seattle Seahawks, Dave Canales.

Canales gehörte seit 2010 dem Trainerteam der Seahawks an und spielte unter anderem eine große Rolle beim Durchbruch von Spielmacher Geno Smith in der vergangenen Saison.

+++ 15. Februar, 19:10 Uhr: Vic Fangio heuert bei den Dolphins an +++

Neuer Job für Vic Fangio. Die Miami Dolphins haben in einem Statement öffentlich gemacht, dass der 64-Jährige neuer Defensive Coordinator der Franchise wird.

Fangio hatte drei Jahre lang als Head Coach der Denver Broncos gearbeitet und in dieser Zeit 19 Siege und 30 Niederlagen erzielt. Eine frühere Einigung mit den Dolphins war nicht möglich, da er bis zum Super Bowl als Berater für die Philadelphia Eagles tätig war.

+++ 14. Februar, 20:05 Uhr: Cardinals holen Defensiv-Coach der Eagles als Cheftrainer +++

Fallen die Philadelphia Eagles nach dem verlorenen Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs komplett auseinander? Nachdem bereits Offensive Coordinator Shane Steichen von den Indianapolis Colts als neuer Head Coach verpflichtet wurde, verliert Philly auch seinen Defensive Coordinator.

Jonathan Gannon, Mastermind der bärenstarken Eagles-Defense, wird neuer Cheftrainer der Arizona Cardinals und tritt die Nachfolge von Kliff Kingsbury an, das gab die Franchise bekannt.

+++ 14. Februar, 15:30 Uhr: Colts beenden Head-Coach-Suche: Eagles´Shane Steichen wird neuer Cheftrainer +++

Shane Steichen, Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles ist nach dem verlorenen Super Bowl neuer Head Coach der Indianapolis Colts. Das gab die Franchise unter anderem via "Twitter" offiziell bekannt. Zuvor hatte Steichen die Offense der Eagles im Super Bowlbei der knappen 35:38-Niederlage noch zu 35 Punkten gegen starke Kansas City Chiefs geführt.

We got our guy. pic.twitter.com/xZJXgfavFY — Indianapolis Colts (@Colts) February 14, 2023

In Indianapolis soll Steichen die schwache Offensive der Colts wieder neu beleben: In der abgelaufenen Saison 2022 rangierte die Franchise mit durchschnittlich 17 erzielten Punkten pro Partie nur auf Rang 30 von 32 Teams.

+++ 12. Februar, 20:10 Uhr: Shane Steichen und Jonathan Gannon - Beide Eagles-Koordinatoren sind potenzielle Head-Coach-Kandidaten +++

Shane Steichen, der Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles, und Jonathan Gannon, der Defensive Coordinator der Franchise, haben großen Anteil daran, dass die Eagles im Super Bowl stehen. Die Belohnung dafür könnte ein Posten als Head Coach sein. Beide Koordinatoren gelten nämlich als potenzielle Cheftrainer bei anderen NFL-Teams.

Laut einem Bericht von "ESPN" wollen die Indianapolis Colts Steichen nach dem Super Bowl als Head Coach benennen. Die Franchise soll bereits andere Kandidaten darüber informiert haben, dass sie aus dem Rennen sind. Laut dem Bericht müssen sich Franchise und Trainer lediglich noch auf einen Vertrag einigen. Die Arizona Cardinals sollen wiederum planen, Gannon zum Vorstellungsgespräch einzuladen. Gannon gilt schon länger als potenzieller Head Coach und war in der Vergangenheit bereits ein Kandidat bei den Houston Texans.

+++ 11. Februar, 9:30 Uhr: Houston Texans interviewen Kliff Kingsbury für Job als Offensive Coordinator +++

Mit DeMeco Ryans haben die Houston Texans bereits einen neuen Head Coach verpflichtet. Nun gilt es, weitere Posten im Trainerteam zu besetzen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Texans Interesse an Kliff Kingsbury zeigen und am Freitag ein Interview mit dem ehemaligen Cardinals-Head-Coach geführt haben. Darin ging es demnach um die Anstellung als Offensive Coordinator.

Auch auf der defensiven Seite des Balles kristallisiert sich wohl ein Favorit heraus: Matt Burke. In der Saison 2022 fungierte der 46-Jährige als Defensive Line Coach in Arizona, nun soll er der neue Defensive Coordinator der Texans werden.

+++ 07. Februar, 20 Uhr: 49ers holen neuen Defensive Coordinator Steve Wilks von den Panthers+++

Die San Francisco 49ers haben einen neuen Defensive Coordinator: Steve Wilks von den Carolina Panthers kommt in die Bay Area. Das berichten die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero.

Der 53-Jährige war in der abgelaufenen Saison nach Woche fünf Interims-Head-Coach in Carolina und führte das Team mit je sechs Siegen und Niederlagen zu einer Abschlussbilanz von sieben Siegen und zehn Niederlagen.

San Francisco war nach dem Abgang von DeMeco Ryans, dem neuen Head Coach der Houston Texans, auf der Suche nach einem neuen Defense Coordinator.

+++ 06. Februar, 23:45 Uhr: Minnesota Vikings holen Brian Flores als Defensive Coordinator+++

Brian Flores wird wohl neuer Defensive Coordinator der Minnesota Vikings. Das berichten die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero übereinstimmend.

Flores war zuletzt Linebacker-Coach bei den Pittsburgh Steelers und von 2019 bis 2021 Head Coach der Miami Dolphins.

Wie die Insider weiter schreiben, habe Flores die Vikings-Verantwortlichen im Bewerbungsprozess von Anfang an überzeugt.

Sources: The #Vikings are set to hire #Steelers senior defensive assistant and LBs coach Brian Flores as their new defensive coordinator. He impressed from the beginning and now lands in Minnesota with a task of improving their defense. pic.twitter.com/3hiivs4P0h — Ian Rapoport (@RapSheet) February 6, 2023

In Minneapolis soll der 41-Jährige die löchrige Defense wieder stark machen. Zwar zogen die Vikings in die Playoffs ein, dort setzte es aber gleich in der Wild Card Round eine 24:31-Niederlage gegen die New York Giants.

Die reguläre Saison beendeten die Wikinger mit einem Record von 13 Siegen und nur vier Niederlagen als Erster der NFC North, stellten mit 25,4 gegnerischen Punkten pro Partie auch eine der schlechtesten Abwehrformationen der Liga (Platz 28 von 32).

+++ 05. Februar, 23:55 Uhr: Carolina Panthers holen Ex-Bronco als Defensive Coordinator +++

Mit der Verpflichtung von Frank Reich als Head Coach haben die Carolina Panthers die größte Coaching-Baustelle bereits vor einer Weile gelöst, nun folgt eine weitere wichtige Position: Ejiro Evero wird für die kommende Saison der neue Defensive Coordinator.

Evero war zuvor bei den Denver Broncos, wurde dort aber entlassen, kurz nachdem die Broncos Sean Payton als neuen Head Coach bekanntgaben.

Laut "ESPN" war Evero sowohl bei den Panthers, als auch bei den Arizona Cardinals sowie den Indianapolis Colts für den Job als Chef vorstellig.

Als DC bei den Broncos führte er die Franchise zur siebtbesten Defense bei "Yards allowed" (320) und auf Platz 14 bei erlaubten Punkten (21,1). Nachdem die Broncos Nathaniel Hackett während der Saison entließen, soll Evero auch den Posten als Interims-Head-Coach angeboten bekommen haben, lehnte diesen aber ab.

