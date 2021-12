München - Endlich hat der deutsche Kicker Dominik Eberle sein NFL-Debüt gefeiert. Die Houston Texans beförderten den 25-Jährigen am 16. Spieltag in den aktiven Kader und er lief in der Partie gegen die Los Angeles Chargers auf.

Eberle verwandelte gleich seinen ersten Extra-Punkt-Versuch zur zwischenzeitlichen 7:3-Führung. Im Anschluss setzte er zwei von drei Field-Goal-Versuchen zwischen die Balken und ließ bei zwei weiteren Extra-Punkt-Versuchen nichts anbrennen.

Der Kicker kam als Undrafted Free Agent 2020 zu den Las Vegas Raiders, ehe er nach einer Zwischenstation bei den Carolina Panthers bei den Houston Texans landete.

Bei den Texans hat er nun die Chance, sich als langfristige Lösung zu etablieren.

