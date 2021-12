Köln (SID) - Footballprofi Deshazor Everett aus der US-Profiliga NFL ist bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Das teilte die Liga an Heiligabend mit. Everett, der im Krankenhaus behandelt wird, aber nicht in Lebensgefahr schwebt, soll den Wagen gefahren haben. Eine Beifahrerin starb bei dem Unfall, in den kein anderes Auto verwickelt gewesen sein soll.

Everett (29) war zunächst von den Tampa Bay Buccaneers unter Vertrag genommen worden, ehe er 2015 nach Washington weitergegeben wurde. Dort absolvierte er seine Einsätze in allen 14 bisherigen Saisonspielen zumeist in den sogenannten Special Teams.