+++ 04. Februar, 21:15 Uhr: Dallas Cowboys finden neuen Offensive Coordinator +++

Die Dallas Cowboys sind auf der Suche nach einem neuen Offensive Coordinator fündig geworden. Auch, wenn der gar nicht so neu für die Franchise ist. Brian Schottenheimer war im vergangenen Jahr bereits Offensive Consultant bei den Cowboys, davor aber ein Passing Game Coordinator bei den Jacksonville Jaguars. In Dallas ersetzt er den zu den Los Angeles Chargers abgewanderten Kellen Moore.

"Ich bin sehr froh, dass Brian diese Schlüsselrolle in unserem Team übernimmt", sagte Head Coach Mike McCarthy. "Er war bereits ein wichtiger Teil unseres Teams und hat ein gutes Gespür dafür, wo wir stehen und wo wir hinwollen."

Brian ist zudem Sohn des legendären Coaches Marty Schottenheimer und hat gerade sein 22. Jahr in der NFL verbracht. 1998 war er mit McCarthy bei den Kansas City Chiefs sogar schon einmal gemeinsam in einem Coaching Staff, damals noch als Assistant.

+++ 04. Februar, 19:00 Uhr: Titans holen ehemalige Super-Bowl-Siegerin +++

Laut NFL-Insider Ian Rapoport verpflichten die Tennessee Titans Lori Locust, die ehemalige Defensive Line Assistant der Tampa Bay Buccaneers. Mit den Bucs gewann sie auch Super Bowl LV.

Locust soll sowohl Head Coach Mike Vrabel als auch General Manager Ran Carthon im Interview überzeugt haben. In Tennessee wird sie wohl einen Job als Defensive Assistant bekommen und würde damit zur ersten weiblichen Vollzeit-Assistant in der Franchise-Geschichte werden.

In der abgelaufenen Saison war sie die einzige Frau mit einem Assistant-Posten. Nach dem Ausscheiden der Buccaneers in der Wild Card Round musste Locust aber wie einige andere Assistant Coaches ihre Koffer packen.

+++ 04. Februar, 11:30 Uhr: Broncos fragen Brian Flores für Interview an +++

Mit dem offensiv eingestellten Sean Payton haben die Denver Broncos bereits ihren Head Coach für die neue Saison gefunden. Wer aber kümmert sich um die Defensive?

Laut "NFL Network" hat die Franchise nun Brian Flores für ein Interview bezüglich des Defensive-Coordinator-Postens angefragt. Flores ist aktuell als Senior Defensive Assistant und Linebackers Coach bei den Pittsburgh Steelers angestellt und war in die Schlagzeilen geraten, weil er nach seiner Entlassung bei den Dolphins die NFL scharf attackiert hatte.

So warf Flores der Liga Rassismus vor und reichte Klagen gegen drei Teams und die Liga selbst ein.

+++ 04. Februar, 09:55 Uhr: Ex-Brady-Coach zum Gespräch bei den Ravens +++

Die Baltimore Ravens sind auf der Suche nach einem neuen Offensive Coordinator. Laut "The Athletic" hat Head Coach John Harbaugh mit dem ehemaligen Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers, Byron Leftwich, gesprochen. Dieser war von den Bucs nach der Playoff-Pleite gegen die Dallas Cowboys entlassen worden.

Vor der Saison 2022 galt Leftwich beim Team des inzwischen zurückgetretenen Quarterback-Superstars Tom Brady sogar als Kandidat auf den Head-Coach-Posten, die Schwierigkeiten in der vergangenen Spielzeit haben aber für seine Entlassung gesorgt.

+++ 04. Februar, 08:50 Uhr: Broncos verkünden Sean Payton als neuen Head Coach +++

Nun ist es offiziell: Sean Payton wird neuer Head Coach der Denver Broncos! Eigentümer und CEO Greg Penner bestätigte die Berichte der vergangenen Tage, wonach der 59-Jährige zum 20. Cheftrainer der Franchise ernannt wird. Bislang stand Payton noch bei den New Orleans Saints unter Vertrag, nachdem er vor der Saison 2022 zurückgetreten war.

Im Gegenzug für die Entlassung aus seinem Kontrakt haben sich Denver und New Orleans auf einen Austausch von Draft-Entschädigungen geeinigt.

Für Payton ist es die zweite Anstellung als Head Coach in der NFL. Von 2006 bis 2021 hatte er diesen Posten bei den New Orleans Saints inne und gewann mit der Franchise 2009 den Super Bowl.

+++ 31. Januar, 22:40 Uhr: DeMeco Ryans wird neuer Head Coach bei den Houston Texans +++

Am Sonntag Abend stand DeMeco Ryans noch an der Seitenlinie bei dem NFC Championship Game für die Defensive der San Francisco 49ers. Nun wird der 38-Jährige der neue Head Coach von den Houston Texans werden, dies bestätigte die Franchise in den sozialen Medien. Der Vertrag bindet Ryans laut übereinstimmenden Medienberichten sechs Jahre lang an die Texans.

In seiner Karriere spielte der US-Amerikaner selbst als Linebacker in Houston. Nun wird er dort wie es scheint seine erste Rolle als Head Coach übernehmen.

+++ 30. Januar, 21:00 Uhr: Ex Cowboys Offensive Coordinator nun bei den Chargers! +++

Vor weniger als 24 Stunden kam die Meldung, dass die Dallas Cowboys sich von ihrem Offensive Coordinator Kellen Moore trennen. Nun gibt es aber direkt ein Update aus Kalifornien: Moore wird der Offensive Coordinator der Chargers rund um Quarterback Justin Herbert.

Der 33-Jährige ersetzt damit Joe Lombardi, welcher nach dem Wild Card Round-Aus der Chargers gegen die Jacksonville Jaguars entlassen wurde.

Ein großes Problem bei den Dallas Cowboys hatte man mit den vielen Interceptions von Dak Prescott. Mit Herbert hat Moore nun den Quarterback mit der siebtgeringsten Interception-Rate (1,4%) in der Liga. Man kann in der kommenden also gespannt auf die Chargers-Offensive sein.

+++ 30. Januar, 07:00 Uhr: Doppeltes Aus! Cowboys trennen sich von zwei Coaches +++

Die Dallas Cowboys trennen sich von zwei ihrer Coaches. So gab die Franchise bekannt, dass Offensive Coordinator Kellen Moore und Quarterback-Coach Doug Nussmeier ihre Koffer packen müssen. Moore hatte noch ein Jahr Vertrag, der Kontrakt von Nussmeier lief ohnehin aus.

"Nachdem wir unseren Überprüfungsprozess am Ende der Saison fortgesetzt und zusätzliche Gespräche geführt haben, sind Kellen und die Cowboys zu der einvernehmlichen Entscheidung gekommen, sich zu trennen", wird Head Coach Mike McCarthy in der Erklärung zitiert.

"Wir wünschen auch Doug und seiner Familie das Beste. Er ist ein absoluter Profi und brachte jeden Tag ein hohes Maß an Footballwissen, Enthusiasmus und Konzentration mit zur Arbeit, was allen, mit denen er während seiner Zeit bei den Cowboys zusammenarbeitete, zu höheren Leistungen verhalf."

Für die Zukunft wird erwartet, dass Cheftrainer McCarthy das Playcalling übernimmt - so wie er es bereits während seiner Zeit bei den Green Bay Packers getan hat.

+++ 29. Januar, 20:45 Uhr: Miami Dolphins holen offenbar Vic Fangio als Defensive Coordinator +++

Die Miami Dolphins sollen das Rennen um Vic Fangio gemacht und ihn als Defensive Coordinator gewonnen haben. Wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet, unterschreibt der ehemalige Head Coach der Denver Broncos für drei Jahre am South Beach, der Kontrakt soll die Option auf eine weitere Saison beinhalten.

