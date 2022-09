München - In den Verhandlungen zwischen den Dallas Cowboys und Left Tackle Jason Peters scheint es Fortschritte zu geben. Klubbesitzer und General Manager Jerry Jones erklärte bei "105.3 The Fan", dass der Free Agent in Dallas zu Gast ist, um sich einem Leistungstest zu unterziehen.

Zudem sagte er, dass es zwar keine weiteren Neuigkeiten zu berichten gäbe, dass er und Peters sich aber auf dem Trainingsgelände des Teams zu einem Treffen zusammensetzen.

Peters wäre zweitältester NFL-Spieler

Bereits im vergangenen Jahr war Peters kurz vor Saisonstart zu den Chicago Bears gestoßen und hatte beim in der O-Line verletzungsgeplagten Klub 15 Spiele bestritten. In insgesamt 16 Spielzeiten lief der Super Bowl LII-Champion, neunmalige Pro Bowler und voraussichtliche künftige Hall of Famer zudem für die Buffalo Bills und Philadelphia Eagles auf.

Die Cowboys könnten ihn auf der Position des linken Tackle gut gebrauchen, hat sich doch Tyron Smith in der zurückliegenden Woche einen Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur zugezogen und wird wohl den größten Teil der Saison verpassen.

Sollte es zu einer Unterschrift kommen, wäre der 40-Jährige der zweitälteste Spieler in der Liga. Älter ist mit 45 Jahren nur Buccaneers-Quarterback Tom Brady.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.