München - Die NFL steht unter Schock. Der ehemalige NFL-Spieler Demaryius Thomas verstarb am Donnerstag völlig überraschend im Alter von nur 33 Jahren.

Der ehemalige Wide Receiver wurde tot in seinem Haus in Georgia aufgefunden. Laut dem Polizeibericht soll er an einem "medizinischen Problem" gestorben sein. Thomas wäre am 1. Weihnachtstag 34 Jahre alt geworden.

Der Passempfänger wurde beim NFL Draft 2010 in der 1. Runde an Position 22 von den Denver Broncos gedraftet. Nach leichten Anfangsschwierigkeiten entwickelte er sich ab seiner dritten NFL-Saison zu einem der effektivsten Wide Receiver der NFL und verbuchte in fünf Spielzeiten hintereinander mehr als 1000 Receiving-Yards.

Seine Bestmarken: In der Saison 2013 fing er 14 Touchdown-Pässe, eine Spielzeit später verbuchte er insgesamt 1619 Receiving-Yards. Er stand vier Mal im Pro Bowl und gewann mit den Broncos einmal den Super Bowl.

Im Oktober 2018 wurde er zu den Houston Texans getradet. 2019 verbrachte er seine letzte aktive Saison bei den New York Jets, nachdem er zuvor auch bei den New England Patriots unter Vertrag stand.

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.