Demnach steigt Fangio zum Topverdiener unter allen Coordinators auf. Zuletzt war auch den Carolina Panthers Interesse nachgesagt worden (siehe Eintrag vom 28. Januar, 17 Uhr). Bei den Dolphins war Josh Boyer nach drei Jahren als Defensive Coordinator entlassen worden, nachdem der Mannschaftsteil eine durchwachsene Saison hingelegt hatte.

The #Dolphins have agreed to terms with Vic Fangio on a deal that makes him the NFL’s highest-paid coordinator, per sources.



It’s a 3-year deal with a 4th-year team option. Fangio, the former #Broncos coach, is one of football’s best defensive minds. Huge get for Mike McDaniel. pic.twitter.com/ynCK2BB2xC — Tom Pelissero (@TomPelissero) January 29, 2023

+++ 29. Januar, 20:30 Uhr: Sean Payton deutet Entscheidung in neuer Woche an +++

Die NFL-Rückkehr von Sean Payton wird offenbar konkreter. Der langjährige Head Coach der New Orleans Saints wird bei den Denver Broncos, den Houston Texans und den Arizona Cardinals als Cheftrainer gehandelt.

"Ich denke, nächste Woche werden wir deutlich mehr wissen", deutete der 59-Jährige in einer "Fox"-Sendung eine zeitnahe Entscheidung an. Zugleich sprach er von einer "arbeitsreichen, großartigen Woche": "Wir hatten die Chance, uns mit großartigen Besitzern zu treffen, mit außergewöhnlichen Organisationen. Sie wollen ganz offensichtlich einen Neustart."

Den hat sich auch Payton vorgenommen, der nach enttäuschenden Jahren bei den Saints vor einem Jahr zurückgetreten war. Allerdings ist der Erfolgscoach offenbar alles andere als günstig zu haben. Zwar soll Payton Interessenten gesagt haben, als Gegenwert müsste ein mittlerer First-Round-Pick genügen, wie der freie NFL-Reporter Dov Kleiman berichtet.

Er verweist aber auf NFL-Insider Tom Pelissero, demzufolge General Manager Mickey Loomis den Klubs klargemacht haben soll, dass er für Payton zwei First-Round-Picks sehen will. Auch deshalb gestalte sich die Situation so schwierig.

While Sean Payton told teams that he expects the #Saints to only ask for a mid-1st rounder for him in a trade, that's not the case.



"What teams have heard from Saints GM Mickey Loomis is two 1st round picks."



That's part of the problem with hiring Sean Payton, per @TomPelissero pic.twitter.com/xWhJ2PBdt8 — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 29, 2023

+++ 27. Januar, 17:59 Uhr: Mike LaFleur wohl neuer Offensive Coordinator der LA Rams +++

Mike LaFleur hat wohl einen neuen Job. Der 36-Jährige, der zuletzt von den New York Jets entlassen worden war, wird neuer Offensive Coordinator der Los Angeles Rams. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

LaFleur wurde 2021 als Offensive Coordinator der Jets eingestellt, nachdem er vier Spielzeiten als Passing Game Coordinator der San Francisco 49ers und zwei Jahre als Wide Receivers Coach des Teams tätig war. Nach zwei enttäuschenden Jahren und einer Bilanz von elf Siegen und 23 Niederlagen, musste er die Jets verlassen.

The #Rams are hiring former #Jets OC Mike LaFleur as their new coordinator, sources say. The favorite all along, another LaFleur joins coach Sean McVay. pic.twitter.com/yXgmOVkC8U — Ian Rapoport (@RapSheet) January 27, 2023

Bei den Rams übernimmt der jüngere Bruder von Packers-Head-Coach Matt LaFleur den Posten von Liam Coen. Dieser war nach seiner Entlassung bei den Rams zurück zu den Kentucky Wildcats gegangen.

Mit LaFleur als OC hoffen die Rams, die vergangenen Saison schnell vergessen zu machen. Nur ein Jahr nach dem Super-Bowl-Titel verpasste die Franchise, auch aufgrund vieler Verletzungen, die Playoffs.

+++ 27. Januar, 16:35 Uhr: Zukunft von Matt Patricia bei den New England Patriots offen +++

Nach der Verpflichtung von Bill O'Brien als Offensive Coordinator der New England Patriots, ist die Zukunft von Matt Patricia völlig offen. Der 48-Jährige, der in dieser Saison de facto als Offensive Coordinator fungierte, prüft noch immer seine Optionen. Das berichtet "The Athletic".

Demnach könnte er in einer anderen Funktion zu den Patriots zurückkehren oder sich für einen Neuanfang bei einem anderen Team entscheiden. Eine Tendenz soll es derzeit noch nicht geben.

+++ 27. Januar, 6:24 Uhr: Dan Quinn bleibt bei den Dallas Cowboys +++

Die Dallas Cowboys können auch in der kommenden Saison auf eine wichtige Konstante setzen. Defensive Coordinator Dan Quinn wird auch in der kommenden Saison der Franchise aus der NFC East erhalten bleiben, wie NFL-Insider Tom Pelissero berichtet.

Quinn galt zuletzt als Kandidat für die Position des Head Coachs bei den Arizona Cardinals, Denver Broncos und Indianapolis Colts, mit denen er bereits Interviews geführt hatte. Diesen Teams soll er aber nun die Absage erteilt haben.

"Sein Herz schlägt in Dallas und er möchte dort den Super Bowl gewinnen" berichtete Pelissero.

Quinns letzte Stelle als Head Coach war zuvor von 2015 bis 2020 bei den Atlanta Falcons, mit denen er 2016 den Super Bowl gegen die New England Patriots verlor und die Falcons die berühmt berüchtigte 28:3-Führung verspielten.

+++ 26. Januar, 20:06 Uhr: Frank Reich neuer Head Coach der Panthers +++

Die Carolina Panthers haben Frank Reich als neuen Head Coach installiert. Das gab die Franchise am Donnerstagabend bekannt.

#Panthers agree to terms with Frank Reich to become new head coach pic.twitter.com/spUljJKdBz — Carolina Panthers (@Panthers) January 26, 2023

Damit kehrt der 61-Jährige, der als Spieler 1995 für die Panthers spielte, zurück nach Carolina.

Als Offensive Coordinator der Philadelphia Eagles gewann er 2017 den Super Bowl. Die letzten fünf Saisons verbrachte er als Head Coach bei den Indianapolis Colts, wo er in fünf Jahren eine Bilanz von 40 Siegen, 33 Niederlagen und einem Unentschieden vorweisen konnte.

+++ 26. Januar, 16:51 Uhr: Hackett neuer OC der New York Jets +++

Die New York Jets sind auf ihrer Suche nach einem neuen Offensive Coordinator fündig geworden. Wie die Franchise bestätigte, wird Nathaniel Hackett im "Big Apple" anheuern.

Der 43-Jährige, der bis Ende Dezember noch als Head Coach bei den Denver Broncos tätig war, tritt damit die Nachfolge von Mike LaFleur an.

We've hired Nathaniel Hackett as our offensive coordinator.



📰 https://t.co/nP2ldF4SfL pic.twitter.com/ZhuJdZWBz6 — New York Jets (@nyjets) January 26, 2023

In der "Mile High City" war Hackett nach einer enttäuschenden Spielzeit und nur vier Siegen aus den ersten 15 Spielen noch während er Saison gefeuert worden. Zuvor stand er als OC bei den Buffalo Bills (2013 bis 2014), den Jacksonville Jaguars (2016 bis 2018) und den Green Bay Packers (2019 bis 2021) unter Vertrag.

