München - Die Regular Season der laufenden Spielzeit biegt auf die Zielgerade ein, nur noch zwei Spieltage stehen den Teams bevor.

Während Amon-Ra St. Brown seinen Status als Nummer-Eins-Receiver bei den Detroit Lions eindrucksvoll untermauert, debütiert Kicker Dominik Eberle im Trikot der Houston Texans - und trägt einen erheblichen Teil zum Sieg über die Los Angeles Chargers bei.

ran fast die Leistungen der deutschen NFL-Profis in Woche 16 zusammen.

Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions)

Amon-Ra St. Brown hat seinen Status als Top-Receiver der Detroit Lions auch im Duell mit den Atlanta Falcons (16:20) eindrucksvoll untermauert. Der 22-Jährige wurde elf Mal anvisiert und fing neun Pässe für 91 Yards, einen davon zum Touchdown. Darüber hinaus erzielte er 19 Rushing Yards bei zwei Laufversuchen.

Damit kommt der Viertrundenpick von 2021 in vier Partien in Serie auf mindestens 70 Receiving Yards - gleichbedeutend mit dem Franchise-Rekord für einen Rookie - und erzielte in diesem Zeitraum drei Touchdowns.

Dominik Eberle (Houston Texans)

Erst am Donnerstag wurde Kicker Dominik Eberle von den Houston Texans unter Vertrag genommen, nur drei Tage später trumpfte er bei seinem NFL-Debüt gegen die Los Angeles Chargers groß auf. Zuvor war der 25-Jährige lediglich in einem Preseason-Spiel zum Einsatz gekommen.

Beim 41:29-Erfolg gegen den Playoff-Kandidaten verwandelte der gebürtige Nürnberger insgesamt fünf Extrapunkte und zwei Field Goals, davon eines über 51 Yards. Damit stellte er ebenfalls einen Franchise-Rekord auf: Eberle ist der bislang einzige Texans-Kicker, der mit seinem ersten Kick ein Field Goal aus über 50 Yards erzielte.

Lediglich ein Versuch aus 52 Yards ging rechts vorbei, elf erzielte Punkte im ersten NFL-Spiel der Karriere können sich aber zweifelsfrei sehen lassen.

Equanimeous St. Brown (Green Bay Packers)

Beim knappen 24:22-Sieg seiner Green Bay Packers über die Cleveland Browns stand Wide Receiver Equanimeous St. Brown zwar bei 81 Prozent der Offensive Snaps auf dem Platz, wurde von Quarterback Aaron Rodgers allerdings nicht angeworfen.

Zudem misslang auch sein einziger Rushing-Versuch, bei dem er einen Raumverlust von zehn Yards hinnehmen musste. In der kommenden Woche geht es für St. Brown und die Packers gegen die Minnesota Vikings.

Jakob Johnson (New England Patriots)

Die New England Patriots um den deutschen Fullback Jakob Johnson mussten sich am Sonntag den Buffalo Bills mit 21:33 geschlagen geben. Besonders bitter: Durch die Niederlage im Division-Duell schoben sich die Bills an den Patriots vorbei und übernehmen den ersten Platz in der AFC East.

Gegen die Mannschaft von Head Coach Sean McDermott fing Johnson einen Pass für 9 Yards und sicherte seinem Team somit ein First Down. Am kommenden Sonntag steht für den 27-Jährigen das Kräftemessen mit den Jacksonville Jaguars auf dem Programm.

