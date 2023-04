Was macht man bei einem langfristigen Vertrag, der auch noch aus finanzieller Sicht Maßstäbe setzt?

Genau, man gönnt sich was.

Wie Sean Payton, der in Denver jetzt ein Haus gekauft hat. Nicht irgendeine Unterkunft, sondern eine Luxus-Immobilie für schlappe 4,5 Millionen Dollar, wie die Denver Post berichtet. Wie es heißt, gab es sogar ein bisschen Rabatt, denn ursprünglich war die Villa wohl für 4,6 Millionen Dollar gelistet.

Sechs Badezimmer, vier Schlafzimmer

Laut dem Bericht kann Payton in dem 560-Quadratmeter-Eigenheim im wohlhabenden Wohnviertel Cherry Creek aus vier Schlafzimmern wählen, außerdem stehen sechs Badezimmer zur Verfügung. Daneben verfügt Payton in dem Haus über eine übergroße Kücheninsel, einen Kamin und einen Aufzug.

Jede Menge Luxus also, um sich auf die Herausforderung in Denver vorbereiten und den Erfolgsplan für die zuletzt so erfolglose Franchise ausarbeiten zu können.

Denver Broncos: Zurück in die Erfolgsspur

Denn Payton hat nach dem Rauswurf von Nathaniel Hackett vor einigen Wochen die Broncos übernommen, er soll das sportlich strauchelnde Team um Superstar-Quarterback Russell Wilson in die Erfolgsspur bringen.

Das Geld für das Haus hat der frühere Coach der New Orleans Saints ganz unabhängig von seinem aktuellen Vermögen übrigens in rund drei Monaten zusammen, er soll bei den Broncos etwa 18 Millionen Dollar pro Jahr verdienen. Er hat für fünf Jahre unterschrieben.