+++ 23. Januar, 15:27 Uhr: Fällt die Wahl der Cardinals auf Flores? +++

Die Trainer-Diskussionen innerhalb der NFL sind nach dem Ende der Regular Season vor zwei Wochen in vollem Gange. Die Arizona Cardinals hatten ihren Head Coach Kliff Kingsbury bereits am Tag nach ihrem letzten Saisonspiel, dem berüchtigten "Black Monday", entlassen.

Seitdem sind zahlreiche Kandidaten als Nachfolger gehandelt worden. Immer wieder in diesem Zusammenhang genannt wird der Name Brian Flores. Der 41-Jährige ist derzeit noch bei den Pittsburgh Steelers als Senior Defensive Assistant und Linebackers Coach aktiv.

Laut Informationen von NFL-Experte Adam Schefter könnte es in dieser Personalie bald zu einer Entscheidung kommen. Demnach steht schon am heutigen Montag ein Job-Interview der Cardinals mit Flores an.

Der ehemalige Head Coach der Miami Dolphins war zuletzt auch als Defensive Coordinator der Atlanta Falcons im Gespräch.

+++ 22. Januar, 18:10 Uhr: New York Jets wollen Brady +++

Auf der Suche nach einem neuen Offensive Coordinator nehmen die New York Jets laut Ian Rapoport vom "NFL Network" Joe Brady ins Visier. Brady ist aktuell Quarterback-Coach der Buffalo Bills, ist also mitverantwortlich für die erneut starke Saison von Bills-Spielmacher Josh Allen.

Laut Rapoport sei jedoch nicht klar, wie scharf Brady wirklich auf einen Wechsel zu den Jets ist, da er in Buffalo sehr zufrieden sei. Der 33-jährige Brady kam erst vor der laufenden Saison zu den Bills. Zuvor war er bei den Carolina Panthers als Offensive Coordinator beschäftigt.

Die Jets haben sich nach der Regular Season einvernehmlich von Offensive Coordinator Mike LaFleur getrennt. Sein Nachfolger wird der neunte Offensive Coordinator der Franchise binnen 13 Jahren sein.

+++ 21. Januar, 14:12 Uhr: Arizona Cardinals mit Interesse an Dan Quinn? +++

Wer folgt bei den Cardinals auf Kliff Kingsbury? Wie NFL-"Insider" Tom Pelissero berichtet, soll Cowboys-Defensive-Coordinator Dan Quinn ein heißer Kandidat in Arizona sein. Demnach habe die Franchise bereits um ein Gespräch mit dem 52-Jährigen gebeten. Einen Termin soll es derzeit aber noch nicht geben.

In den vergangenen Tagen hatte Quinn bereits mit den Denver Broncos und mit den Indianapolis Colts über eine mögliche Verpflichtung als Head Coach gesprochen.

The #Cardinals requested an interview with #Cowboys DC Dan Quinn for their head coaching job, per source.



No interview is scheduled with Arizona as of now. Quinn interviewed virtually Friday with the #Colts and in-person with the #Broncos, who have him high on their list. — Tom Pelissero (@TomPelissero) January 21, 2023

Quinn war 2021 nach Dallas gekommen und fungiert seither als Defensive Coordinator. Von 2015 bis 2020 war er Head Coach der Atlanta Falcons. Er erreichte mit der Franchise zweimal die Playoffs und verlor im Februar 2017 den Super Bowl gegen die New England Patriots, obwohl das Team zwischenzeitlich bereits mit 28:3 geführt hatte.

+++ 20. Januar, 15:46 Uhr: Nathaniel Hackett wohl Kandidat für Coordinator-Posten bei den New York Jets +++

Nathaniel Hackett könnte nach seinem Aus bei den Denver Broncos schon bald in die NFL zurückkehren. Wie NFL-Reporter Tom Pelissero berichtet, sollen die New York Jets sehr interessiert an dem 43-Jährigen sein. Im "Big Apple" soll er die derzeitig vakante Position des Offensive Coordinators übernehmen.

Diese Aufgabe hatte er, vor seinem enttäuschenden Engagement bei den Denver Broncos, bereits bei den Green Bay Packers inne.

Nach nur vier Siegen aus 15 Spielen war Hackett Ende Dezember von den Franchise aus der "Mile High City" entlassen worden.

+++ 20. Januar, 7:25 Uhr: Minnesota Vikings feuern Defensive Coordinator Ed Donatell +++

Nach dem frühen Playoff-Aus haben die Minnesota Vikings Konsequenzen gezogen und Defensive Coordinator Ed Donatell nach nur einer Saison wieder vor die Tür gesetzt.

"Obwohl mir diese Entscheidung schwer fällt, weil ich Ed als Mensch und Trainer sehr schätze, glaube ich, dass es der richtige Schritt für unser Team ist", erklärte Head Coach Kevin O'Connell die Entlassung von Donatell, der mit ihm zur Saison 2022 zur Franchise kam.

Statement from Head Coach Kevin O’Connell pic.twitter.com/ntRqd4cr4A — Minnesota Vikings (@Vikings) January 19, 2023

O'Connell bedankte sich in seinem Statement für die Arbeit des Defensive Coordinators und kündigte an, diese Lücke bald füllen zu wollen, um dem "Championship Standard" der Vikings genügen zu können.

Minnesota gewann zwar die NFC North und hatte eine Bilanz von 13-4, verlor aber in der Wild Card Round gegen die New York Giants (24:31) und schied vorzeitig aus den Playoffs aus. Während die Offense in der Saison zu einer der besten in der Liga gehörte, hatte die Defense einige Probleme.

Die Vikings waren Vorletzter bei erlaubten Gegner-Yards (388,7) und lagen auch bei erlaubten Punkten pro Spiel (25,1) nur im unteren Abschnitt im Ligavergleich. Ein neues Defense-Gerüst scheint also die größte Baustelle für die kommende Saisons der Vikings zu sein.

+++ 20. Januar, 6:10 Uhr: Greg Roman tritt als Offensive Coordinator der der Baltimore Ravens zurück +++

Nach fallenden Leistungen über die Jahre und mit dem zusätzlichen Druck durch frustrierte Fans und auch Spieler ist Greg Roman als Offensive Coordinator der Baltimore Ravens zurückgetreten. Vertrag hätte er noch ein Jahr bei der Franchise aus der AFC North gehabt.

"Nachdem ich mit Coach Hargbaugh und mit meiner Familie gesprochen habe, bin ich zum Entschluss gekommen, dass jetzt die richtige Zeit ist, die Ravens zu verlassen und neue Schritte zu wagen", erklärte der OC in einem Statement.

Roman war seit 2019 als Playcaller der Ravens aktiv und formte damals die punktetechnisch beste Offense um Quarterback Lamar (33,2). Dieser Schnitt sank in al seinen vier Saisons aber auf zuletzt nur noch 20,6 Punkte pro Spiel.

Nach dem Playoff-Aus gegen Cincinnati äußerte vor allem Running Back J.K. Dobbins indirekt Kritik an Roman, beschwerte sich über zu wenige Plays in der Redzone, obwohl die Ravens nur ihren Backup-Quarterback Tyler Huntley hatten.

Nach den Rückschlägen zuletzt zog Roman nun selbst die Konseuquenzen.

+++ 19. Januar, 16:40 Uhr: Tampa Bay Buccaneers trennen sich von Offensive Coordinator Byron Leftwich +++

Die Tampa Bay Buccaneers haben eine personelle Konsequenz aus dem Playoff-Ausscheiden gegen die Dallas Cowboys gezogen. Die "Tampa Bay Times" berichtet, dass die Franchise aus Florida ihren Offensive Coordinator Byron Leftwich gefeuert hat. Der 43-Jährige war seit 2019 in dieser Funktion tätig und gewann gemeinsam mit Tom Brady den Super Bowl. Vor einem Jahr galt er noch als ein potenzieller Head Coach in der NFL und führte ein Jobinterview bei den Jacksonville Jaguars.

