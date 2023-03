Seit dem 15. März läuft das neue Ligajahr der NFL - seit dem 13. März bereits die Free Agency.

Wir halten euch hier im Liveticker über die wichtigsten Transactions während der Free Agency auf dem Laufenden.

Alle wichtigen Informationen rund um die Deals seht ihr im kostenlosen Livestream des NFL Network auf ran.de, hier klicken.

+++ 31. März 2023, 17:43 Uhr: Chicago Bears holen Nathan Peterman zurück +++

Kult-Quarterback und Turnover-Maschine Nathan Peterman ist laut NFL Insider Tom Pelissero zurück bei den Chicago Bears.

Alles zu seiner Unterschrift und mehr lest ihr in den NFL Transactions.

+++ 29. März 2023, 23:26 Uhr: Marvin Jones Jr. kehrt nach Detroit zurück +++

Nach zwei Jahren bei den Jacksonville Jaguars holen die Detroit Lions Marvin Jones Jr. zurück, der damit neuer Teamkollege von Amon-Ra St. Brown wird.

Der Wide Receiver hatte bereits von 2016 bis 2020 für das Team aus Michigan gespielt und 4.296 Receiving Yards sowie 36 Touchdowns erzielt.

Sein neuer Vertrag hat eine Dauer von einem Jahr und bringt dem Veteran bis zu fünf Millionen Dollar, wie NFL-Experte Mike Garafolo berichtet.

+++ 29. März 2023, 13:40 Uhr: Neues Team für Star-Verteidiger Calais Campbell +++

Star-Defensive-End Calais Campbell hat eine neue Franchise gefunden. Der 36-Jährige unterschreibt für ein Jahr bei den Atlanta Falcons, wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet.

Campbell geht damit in seine 16. NFL-Saison. Zuvor lief er jeweils für die Baltimore Ravens und Jacksonville Jaguars sowie die Arizona Cardinals auf. In seiner bisherigen NFL-Karriere kommt Campbell laut "ESPN" auf genau 99 Sacks.

Sources: The #Falcons are making another splash, as former #Ravens star Calais Campbell intends to sign a 1-year deal with them. The Pro Bowler and former Walter Payton Man of the year will lend leadership to a young team he believes in. And Atlanta adds — again — on defense. pic.twitter.com/L8mjnJjxsc — Ian Rapoport (@RapSheet) March 29, 2023

+++ 29. März 2023, 10:23 Uhr: Raiders holen Wide Receiver Carter +++

DeAndre Carter unterschreibt einen Einjahresvertrag bei den Las Vegas Raiders. Das berichtete "theScore" – der Footballer reagierte darauf auf Twitter mit "Der Herbstwind ist ein Raider, auf geht es!!"

Der Vertrag soll umgerechnet knapp 2,375 Millionen Dollar enthalten. Der 29 Jahre alte Wide Receiver war zuletzt bei den Los Angeles Chargers aktiv und spielte dort seine beste Saison, kam auf 538 Yards und drei Touchdowns. Bei den Raiders soll er den ebenfalls neuen Quarterback Jimmy Garoppolo unterstützen. Es ist bereits die sechste Franchise in der NFL, bei der Carter unterkommt.

+++ 28. März 2023, 07:15 Uhr: Bengals holen wohl Irv Smith +++

Eine neue Anspielstation für Joe Burrow? Laut NFL-Insider Peter Schrager holen die Cincinnati Bengals Tight End Irv Smith Jr. Demnach haben sich die beiden Parteien auf einen Einjahres-Vertrag geeinigt.

Smith stand zuletzt bei den Minnesota Vikings unter Vertrag, von denen er 2019 in der zweiten Runde gedraftet wurde. In der vergangenen Saison kam Smith verletzungsbedingt nur auf acht Einsätze für die Vikings und erzielte dabei zwei Touchdowns.

+++ 27. März 2023, 10:20 Uhr: Browns einigen sich mit Guard Wes Martin +++

Die Cleveland Browns haben sich offenbar auf der Guard-Position verstärkt. Wie der "Cleveland Plain Dealer" berichtet, wird der Klub Wes Martin unter Vertrag nehmen, der im vergangenen Jahr bei den Washington Commanders gespielt hatte.

Der Viertrundenpick von 2019 kam in der NFL auch für New York Giants zum Einsatz und war für die Jacksonville Jaguars im Practice Squad, bevor er 2022 nach Washington zurückkehrte.

Der aus West Milton, Ohio, stammende Martin soll hinter Joel Bitonio und Wyatt Teller für Tiefe in der O-Line sorgen.

Es soll sich um einen Einjahresvertrag für den 26-Jährigen handeln.

+++ 26. März 2023, 07:55 Uhr: Seahawks holen Wagner zurück +++

Eine Franchise-Legende ist zurück in Seattle!

Wie die beiden NFL-Insider Tom Pelissero und Ian Rapoport als erstes berichteten, unterschreibt Linebacker Bobby Wagner einen Einjahresvertrag über sieben Millionen US-Dollar bei den Seattle Seahawks. Das Team hat die Verpflichtung später bestätigt. "Ich bin glücklich, zurück zu sein", schrieb Wagner demnach an Rapoport, nachdem die Meldung bekannt wurde.

Der 32-Jährige spielte zuletzt bei den Los Angeles Rams. Vor einem Jahr unterschrieb Wagner beim damaligen Super Bowl-Titelverteidiger noch einen Fünfjahresvertrag über 50 Millionen US-Dollar, der nach einer enttäuschenden Saison für die Franchise und aufgrund massiver Probleme mit dem Cap Space aber kürzlich wieder aufgelöst wurde.

