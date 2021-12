München - Lange Zeit sah es in der NFC East nach einem Durchmarsch der Dallas Cowboys aus.

Doch nach ein paar ärgerlichen Pleiten der "Boys" holte die restliche Division in den vergangenen Wochen wieder etwas auf. Vor allem das Washington Football Team steht mit sechs Siegen und sechs Niederlagen in Schlagdistanz zu Dallas (8-4).

Weil beide Teams in den kommenden Wochen noch zwei Mal aufeinandertreffen, ist der Division-Sieg für die Cowboys auf keinen Fall sicher eingetütet.

Dementsprechend brisant ist das Duell der beiden Rivalen am Sonntag - inklusive verbalem Austausch im Vorfeld.

Dallas Cowboys optimistisch: "Wir werden gewinnen"

Mit einem Sieg am Sonntag könnten die Cowboys ein kleines Ausrufezeichen setzen. Head Coach Mike McCarthy gibt sich deshalb zuversichtlich: "Wir werden dieses Spiel gewinnen. Ich glaube fest daran", so der 58-Jährige, der zuletzt wegen einer Corona-Infektion fehlte.

"Soll ich etwas was anderes sagen? Ich erwarte in jedem Spiel, dass ich gewinne, darum geht es im Sport", erklärte der Übungsleiter seinen Optimismus: "Sie arbeiten hart, wir arbeiten hart. Trotzdem werden wir nach Washington fahren und das Spiel gewinnen", sagte er abschließend.

Bei seinem Team scheint er auf offene Ohren zu stoßen: "Natürlich nicht", antwortete Quarterback Dak Prescott auf die Frage, ob er ein Problem mit den Aussagen seines Coaches hätte. "Es bringt uns in keine schlechtere Position. Er spricht nur das aus, was sich jeder ohnehin denkt. Jetzt müssen wir die Worte bestätigen. Dafür sind Coaches da, sie geben den Ton an", so Prescott.

In seiner Karriere steht Prescott bei sieben Siegen und nur einer Niederlage gegen das Football Team. In Washington scheint man von den Kampfansagen aus Dallas jedoch nur wenig zu halten.

WFT-Coach Rivera gelassen: "Großer Fehler"

"Für mich ist es ein großer Fehler", konterte Washington-Coach Ron Rivera die Aussagen seines Kollegen: "Er will natürlich in unseren Kopf kommen, aber wie ich schon zu meinen Spielern gesagt habe: Das ist nicht wichtig für uns. Wir konzentrieren uns nur auf das Spiel am Sonntag", so der 59-Jährige.

Zudem würde sich McCarthy mit seinen Aussagen angreifbar machen: "Er versucht sein eigenes Team zu überzeugen. Er hat die Aufmerksamkeit nun auf sich gelenkt. Es geht nicht mehr darum, was die Spieler machen, sondern er wird an seinen Worten gemessen", sagte Rivera weiter.

Auch Defensive End Jonathan Allen zeigte sich auf der Pressekonferenz unbeeindruckt: "Die einzigen Sachen, die sicher sind, heißen Tod und Steuern".

Am Sonntag kommt es also zu einer Neuauflage einer der größten Rivalitäten in der NFL. Können die Mannschaften ihren Worten auch Taten auf dem Feld folgen lassen, dürfte es im FedExField zu Washington zu einer heißen Angelegenheit kommen.