Leftwich ist nicht der einzige Mitarbeiter aus dem Trainerstab von Tampa Bay, der die Franchise verlassen muss. Laut dem Bericht ist zu erwarten, dass noch fünf Offensiv-Assistenten und zwei Defensiv-Assistenten entlassen werden.

+++ 19. Januar, 23:00 Uhr: Miami Dolphins trennen sich von mehreren Defense-Trainern +++

Die Miami Dolphins haben im Trainerstab der Defense ordentlich aufgeräumt. Wie die Franchise bekanntgab, wurde der Defensive Coordinator Josh Boyer, Safeties Coach Steve Gregory, Outside-Linebackers-Coach Ty McKenzie und Assistant Linebackers Coach Steve Ferentz entlassen.

+++ 19. Januar, 10:10 Uhr: Rams krempeln um: Wohl acht Änderungen im Trainerstab +++

Die Los Angeles Rams ziehen Konsequenzen aus einer schwachen Saison. Wie "The Athletic" unter Berufung auf mehrere Quellen aus dem Team und der Liga berichtet, entlässt der amtierende Super-Bowl-Champion angeblich mehrere Mitglieder des Trainer-Teams. Demnach sollen gleich acht Mitarbeiter gehen.

Im Detail soll es sich dabei um den Special-Teams-Coach Joe DeCamillis, den Offensive-Line-Coach Kevin Carberry, den Defensive-Backs-Coach Jonathan Cooley, den Assistant-Defensive-Line-Coach Skyler Jones und den Defensive-Assistant-Coach Lance Schulters handeln. Deren Verträge werden offenbar allesamt aufgelöst.

Ebenso soll auch der auslaufende Vertrag des Outside-Linebacker-Coaches Thad Bogardus nicht verlängert werden. Zudem verlieren die Rams ihren Offensive Coordinator Liam Coen an die Kentucky Wildcats. Bereits während der Regular Season verließ Running-Backs-Coach Ra’Shaad Samples das Team in Richtung Arizona State.

Dem Bericht zufolge soll sich Headcoach Sean McVay aber bereits nach Alternativen umsehen.

+++ 18. Januar, 07:25 Uhr: Frank Reich zum Interview bei den Cardinals +++

Mit Monti Ossenfort haben die Arizona Cardinals einen neuen General Manager vorgestellt. Laut Team-Owner Bill Bidwill dürfte es bald auch einen neuen Head Coach geben. So berichtet "ESPN", dass sich der frühere Colts-Cheftrainer Frank Reich, der während der laufenden Saison in Indianapolis entlassen wurde, mit der Franchise zu einem Interview getroffen hat.

Zudem steht laut Bidwill ein Gespräch mit dem internen Kandidaten Vance Joseph auf dem Programm. Laut "NFL Media" soll außerdem der Defensive Coordinaor der Dever Broncos, Ejiro Evero, auf der Kandidatenliste stehen.

+++ 17. Januar, 17:01 Uhr: Los Angeles Chargers entlassen Offensive Coordinator Joe Lombardi +++

Die Los Angeles Chargers und Offensive Coordinator Joe Lombardi gehen getrennte Wege. Lombardi dirigierte die letzten beiden Spielzeiten die Offensive für die Chargers. Der 51-Jährige stand für den schematischen Aufbau der Offensive immer wieder in der Kritik. Zu häufig habe er nur auf das Kurzpassspiel gesetzt und so die Fähigkeiten von Quarterback Justin Herbert eingeschränkt.

Neben Lombardi musste auch Quarterback-Coach und Passspiel-Koordinator Shane Day seinen Posten räumen. Die Chargers unterlagen in der Wildcard Round den Jacksonville Jaguars mit 30:31 - nach einer 27:0-Führung. In der zweiten Hälfte konnte die Offensive über weite Strecken den Ball nicht mehr bewegen.

+++ 16. Januar, 23:13 Uhr: Jim Harbaugh kehrt nicht in die NFL zurück +++

Jim Harbaugh wird in dieser Saison nicht in die NFL zurückkehren. Das gab Santa Ono, Präsident der University of Michigan, bekannt. Über Twitter verkündete Ono: "Ich habe gerade mit Coach Harbaugh telefoniert, und Jim hat mir die großartige Nachricht mitgeteilt, dass er Cheftrainer der Michigan Wolverines bleiben wird. Das sind fantastische Neuigkeiten, die ich unserem sportlichen Leiter Warde Manuel mitgeteilt habe. #GoBlue!"

I just got off the phone with Coach Harbaugh and Jim shared with me the great news that he is going to remain as the Head Coach of the Michigan Wolverines. That is fantastic news that I have communicated to our Athletic Director Warde Manuel. #GoBlue! pic.twitter.com/3LJzsv4zN9 — Santa Ono (@SantaJOno) January 16, 2023

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Gerüchte um eine Rückkehr von Harbaugh in die Liga laut. Mal wieder bewiesen sich diese als falsch. Von 2011 bis 2014 war der 59-Jährige Head Coach der San Francisco 49ers und führte die Franchise in der Saison 2019 in den Super Bowl.

+++ 16. Januar, 19:50 Uhr: Indianapolis Colts an gleich drei Coaches interessiert? +++

Die Indianapolis Colts sind weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für Frank Reich. Dabei sollen sie vor allem auf die Giants-Koordinatoren Mike Kafka (OC) und Wink Martindale (DC) und 49ers-DC DeMeco Ryans auf dem Zettel haben. Das berichten die NFL-Insider Adam Schefter und Tom Pelissero.

Während die Colts Ryans bereits offiziell zu einem Gespräch eingeladen haben, müssen sie sich bei Kafka und Martindale wohl noch etwas gedulden. Beide wollen laut Ralph Vacchiano von "Fox Sports" in dieser Woche keine Gespräche führen, sondern sich komplett auf die Partie gegen die Philadelphia Eagles konzentrieren (in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 2:15 Uhr live auf ProSieben und im Livestream)

+++ 16. Januar, 11:05 Uhr: Sean Payton soll Posten als Head Coach bei Los Angeles Chargers bevorzugen +++

Die Denver Broncos galten zuletzt als Favorit um das heißeste Eisen auf dem Markt in Sachen Head-Coach-Kandidaten, Sean Payton. Dies berichtet Journalist Mark Maske von der "Washington Post".

Durch die ersten Entscheidungen in den Playoffs kommt aber auch hier offenbar Bewegung in die Angelegenheit. So könnten die Los Angeles Chargers nun ebenfalls eine Option für den 59-Jährigen sein.

Denn nach der peinlichen 30:31-Niederlage gegen die Jacksonville Jaguars in der Wild Card Round steht wohl auch der Posten des aktuellen Head Coaches Brandon Staley zur Disposition, als das Team eine 27:0-Führung noch verspielte und eines der größten Comebacks in der NFL-Geschichte überhaupt ermöglichte.

NFL-Insider Ian Rapoport berichtete analog dazu bereits vergangenen Monat, dass Payton gerne in Los Angeles bleiben würde - wo er derzeit als Fernsehanalyst arbeitet und lebt - wenn der HC-Posten bei den Rams oder Chargers denn frei würde.

Nachdem Sean McVay bereits erklärt habe, bei den Rams weitermachen zu wollen, sind entsprechend nur noch die Chargers eine Option für ein NFL-Engagement in der Stadt der Engel. Und noch dazu eine mit sportlich ambitionierten Zielen.

