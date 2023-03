Bis zum NFL Draft 2023 sind es noch rund vier Wochen, die große Talenteshow findet in diesem Jahr vom 27. April bis 29. April in Kansas City statt, in der Stadt des aktuellen Super-Bowl-Champions also.

Jetzt steht auch fest, wo der Draft 2024 über die Bühne gehen wird: in Detroit.

"The Motor City" ist vom 25. bis 27. April Gastgeber des Draft, als Veranstaltungsort dient das Gebiet um den Campus Martius Park und den Hart Plaza. Damit findet zum ersten Mal der NFL Draft in Detroit statt.

Das Event wächst kontinuierlich. 2022 fand der Draft in Las Vegas statt, über 300.000 Fans waren in der Zockerstadt, um vor Ort dabei zu sein.

Team von Amon-Ra St. Brown

"Wir sind begeistert, mit der Stadt Detroit und der NFL zusammenzuarbeiten, um den NFL Draft 2024 nach Detroit zu holen", sagte Rod Wood, Präsident und CEO der Detroit Lions, das Team des deutschen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown.

"Wir freuen uns darauf, die Kultur, die Energie und die Leidenschaft unserer pulsierenden Innenstadt im Rahmen eines der wichtigsten jährlichen Events der NFL zu präsentieren."