München/Denver - Nach der langfristigen Vertragsverlängerung von Shooting-Star Tim Patrick können die Denver Broncos den nächsten offensiven Eckpfeiler langfristig in "Mile-High City" halten.

Wie die Franchise am Montag bestätigte, hat Wide Receiver Courtland Sutton einen neuen Vierjahres-Vertrag unterschrieben.

Dieser hat ein Gesamtvolumen von 60,8 Millionen US-Dollar, wovon Sutton bereits jetzt 34,9 Millionen US-Dollar garantiert sind.

Der 26-Jährige wurde 2018 von den Broncos in der zweiten Runde gedraftet und erhält nun eine satte Gehaltserhöhung. Bereits in seinem zweiten NFL-Jahr wurde er in den Pro Bowl gewählt und stellte als jüngster Broncos-Spieler der Geschichte im All-Star-Game einen Franchise-Rekord auf.

Nachdem er im ersten Spiel der vergangenen Saison einen Kreuzbandriss erlitten hatte, kämpfte sich der Receiver in der laufenden Spielzeit zurück und legt mit bislang 617 Receiving Yards und zwei Touchdowns ordentliche Zahlen auf.

Offensive mit Explosionsgefahr

Durch die Verlängerungen der beiden Receiver sind die Broncos in den kommenden Jahren offensiv stark aufgestellt. Neben Sutton und Patrick steht auch Receiver-Supertalent Jerry Jeudy bis mindestens 2023 unter Vertrag.

Tight End Noah Fant und Running Back Javonte Williams gelten ebenfalls als hochtalentiert.

In der laufenden Spielzeit stehen die Broncos bei einer Bilanz von fünf Siegen und fünf Niederlagen. Damit rangieren sie in einer hart umkämpften AFC West zwar auf dem letzten Platz, haben jedoch weiterhin alle Chancen, bereits in dieser Saison die Playoffs zu erreichen.

