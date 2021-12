München - Die NFL hat Deutschland als Markt endgültig für sich entdeckt. Mit den Kansas City Chiefs, den New England Patriots, den Tampa Bay Buccaneers und den Carolina Panthers haben sich vier Franchises die Rechte gesichert, um hierzulande aktiv zu werden.

Schon länger ist bekannt, dass die Liga in naher Zukunft ein reguläres Saisonspiel in der Bundesrepublik austragen möchte. Als mögliche Gastgeber kommen München, Frankfurt und Düsseldorf in Betracht. Im ran-Interview erklärt Verena Dietl (SPD), Dritte Bürgermeisterin von Bayerns Landeshauptstadt, was der Zuschlag bedeuten würde und wie die Gespräche laufen.

Kansas City Chiefs und Deutschland - "Wollen für unsere Fans da sein"

ran: Was erhofft sich die Stadt München von der Bewerbung und was würde eine tatsächliche Austragung eines NFL-Spiels für die Stadt bedeuten?

Verena Dietl: Ein beachtlicher Teil unserer Bevölkerung interessiert sich für die Spiele der NFL und lässt sich dabei auch nicht von nächtlichen Uhrzeiten abschrecken. Ich bin überzeugt, dass NFL-Spiele in München auf sehr großes Interesse stoßen und eine Bereicherung darstellen würden. Angesichts der enormen Aufmerksamkeit, die die NFL weltweit genießt, würden Spiele auch international das starke Image der Sportstadt München weiter stärken. Wirtschaftlich wären die Spiele ohnehin ein Gewinn. Besucher von NFL-Gastspielen würden willkommene Ausgaben in München tätigen, der Wirtschaftswert wird auf gut 30 Millionen Euro pro Jahr geschätzt. Das könnten Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel gerade im Zuge der Pandemie gut gebrauchen. Nicht zuletzt freut mich, dass die NFL verfolgt, durch ganzjährige breitensportliche Aktivitäten etwas Bleibendes zu schaffen und Kinder für den Sport zu begeistern.

ran: Wie sah und sieht der Austausch der Stadt in dieser Sache mit dem FC Bayern und der NFL aus?

Dietl:Die Gespräche sind von Anfang an sehr offen verlaufen. Natürlich haben alle Beteiligten ihre berechtigten Ziele, aber eben auch Verständnis für die Belange des Anderen. So hat die Landeshauptstadt München stets eingebracht, dass das Projekt keinesfalls eine zusätzliche Belastung für den öffentlichen Haushalt darstellen dürfe. Mit dem FC Bayern haben wir uns hier eng abgestimmt und eine gemeinsame Haltung vertreten. Die NFL haben wir als sehr entgegenkommenden Gesprächspartner erlebt, dem viel daran liegt, eine langfristige Kooperation einzugehen und anstelle einer einmaligen Aktion Grundlagen zu schaffen.

ran: Wie sehen Sie die Chancen Münchens? Konkurrenzstädte sind ja Frankfurt und Düsseldorf.

Dietl: Natürlich würden wir die Antwort darauf gerne von der NFL hören. Aber ich denke, München hat seine Stärken. Über den Ruf als sehr lebenswerte, weltoffene und gastfreundliche Sportstadt und den starken Wirtschaftsstandort muss man nicht mehr viel sagen. Ich denke, dass hier auch die Allianz Arena mit all ihren Vorzügen eine große Rolle spielt. Für die NFL könnte es auch bedeutsam sein, wie stark der Breitensport in München verankert ist und wie sehr wir seit vielen Jahren mit eigenen Aktivitäten den Sport ankurbeln und damit Ansatzpunkte auch für die NFL bieten. Mit unserer Reihe von Sportfestivals, den vielen Projekten des Actionsports und sportlichen Workshops in Schulen setzt München gerade Maßstäbe. Wir haben das in die Waagschale gelegt und müssen uns nicht verstecken. Ich würde mich freuen, wenn wir die Stadt mit einer weiteren großen Veranstaltung bereichern könnten.

Das Interview führte: Stefan Kumberger