+++ 16. Januar, 06:35 Uhr: Atlanta Falcons treffen sich wohl mit Brian Flores und Al Holcomb +++

Einem Bericht von "CBS" Sports zufolge haben die Atlanta Falcons um Erlaubnis der Pittsburgh Steelers gebeten, ein Jobinterview mit Brian Flores zu führen. Der ehemalige Head Coach der Miami Dolphins ist derzeit Linebacker-Coach bei den Steelers und wurde bereits vor wenigen Tagen schon mit den Arizona Cardinals in Verbindung gebracht - dort allerdings als Head Coach.

Neben Flores haben die Falcons offenbar noch einen weiteren Kandidaten als potenziellen Defensive Coordinator. Laut dem NFL-Insider Adam Schefter strecken die Falcons auch ihre Fühler nach Al Holcomb aus, dem aktuellen Defensive Coordinator der Carolina Panthers.

Durch den Rücktritt von Dean Pees als Defensive Coordinator ist in Atlanta eine Lücke entstanden. Ihr erster Versuch diese Lücke zu schließen, ging nicht auf. Schließlich schoben die Denver Broncos den Falcons einem Gespräch mit Defensive Coordinator Ejiro Evero einen Riegel vor.

+++ 14. Januar, 10:15 Uhr: Dennis Allen bleibt wohl Head Coach der New Orleans Saints +++

Die News Orleans Saints gehen offenbar mit Head Coach Dennis Allen in die NFL-Saison 2023. Das verkündete Vize-Präsident und General Manager Mickey Loomis auf einer Pressekonferenz.

"Eines der Dinge, die in den letzten 15 Jahren gut für uns waren, ist Stabilität. Ich denke, das ist ein Gut, das in der NFL nur schwer zu bekommen ist. Ich bin also auf der Suche nach Stabilität und das fängt natürlich bei den Eigentümern, beim General Manager und beim Head Coach an", so Loomis.

Und weiter: "Und man muss eine Gruppe von Spielern haben, die man fördert und entwickelt. Das ist die Einstellung, die wir haben und das sind die Dinge, an die wir glauben. Ich gehe also davon aus, dass wir das fortsetzen."

In seiner ersten Spielzeit erreichte Allen eine Bilanz von 7-10 und verpasste die Playoffs, allerdings steigerte sich sein Team zum Ende der Saison und gewann drei der vergangenen vier Partien.

+++ 13. Januar, 17:20 Uhr: Eric Bieniemy trifft sich mit den Indianapolis Colts +++

Eric Bieniemy, der seit 2018 der Offensive Coordinator der Kansas City Chiefs ist, gilt schon länger als ein heißer Kandidat für einen Posten als Head Coach. Möglicherweise wird er im Jahre 2023 die Chance dafür bekommen. Die Indianapolis Colts haben bestätigt, am Donnerstag ein Jobinterview mit den früheren Running Back geführt zu haben.

We have completed an interview with Eric Bieniemy. — Indianapolis Colts (@Colts) January 13, 2023

Die Zahlen unterstreichen die Qualität von Bieniemy. Die Chiefs führten die NFL mit durchschnittlich 29,2 Punkten pro Spiel im Jahre 2022 an und rangierten in jedem der fünf Jahre mit Bieniemy als Offensive Coordinator unter den Top-6.

+++ 13. Januar, 21:30 Uhr: Sean McVay bleibt offenbar Head Coach der Los Angeles Rams +++

Sean McVay bleibt offenbar weiterhin Head Coach der Los Angeles Rams. Der 36-Jährige soll seine Franchise laut "ESPN" darüber informiert haben, dass er auch in der Saison 2023 L.A. treu bleibt.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um einen Abschied des Head Coaches, obwohl dessen Vertrag noch bis 2026 läuft. Ein vorzeitiger Rücktritt bzw. ein Wechsel ins TV-Geschäft waren im Gespräch.

Die Rams erlebten 2022 die mit Abstand schlechteste Saison in der Amtszeit von McVay. Nachdem die Kalifornier im Februar noch den Super Bowl gewannen, gelangen ihnen in der regulären Saison lediglich fünf Siege bei zwölf Niederlagen.

McVay ließ danach offen, ob er weiterhin der Cheftrainer der Rams sein wird. In seiner Pressekonferenz zum Saisonende erklärte er, dass er sich eine "angemessene Zeit" nehmen wird, um "den besten Weg zu finden, weiter auf die richtige Weise voranzukommen, um der beste Trainer zu sein, der man sein kann."

+++ 13. Januar, 17:00 Uhr: Brian Flores gilt als Head-Coach-Kandidat bei den Arizona Cardinals +++

Die Arizona Cardinals haben sich in dieser Woche mit Brian Flores getroffen, um mit ihm über den Posten des Defensive Coordinators zu sprechen. Möglicherweise aber kommt er sogar für eine höhere Aufgabe in Betracht. Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet, dass die Cardinals um Erlaubnis gebeten haben, Flores für ihren Cheftrainerjob zu interviewen.

The #AZCardinals have requested permission to interview #Steelers senior defensive assistant and LBs coach Brian Flores for their vacant HC position, sources say. — Ian Rapoport (@RapSheet) January 13, 2023

Flores ist derzeit bei den Pittsburgh Steelers als Senior Defensive Assistant und Linebackers Coach aktiv. Von 2019 bis 2021 war er bereits Head Coach der Miami Dolphins.

+++ 13. Januar, 16:30 Uhr: Ben Johnson hat ein Jobinterview bei den Houston Texans +++

Die Houston Texans sind auf der Suche nach einem neuen Head Coach. Wie die Franchise bestätigte, fand ein Jobinterview mit Ben Johnson statt.

We have completed an interview with Ben Johnson for our head coaching position. pic.twitter.com/xzLgoxA9pq — Houston Texans (@HoustonTexans) January 12, 2023

Der 36-Jährige gehört seit dem Jahre 2019 dem Trainerstab der Detroit Lions an, war von 2020 bis 2021 noch der Tight End Coach und übernahm 2020 den Posten des Offensive Coordinator.

+++ 13. Januar, 07:07 Uhr: Patriots wollen Jerod Mayo halten und machen sich auf die Suche nach einem OC +++

Die New England Patriots lassen sich eigentlich nie in die Karten schauen. Nun sah sich die Franchise aus Boston allerdings dazu genötigt, eine nie dagewesene Ankündigung zu veröffentlichen.

Wie das Team bekanntgab, führt man mit Jerod Mayo Gespräche, um ihn langfristig in der Organisation zu halten. Der derzeitige Linebacker-Coach hatte zuvor das Interesse der Panthers und der Browns auf sich gezogen. Beide Teams baten die Patriots um Erlaubnis, Mayo zu interviewen. Während Carolina ihn als Head-Coach-Kandidaten auf dem Schirm hat, würde er in Cleveland wohl als Defensive Coordinator eingesetzt.

Patriots to extend Jerod Mayo; Will begin interviewing for an offensive coordinator: https://t.co/OxGQysZfrF — New England Patriots (@Patriots) January 13, 2023

Zusätzlich bestätigte New England, auf der Suche nach einem Offensive Coordinator zu sein. Das Experiment aus einer Kombination zwischen Matt Patricia und Joe Judge dürfte somit Geschichte sein. Als Favorit gilt derzeit Bill O'Brien. Dieser hatte den Posten bereits 2011 inne und steht momentan als OC bei den Alabama Crimson Tide unter Vertrag.

+++ 12. Januar, 21:15 Uhr: Stanford-Coach offenbar Kandidat bei den Broncos +++

Die Denver Broncos haben auf der Suche nach einem neuen Head Coach mit David Shaw gesprochen, der bis zum Ende der vergangenen Saison das College-Team der Stanford-Universität betreute. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter von "ESPN".

