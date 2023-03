Diese Entlassung tut Dak Prescott richtig weh.

Nachdem die Dallas Cowboys bekanntgegeben haben, sich von ihrem langjährigen Star-Running-Back Ezekiel Elliott zu trennen, hat Quarterback Prescott seinen Gefühlen freien Lauf gelassen.

"Es ist hart", erklärte er im Gespräch mit "The Athletic": "Es ist wirklich sehr hart, dieses Spiel ohne meinen Bruder zu spielen. Wir haben unsere NFL-Karriere gemeinsam begonnen, teilen so viele Erinnerungen, sind als Männer in dieser Franchise gewachsen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, ohne ihn auf dem Feld zu stehen. Es ist etwas, von dem ich nicht weiß, ob ich es schon ganz begriffen habe."

Und weiter: "Natürlich habe ich mit ihm gesprochen. Ich bin verletzt. Ich bin mir sicher, dass er es auch ist. Aber für mich ist es wichtiger, dass ich ihn unterstützen kann. Ich weiß, dass er noch viele Möglichkeiten bekommen wird. Ich liebe diesen Typen und bin so stolz auf ihn. Ich werde immer sein größter Unterstützer sein, egal was kommt."

Großer Wandel bei den Cowboys

Bei den Cowboys hat sich in den vergangenen Jahren ein großer Wandel vollzogen. Vom Kader im Jahr 2020, als Head Coach Mike McCarthy verpflichtet wurde, sind nur noch zehn Spieler übrig. "Wenn ich höre, wie sehr sich das Blatt gewendet hat, ist zehn eine große Zahl zu diesem Zeitpunkt", kommentierte Prescott: "Ich habe das nicht kommen sehen, aber es ist Teil des Geschäfts."

Was den Spielmacher dabei besonders schmerzt: Viele enge Freunde und gute Teamkollege gehen, eine Meisterschaft konnte die Franchise dennoch nicht gewinnen. "Veränderung ist gut. Das habe ich schon immer gesagt. Aber es ist schwer für mich, es in diesem Moment so zu sehen", gab Prescott zu.

Elliott wurde im Jahr 2016 von den Cowboys an Position vier gedraftet, Prescott kam mit dem 135. Pick zum Team. Weil sich die erfahrenen Spielmacher Tony Romo und Kellen Moore verletzten, wurde er überraschend zum Stammspieler und prägte mit Elliott eine Ära. Nach sieben Jahren ist die gemeinsame Zeit nun beendet.