Von Jan Horstkötter

Seit Dienstagabend, 22 Uhr Ortszeit an der Atlantikküste, ist Wide Receiver DeAndre Hopkins Free Agent. Die Arizona Cardinals haben den Superstar, der mit einem sündhaft teuren Vertrag ausgestattet war, entlassen, nachdem sich kein Trade-Partner finden konnte.

Hopkins, der bereits seit zehn Jahren in der NFL spielt und in wenigen Tagen 31 wird, gehört zu den besten seiner Zunft. 700 Yards oder mindestens acht Touchdowns gelangen ihm dabei in jeder Saison – auch wenn er vor allem in der jüngeren Vergangenheit einige Partien verpasste. In sechs Spielzeiten konnte er sogar über 1.100 Yards erzielen. Ein absoluter Top-Star – und das fehlende Puzzlestück für so manchen Super-Bowl-Contender?

Ja! Hopkins würde so ziemlich jede Offensive besser machen. Zwar zählt er nicht mehr zu den schnellsten, doch gibt es nur wenige Receiver, die bessere Hände haben als er.

Zwei Top-Teams zeigen Interesse

Als die Cardinals noch versuchten ihn zu traden, waren es vor allem zwei Teams, die ernsthaft Interesse zeigten: Die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs. Vor allem Erstere sollten nun zuschlagen, wenn Hopkins ihnen entgegenkommt!

Buffalo gehört seit einigen Jahren zu den Top-Franchises und gilt als Super-Bowl-Favorit. In den Playoffs reichte es bislang aber nie ganz. Auch weil die Receiver-Power gefehlt hat. In den Playoff-Matches der vergangenen drei Jahren, in denen die Bills jeweils ausschieden, fingen lediglich die Wide Receiver Gabriel Davis und Isaiah McKenzie Touchdown-Pässe. Hopkins, der in seiner NFL-Karrie bislang 71 Touchdowns erzielte, wäre die perfekte Ergänzung.

Auch die Chiefs könnten noch einen Top-Receiver in ihrem Corps gebrauchen, das aktuell an Star-Power zu wünschen übrig lässt. Die momentane Top drei: Kadarius Toney, Marquez Valed-Scantling und Skyy Moore. Keiner der drei Receiver konnte in einer Saison bislang über 700 Yards fangen.

Hopkins muss Teams entgegenkommen

Hopkins ist das perfekte Match – wäre da nicht der Salary Cap. Sowohl die Chiefs als auch die Bills haben aktuell nur etwas um die zwei Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Die 19,45 Millionen US-Dollar, die Hopkins bei den Cardinals verdient hätte, sind sowieso utopisch! Der fünfmalige Pro Bowler, der in seiner Karriere bereits über 100 Millionen US-Dollar verdient hat, sollte auf Gehalt verzichten, wenn er sich wirklich noch den großen Traum vom Super-Bowl-Sieg erfüllen möchte.

Eine Summe unter zehn Millionen wäre eher unrealistisch, aber Hopkins kann den Teams helfen, mit dem Salary Cap zu spielen. Und das gilt nicht nur für diese beiden Franchises.

Für die Bills und die Chiefs wäre er der perfekte fit. Andersherum ebenfalls. Wenn er nun auch noch mitspielt, kann er bald wirklich mitspielen – um den größten Titel, den es zu holen gibt!