Interessanterweise arbeitete Shaw an der Elite-Universität von 2007 bis 2010 mit Jim Harbaugh zusammen, der ebenfalls ein Kandidat in der Mile High City sein soll. Der 50-Jährige war Offensive Coordinator, Coach der Running Backs und Wide Receiver unter Harbaugh, bevor er von 2011 bis 2022 den Posten des Head Coaches besetzte.

Zwischen 1997 und 2005 sammelte Shaw in der NFL bei den Philadelphia Eagles, den Baltimore Ravens und den damaligen Oakland Raiders in verschiedenen Assistenztrainer-Posten Erfahrung.

Nach seinem Rücktritt als Stanford-Coach hatte Shaw zwar erklärt, eine Pause einlegen zu wollen. Dass ein Angebot von den Broncos ihn umstimmen könnte, erscheint aber nicht unwahrscheinlich.

Former Stanford HC David Shaw interviewed today with the Denver Broncos about their head coaching job, sources tell ESPN. Shaw spent nine years in the NFL, from 1997-2005, with the Eagles, Raiders and Ravens, and is interested in returning to the pro game. — Adam Schefter (@AdamSchefter) January 12, 2023

+++ 12. Januar, 09:46 Uhr: Sean Payton wohl nicht zu den Colts oder den Panthers +++

Wo steht Sean Payton in der kommenden Saison an der Seitenlinie? Der bis 2024 noch bei den New Orleans Saints unter Vertrag stehende Head Coach darf nach dem anstehenden Wild Card Wochenende ab dem 17. Januar Gespräche mit interessierten Teams führen. Die Saints sollen für Payton mindestens einen Erstrundenpick fordern, wahrscheinlich sogar mehr

Alle fünf Franchises, die aktuell ohne Head Coach dastehen, sollen laut Saints-Beatwriter Nick Underhill ihr Interesse bei Payton hinterlegt haben. Die Carolina Panthers und die Indianapolis Colts sind aber offenbar bereits aus dem Rennen ausgeschieden.

Laut Underhill soll Payton einen Trade zu den Colts wegen der chaotischen Saison und Eigner Jim Irsay ablehnen. Die Panthers kommen hingegen für die Saints als Division-Rivale nicht in Frage. Bleiben noch die Houston Texans, die Denver Broncos und die Arizona Cardinals, mit denen Payton ab der kommenden Woche Gespräche führen werde.

Bei den Broncos ist Payton aber bei weiten nicht der enizige Kandidat: Wie "ESPN" berichtet, haben die Broncos nicht nur mit Jim Caldwell, sondern auch mit David Shaw gesprochen. Der 50-Jährige war Ende November nach zwölf Jahren am College von Stanford als Head Coach zurückgetreten.

Es sei außerdem nicht ausgeschlossen, dass nicht noch weitere Teams in das Werben um Payton einsteigen. So stellt sich beispielsweise die Frage, was mit Sean McVay bei den Los Angeles Rams passiert. Der 36-Jährige heizte die Gerüchte um einen Rücktritt bei den Rams zuletzt durch eine vielsagende Aktion an.

Laut "ESPN" soll er offenbar keinem seiner Mitarbeiter aus dem Coaching Staff bei der Suche nach einer anderen Möglichkeit im Weg stehen und mögliche Job-Gespräche mit anderen Teams erlauben. Außerdem habe er seinen Mitarbeitern in einer Besprechung mitgeteilt, dass er nicht wisse, was er in der kommenden Saison tun werde.

I’m willing to say all five teams with coach openings have called on Sean Payton and three have passed through so far. — Nick Underhill (@nick_underhill) January 12, 2023

+++ 12. Januar, 07:17 Uhr: Jets trennen sich offenbar von LaFleur +++

Das Stühlerücken in der NFL nach der Regular Season geht weiter.

Wie "ESPN" meldet, trennten sich am Mittwoch die New York Jets von Offensive Coordinator Mike LaFleur.

Diese Entscheidung kommt nicht überraschend. War es doch vor allem die Offensive um den enttäuschenden Quarterback Zach Wilson, die den möglichen Einzug der Jets in die Playoffs verhinderte.

La Fleur, der Bruder von Packers-Coach Matt LaFleur, dürfte jedoch nicht lange ohne Job bleiben. Laut "ESPN" erkundigten sich bereits zahlreiche Teams nach dem Offensive Coordinator.

Die Suche nach LaFleurs Nachfolger bei den Jets beginnt demzufolge am heutigen Donnerstag.

+++ 10. Januar, 22:13 Uhr: Washington Commanders feuern Offensive Coordinator Scott Turner+++

Die Washington Commanders haben ihren Offensive Coordinator Scott Turner entlassen. Das berichtet NFL-Insider Tom Pelissero via Twitter.

Turner war seit 2020 für die Offense des NFC-East-Teams verantwortlich, in seiner Amtszeit war der Angriff der Commanders aber nur selten wirklich durchschlagskräftig:

In der Saison 2020 rangierte die Washington-Offense ligaweit nur auf Rang 25 von 32 Teams, 2021 war das Team auf Platz 23. Und auch in der aktuellen Saison brachten die Commanders im Durchschnitt nur 18,9 Punkte pro Spiel aufs Scoreboard – Rang 24 im ligaweiten Vergleich.

+++ 10. Januar, 16:59 Uhr: Jeff Saturday wohl mit Chancen auf den Head-Coach-Posten bei den Colts +++

Jeff Saturday, momentan immer noch Interim-Head-Coach der Indianapolis Colts, darf sich Hoffnungen machen den Job zu behalten. Das berichtet zumindest NFL-Journalist Ari Meirov. Demnach erklärte Chris Ballard, General Manager der Franchise, dass sich Saturday im engeren Kreis der Kandidaten befinde.

#Colts GM Chris Ballard says Jeff Saturday will be a candidate for the full-time HC position. — Ari Meirov (@MySportsUpdate) January 10, 2023

Der 47-Jährige hatte den Posten des Head Coaches Anfang November von Frank Reich übernommen, nachdem dieser gefeuert worden war. In acht Spielen unter Saturday gelang den Colts jedoch nur ein Sieg.

+++ 10. Januar, 08:31 Uhr: Bill Belichick auch 2023 Head Coach der Patriots +++

Bill Belichick wird auch 2023 der Head Coach der New England Patriots bleiben. Das bestätigte der 70-Jährige bereits am Montag an. "Niemand ist zufrieden mit dieser Saison und wir werden daran arbeiten, das in der kommenden Saison zu verbessern", so der Hauptübungsleiter, der in seine 24. Saison gehen wird. Mit 329 Siegen hat er die zweitmeisten der NFL-Geschichte.

Ob seine Koordinatoren jedoch auch zurückkehren, ist offen. Jerod Mayo ist zwar nicht offiziell Defensive Coordinator, kümmert sich aber gemeinsam mit Steve Belichick um die Defense und steht bei anderen Teams hoch im Kurs. Offensive Playcaller Matt Patricia und Joe Judge stehen tief in der Kritik, nachdem sowohl Quarterback Mac Jones als auch die gesamte Offense einen Schritt zurück gemacht haben. Bill O'Brien wird dort als Nachfolger gehandelt.

Als Head Coach und de facto General Manager hat Belichick die volle Kontrolle über Verträge, Coaching Staff und den Spielerkader.

+++ 10. Januar, 06:18 Uhr: Panthers interessiert an Frank Reich +++

Während der aktuelle Interimscoach der Carolina Panthers, Steve Wilks, am Dienstag zu einem Bewerbungsgespräch bei den Carolina Panthers vorstellig wird, plant die Franchise zudem ein Interview mit Frank Reich. Das berichtet NFL-Insider Tom Pelissero.

