München - "Broncos Country, let's ride", läutete Russell Wilson in einer Videobotschaft seine Zeit bei den Denver Broncos ein. Ein Ritt mit Wilson im Sattel, der die Hoffnungen der Broncos auf einen Super Bowl aufleben lässt. Der talentierte Quarterback, gekommen für viel Geld und Ressourcen aus Seattle, der die Broncos ins gelobte Land führen soll.

Aber auch ein Ritt, der durchaus Hürden, Unebenheiten auf dem Weg birgen kann. Der 33-jährige Quarterback zeichnet sich durch einen einzigartigen Spielstil aus. Ein Freigeist, der durch den neuen Head Coach Nathaniel Hackett allerdings ein wenig eingefangen werden soll - und auch eingefangen werden muss, um langfristig Erfolg zu haben.

Russell Wilson: Seine Stärken

Denn Wilson ließ in den vergangenen zwei Spielzeiten Konstanz vermissen. Wilson düpierte Defensiven immer wieder mit vertikalem Passspiel in Richtung Seitenlinie. Vergangene Saison sammelte er beispielsweise bei Pässen, die über 10 Yards durch die Luft flogen und "outside the numbers", also Richtung Seitenlinie landeten, neun Touchdowns und nur zwei Interceptions.

Hinzu kommt seine Fähigkeit, Spielzüge mit seiner Mobilität zu verlängern. Immer wieder bricht er aus der Struktur des Plays heraus, kreiert Yards auf eigene Faust und sorgt so für die Plays, die in jedem Saison-Rückblick auftauchen.

Doch Defensiven kamen ihm langsam auf die Schliche, die alten Tricks wurden entlarvt. Gegen Wilson setzten Defensiven verstärkt auf zwei tiefe Safeties, anstatt nur einen abzustellen. Dadurch wurden die Fenster im vertikalen Passspiel kleiner, die Seitenlinien des Spielfeldes besser abgedeckt.

Wilson konnte nicht mehr in zwei, drei Spielzügen Touchdowns erzielen, sondern war gefordert, das Feld "langsam herunterzumarschieren". Und geriet dabei aus dem Tritt.

Russell Wilson: Die Problemstelle

Defensiven verteidigen in diesen Formationen oft passiver, lassen mehr "einfache Yards", zum Beispiel im Laufspiel oder über das Passspiel durch die Mitte, zu. Und dennoch fanden die Seahawks und Wilson nur vereinzelt Antworten.

Denn Wilson meidet das Kurzpassspiel (im Vergleich zum Rest der Liga), besonders über die Mitte des Feldes, fast schon chronisch. Lediglich ein Drittel seiner Pässe spielte Wilson vergangen Saison "between the numbers", also durch die Mitte. Das Laufspiel der Seahawks konnte ebenfalls über weite Strecken nicht glänzen.

Unter Hacketts Leitung und mit den Broncos soll sich das nun ändern.

Mit Packers-Offensive zum Erfolg?

"Wir wollen, dass er den Ball schnell los wird. Jeder Spielzug hat eine Intention und die muss er kennen. Dadurch wollen wir Fehler vermeiden und ihn schützen", wird Hackett auf der Team-Website zitiert.

Hackett, der in den vergangenen Jahren an der Offensive der Packers schraubte, setzte in Green Bay auf ein variables Kurzpassspiel mit gelegentlichen vertikalen Elementen. Aaron Rodgers warf letzte Saison durchschnittlich nach 2,6 Sekunden, einer der geringsten Werte der Liga. Oft bediente er vorab festgelegte Anspielstationen, musste also nicht außerhalb des Spielzuges improvisieren.

Den Packers gelang es immer wieder, ihre Playmaker in vorteilhafte Situationen zu bringen. Beispielsweise durch Motion oder Formationen, die einen Davante Adams 1-gegen-1-Duelle verfrachteten.

Auch die Mitte des Feldes nutzten die Packers gnadenlos effizient und häufig. In diesem Bereich des Feldes warf Rodgers 17 Touchdowns, lediglich zwei Interceptions und wies eine Completion Percentage jenseits von 75 Prozent auf.

Wilson in der "Hackett-Offensive": Kann das funktionieren?

Natürlich hatte Rodgers individuelle Qualität einen maßgeblichen Anteil an dieser statistischen Meisterleistung, aber das Scheme ermöglichte ihm, effizienten und weitestgehend fehlerfreien Football zu spielen.

Für Hackett ist aber auch klar, dass er Wilson nicht einengen will: "Wir beide tragen zum Erfolg der Offensive bei. Er hat mich zwar immer auf dem Ohr, kann aber in gewissen Situationen auch frei entscheiden, welchen Spielzug er gerne ausspielen würde", sagte er im Rahmen des Training Camps auf einer Pressekonferenz.

Wilson könnte das neue Scheme ein wenig mehr Rhythmus und mehr Antworten auf unterschiedliche Defensiv-Konzepte geben. Gepaart mit einem starken Laufspiel um Javonte Williams und Melvin Gordon, könnte Wilson so schnell vom Trab in den Galopp kommen. Und mit den Broncos Richtung Playoffs reiten.

