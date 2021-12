München - Justiz-Entscheidung in den USA.

Der frühere NFL-Spieler Josh Bellamy wurde zu drei Jahren und einem Monat Haft in einem US-Bundesgefängnis verurteilt, weil er in betrügerischer Absicht mehr als 1,2 Millionen US-Dollar an Covid-Hilfsgeldern veruntreut hat.

Der 32-Jährige wurde am Freitag vor einem Gericht in Tampa/Florida verurteilt, das geht aus Gerichtsunterlagen hervor. Neben seiner Gefängnisstrafe muss Bellamy auch eine Entschädigung zahlen. Er hatte sich bereits im Juni schuldig bekannt.

Laut Gerichtsakten hat er mit gefälschten Dokumenten und falschen Angaben für seine Firma ein Corona-Darlehen in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar erhalten. Die Gelder gab er jedoch für persönliche Dinge wie Schmuck, Aufenthalte in einem Nobelhotel in Las Vegas und Casino-Besuche aus. Bellamy beantragte zudem Darlehen für seine Familienmitglieder und enge Mitarbeiter.

Bellamy zuletzt bei den Jets

2012 kam der Passempfänger als Undraftet Free Agent zu den Kansas City Chiefs. In der Folge spielte er unter anderem für die Chicago Bears.

2019 unterschrieb er einen Zweijahresvertrag im Wert von fünf Millionen US-Dollar bei den New York Jets. Der Wide Receiver stand für die "Gang Green" in sieben Partien auf dem Feld, ehe er sich an der Schulter verletzte und die Saison für ihn beendet war.

Im September 2020, nur wenige Tage vor seiner Verhaftung, strich ihn die Franchise von der PUP-Liste.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.