Reich war nach Woche zehn der aktuellen Saison bei den Indianapolis Colts entlassen worden. Neben Reich werden noch Offensive Coordinator Ken Dorsey (Buffalo Bills), Ben Johnson (Detroit Lions) und Shane Steichen (Philadelphia Eagles) zum Bewerbungsgespräch geladen. Die stehen auch bei den Indianapolis Colts und Houston Texans hoch im Kurs.

+++ 9. Januar, 23:12 Uhr: Tennessee Titans entlassen vier Coaches +++

Die Tennessee Titans haben nach dem Ende der regulären Saison und zuletzt sieben Niederlagen in Folge vier Coaches entlassen. Neben Offensive Coordinator Todd Downing, müssen auch O-Line-Coach Keith Carter, Secondary Coach Anthony Midget and Offensive Skill Assistant Erik Frazier ihren Hut nehmen.

#Titans part ways with OC Todd Downing, OL coach Keith Carter, secondary coach Anthony Midget and offensive skill assistant Erik Frazier — Tennessee Titans (@Titans) January 9, 2023

Downing kam 2019 zu den Titans und fungierte in den ersten beiden Jahren als Tight End Coach, bevor er 2021 zum OC befördert wurde. Wer auf Downing und Co. folgt, ist noch nicht klar.

In einem Statement bedankte sich Head Coach Mike Vrabel bei seinen ehemaligen Kollegen: "Ich möchte Todd, Keith, Anthony und Erik für ihre Dienste und ihr Engagement für unser Team während ihrer Zeit hier in Tennessee danken. Jeder von ihnen hat unsere Organisation geprägt, war engagiert und ein loyales Mitglied unseres Trainerstabs."

+++ 9. Januar, 22:01 Uhr: Holen die Texans einen ehemaligen Spieler als Head Coach? +++

Nach der Entlassung von Lovie Smith sind die Houston Texans auf der Suche nach ihrem nächsten Head Coach. Dabei sind laut mehreren NFL-Reportern nun vor allem drei Namen im Rennen: DeMeco Ryans, der Defensive Coordinator der San Francisco 49ers und ehemaliger Spieler der Texans, Eagles DC Jonathan Gannon, der bereits im vergangenen Jahr als Kandidat in Houston gehandelt wurde und Broncos DC Ejiro Evero.

Bei allen drei sollen sich die Houston Texans die Erlaubnis der jeweiligen Teams eingeholt haben, um sie in den nächsten Tagen interviewen zu dürfen. Noch ist unklar, wer als Favorit auf den Posten gilt.

+++ 9. Januar, 17:55 Uhr: Cardinals entlassen Kingsbury - GM Keim tritt zurück +++

Die Arizona Cardinals trennen sich von Head Coach Kliff Kingsbury und General Manager Steve Keim tritt von seinem Posten zurück. Das bestätigten die Cardinals einen Tag nach dem Ende der regulären Saison.

Kingsbury, der erst vor rund zehn Monaten eine Vertragsverlängerung bis 2027 unterschrieben hat, beendete die Saison mit einer Bilanz von vier Siegen und 13 Niederlagen. Er war seit 2019 Head Coach der Cardinals.

Keim hatte die Position des General Managers seit 2013 inne und will sich nun wohl auf seine Gesundheit fokussieren. Der 50-Jährige hatte bereits während der Saison Abstand vom Team genommen. Damals wurden gesundheitliche Probleme als Gründe genannt.

+++ 9. Januar, 16:00 Uhr: Broncos baggern an Quinn +++

Dan Quinn war im vergangenen Jahr ein Top-Kandidat bei den Denver Broncos. Und das ist der aktuelle Defensive Coordinator der Dallas Cowboys auch in diesem Jahr. Deshalb haben die Broncos bei den Cowboys offiziell angefragt, ob sie mit Quinn sprechen können. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Quinn arbeitete von 2015 bis 2020 als Head Coach bei den Atlanta Falcons, mit denen er ein Mal den Super Bowl erreichte. 2021 heuerte er bei den Cowboys an.

+++ 9. Januar, 07:00 Uhr: Houston Texans entlassen Head Coach Lovie Smith +++

Wie die Houston Texans bereits offiziell bestätigt haben, wurde Head Coach Lovie Smith entlassen. Zuvor hatten mehrere Insider darüber berichtet, dass es wohl eine Trennung beider Parteien geben wird.

Smith, der bereits nach einer Saison als Head Coach wieder entlassen wurde, holte zwar mit den Texans am letzten Spieltag noch einen 32:31-Sieg gegen die Indianapolis Colts, beendete die Saison aber dennoch mit einer Bilanz von drei Siegen, 13 Niederlagen und einem Unentschieden.

A statement from Chair and CEO Cal McNair: pic.twitter.com/EXfIbUYOBc — Houston Texans (@HoustonTexans) January 9, 2023

Smith wurde zum Ende der vergangenen Saison Nachfolger von David Culley, der ebenfalls nach einer Saison bei den Texans entlassen wurde. Der 64-Jährige hatte noch drei Vertragsjahre verbleibend in Houston.

Kurz nach der Entlassung werden auch schon die ersten Nachfolger gehandelt. Laut NFL-Insider Ian Rapoport sind Jonathan Gannon (Defensive Coordinator, Philadelphia Eagles) und DeMeco Ryans (Defensive Coordinator, San Francisco 49ers) Kandidaten.

+++ 8. Januar, 23:00 Uhr: Evero spricht mit den Broncos +++

Das ist ein Gespräch der kurzen Wege: Ejiro Evero wird mit den Denver Broncos über den vakanten Job als Head Coach sprechen. Wie "KUSA" berichtet, ist der aktuelle Defensive Coordinator der erste Kandidat, mit dem die Franchise ein Interview führen wird. Das Gespräch soll in dieser Woche über die Bühne gehen.

Evero ist seit dieser Saison DC bei den Broncos, die auch mit Jim Harbaugh und Sean Payton Gespräche führen werden.

+++ 8. Januar, 20:00 Uhr: Panthers sprechen mit Caldwell und Reich +++

Die Carolina Panthers wollen nach dem Ende der Regular Season die Zukunft auf der Position des Head Coaches planen. Dafür sprechen sie laut Fox mit Jim Caldwell und Frank Reich.

Die Panthers hatten sich nach fünf Spielen von Matt Rhule getrennt, anschließend übernahm Steve Wilks interimsweise. Auch er wird als eine mögliche Langzeit-Lösung gehandelt.

+++ 8. Januar, 19:00 Uhr: Räumen die Texans auf? +++

Stellen sich die Houston Texans komplett neu auf? Wie Fox berichtet, wackelt der Stuhl von General Manager Nick Caserio bedenklich. Aber auch Coach Lovie Smith müsse um seinen Job bangen, heißt es. Ergo: Alles ist möglich. Smith weg, Caserio weg oder sogar beide - am Montag dürften wir mehr wissen.

+++ 8. Januar, 18:15 Uhr: ran-Prognose: Es wird wild! +++

Bei einer ganzen Reihe von Teams wackelt der Head Coach. Bei den Houston Texans scheint nach einer Saison mit nur zwei Siegen die Entlassung von Lovie Smith fast unvermeidlich. Aber auch Kliff Kingsbury wackelt bei den Arizona Cardinals, Josh McDaniels (Las Vegas Raiders), Ron Rivera (Washington Commanders) oder Kevin Stefanski (Cleveland Browns) müssen ebenfalls um ihren Job bangen.

Auf der anderen Seite sind beispielsweise die Denver Broncos auf der Suche nach einem Head Coach, nachdem Nathaniel Hackett bereits nach Week 16 gefeuert wurde. Unter anderem wird hier Jim Harbaugh gehandelt.