Eigentlich galt Jalen Carter bei US-Insidern als Kandidat für den First Overall Pick im NFL Draft 2023 Ende April. Doch nun wurde gegen den Defensive Tackle, der mit den Georgia Bulldogs im Januar noch College-Champion wurde, ein Haftbefehl erlassen.

Am Mittwochabend wurde Carter verhaftet, später aber gegen die Zahlung von 4.000 Dollar Kaution wieder freigelassen.

Wie das Athens Clark-County Police Department mitteilte, wird Carter beschuldigt, durch rücksichtsloses Fahren und Rasen an einem Unfall beteiligt gewesen zu sein, bei dem am 15. Januar 2023 Offensive Lineman Devin Willock und Team-Mitarbeiterin Chandler LeCroy ums Leben kamen.

Georgia Bulldogs: Straßenrennen nach der Meisterfeier endet tödlich

Gegen 2:30 Uhr morgens, nur wenige Stunden nach der Meisterfeier der Bulldogs, hätten Carter in einem Jeep sowie LeCroy in einem SUV, in dem auch Willock saß, laut Polizeiangaben bei einem Wettrennen auf den Straßen von Athens mehrfach die Spuren gewechselt und seien mit deutlich zu schneller Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gefahren.

LeCroy sei vor ihrem tödlichen Unfall demnach mit Geschwindigkeiten von fast 170 km/h unterwegs gewesen. Bei LeCroy wurde postum ein Alkoholwert von knapp zwei Promille gemessen. Der Fall Carter wurde nun von der Polizei an die Generalstaatsanwaltschaft übergeben.

Statement von Jalen Carter: Unschuld "außer Frage"

In einem auf Twitter veröffentlichten Statement wehrte sich Jalen Carter gegen die Vorwürfe. Die Mitteilung im Wortlaut:

"Diesen Morgen habe ich einen Anruf vom Athens Georgia Police Department bekommen, in dem mir mitgeteilt wurde, dass wegen der zwei Vergehen des rücksichtslosen Fahrens und des Rasens ein Haftbefehl gegen mich erlassen wurde. Diverse Medienberichte haben an diesem Morgen außerdem unzutreffende Informationen rund um die tragischen Vorfälle vom 15. Januar 2023 verbreitet. Ich habe vor, nach Athens zurückzukehren, um die Anschuldigungen zu beantworten und die vollständige Wahrheit klarzustellen. Für mich steht es außer Frage, dass ich nach der Darstellung aller Fakten von den Vorwürfen krimineller Handlungen entlastet werde."

Führte Jalen Carter Polizei in die Irre?

Kurz nach dem Unfall hatte Carter gegenüber der Polizei noch angegeben, "mindestens eine Meile" vom Tatort entfernt gewesen zu sein. Wie sich nun herausstellt, entsprach diese Aussage nicht der Wahrheit.

Georgias Head Coach Kirby Smart nannte die erhobenen Vorwürfe gegen Carter "zutiefst besorgniserregend, zumal wir noch immer über den schmerzhaften Verlust zweier Mitglieder unserer Gemeinschaft trauern."

Smart weiter: "Wir werden weiterhin vollumfänglich mit den Behörden kooperieren, die Angehörigen unterstützen und Lehren aus dieser schrecklichen Tragödie ziehen

Jalen Carter nicht beim NFL Scouting Combine

Jalen Carter verkündete zuletzt, nicht an den Drills und Workouts des NFL Scouting Combines (ab Dienstag live im kostenlosen NFL Network Stream auf ran.de) teilzunehmen, sondern sich stattdessen lediglich zu Gesprächen mit interessierten NFL-Teams zu treffen. Eine für Mittwoch geplante Medienrunde sagte Carter nach Bekanntwerden des Haftbefehls kurzfristig ab.