München/Dallas - Die Dallas Cowboys präsentieren sich in der laufenden Spielzeit durchaus als ernsthafter Super-Bowl-Kandidat, durch den Erfolg der Tennessee Titans über die San Francisco 49ers zum Auftakt von Week 16 ist "America's Team" die Playoff-Teilnahme auch nicht mehr zu nehmen.

Während in der ersten Saisonhälfte oftmals die Offense um Quarterback Dak Prescott brillierte, war es in den vergangenen Partien die Defense, die den Cowboys wichtige Siege sicherte.

NFL: Cooper kritisiert Cowboys-Offense

Diese Tatsache scheint vor allem Star-Wide-Receiver Amari Cooper sauer aufzustoßen. In der Radiosendung "105.3 The Fan" machte der 27-Jährige seinem Unmut Luft. "Ich will ehrlich sein, es stört mich. Wir gewinnen zwar, aber die Defense spielt dabei eine große Rolle. Wir sind nicht so explosiv, wie wir sein sollten", so der Passempfänger.

Darüber hinaus kritisierte Cooper die mangelnden Scores nach Turnovern sowie die seiner Meinung nach zu geringe Anzahl an Red-Zone-Targets. "Ich denke, ich kann mehr in der Red Zone machen, wenn ich Targets bekomme. Und ich kann mehr bei Third Downs machen, wenn ich Targets bekomme. Der Offense zu helfen, dorthin zu kommen, wo wir sein müssen - ich kann meinen Teil dazu beitragen", ist sich der viermalige Pro Bowler sicher.

In der laufenden Spielzeit steht Cooper nach zwölf absolvierten Partien bei 683 Receiving Yards sowie sechs Touchdowns, zuletzt erlebte er beim 21:6-Erfolg über die New York Giants mit nur zwei Catches für acht Yards eine Enttäuschung.