In der vergangenen Saison begann der achtmalige Pro Bowler alle 17 Spiele als Starter für die Rams und erzielte insgesamt 140 Tackles, zehn Tackles for Loss, zehn QB Hits und zwei Interceptions.

Wagner verbrachte seine ersten zehn Spielzeiten in der NFL bei den Seahawks, die ihn 2012 in der zweiten Runde gedraftetet hatten. Als Teil der berühmten "Legion of Boom" steuerte Wagner insgesamt 1.383 Tackles, 78 Quarterback Hits, 68 Tackles for Loss und elf Interceptions bei und gewann Super Bowl XLVIII.

+++ 24. März 2023, 17:55 Uhr: Panthers holen D.J. Chark +++

Neuer Wide Receiver für die Carolina Panthers: Die Franchise aus Charlotte verpflichtet D.J. Chark. Der 26-Jährige war in der vergangenen Saison für die Detroit Lions aktiv.

Chark unterschreibt laut NFL-Insider Ian Rapoport einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Panthers, die ihr Receiver-Corps bereits mit Adam Thielen verstärkt haben.

Fraglich ist nur noch, wer die neuen Passempfänger mit Bällen versorgt. Zuletzt traf sich Carolina mit C.J. Stroud. Der Quarterback gilt als Kandidat für den Nummer-1-Pick - den die Panthers haben.

+++ 24. März 2023, 16:23 Uhr: Agholor zu den Ravens +++

Die Baltimore Ravens verstärken ihre Offense mit Nelson Agholor. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter.

Der Wwide Receiver unterschreibt beim Team aus der AFC North demnach einen Ein-Jahres-Vertrag über 3,25 Millionen Dollar.

+++ 24. März 2023, 13:45 Uhr: Eagles verlängern mit Tackle Johnson +++

Die Philadelphia Eagles statten Right Tackle Lane Johnson mit einer vorzeitigen Vertragsverlängerung aus, wie "ESPN"-Reporter Adam Schefter berichtet.

Der All-Pro verlängert um ein Jahr bis 2026 und bekommt dafür 33,45 Millionen Dollar, wovon 30 Millionen garantiert sein sollen.

Johnson ist für die Eagles jeden Cent wert - in den vergangenen zwei Saisons ließ er keinen einzigen Sack zu und absolvierte die Postseason bis zum Super Bowl mit einem Adduktorenriss.

+++ 23. März 2023, 08:12 Uhr: Browns behalten Linebacker Walker +++

Die Cleveland Browns können sich in der kommenden Saison weiter auf die Dienste eines Leistungsträgers in der Defense verlassen.

Linebacker Anthony Walker bleibt den Browns treu. Wie Ian Rapoport berichtet, unterschreibt er für ein weiteres Jahr bei den Browns. Zu den finanziellen Konditionen ist noch nichts genaueres bekannt.

+++ 22. März 2023, 22:06 Uhr: Raiders holen Austin Hooper +++

Nach O.J. Howard haben die Las Vegas Raiders einen weiteren Tight End verpflichtet. Free Agent Austin Hooper unterschrieb einen Ein-Jahres-Vertrag über 2,75 Millionen Dollar. Durch Boni kann das Gehalt auf bis zu 3,5 Millionen Dollar steigen.

Der 28-Jährige schaffte es als Atlanta Falcon zwei Mal in den Pro Bowl, in der vergangenen Saison stand er bei den Tennessee Titans unter Vertrag.

Hooper soll zusammen mit Howard bei den Raiders die Lücke des zu den New York Giants abgewanderten Darren Waller schließen.

+++ 21. März 2023, 17:30 Uhr: Cardinals erwägen Trade von DeAndre Hopkins +++

Laut Ian Rapoport verdichten sich in Arizona Gerüchte um einen möglichen Trade von Star-Receiver DeAndre Hopkins.

Dem NFL-Insider zufolge würde ein Trade gleichzeitig wohl auch eine Vertrags-Anpassung mit sich ziehen. Hopkins hat noch zwei Jahre Vertrag bei den Cardinals, der 54,5 Millionen Dollar schwer ist. 2023 beträgt sein Cap Hit laut "spotrac" 30,75 Millionen Dollar.

Die Cardinals verpflichteten den Receiver 2020, hatten mit Ex-Head-Coach Kliff Kingsbury jedoch noch andere Ambitionen.

Mit neuem Coach (Jonathan Gannon), neuem General Manager (Monti Ossenfort) und einem noch nicht gesunden Quarterback Kyler Murray steht in Arizona aber wohl eher ein kleiner Neuanfang an.

"ESPN" berichtet, dass die Cardinals mindestens einen Zweitrundenpick für Hopkins fordern.

Der fünfmalige Pro Bowler wird im Juni zudem 31 Jahre alt. Ein Trade für ihn käme wohl nicht ganz ohne Risiko, auch wenn er noch immer zu den besten Receivern der Liga gehören kann.

+++ 21. März 2023, 07:30 Uhr: Texans holen Dalton Schultz und Devin Singletary +++

Die Houston Texans haben sich die Dienste von Dalton Schultz gesichert, wie NFL-Reporter Jordan Schultz berichtet.

Es soll sich dabei um einen Ein-Jahres-Vertrag über neun Millionen Dollar handeln. Der Tight End habe zuvor einen Drei-Jahres-Vertrag über 36 Millionen Dollar abgelehnt, da er wohl auf mehr Geld gehofft hatte.

Zudem sicherten sich die Texans auch die Dienste von Running Back Devin Singletary, der zuletzt bei den Buffalo Bills unter Vertrag stand.

+++ 21. März 2023, 06:21 Uhr: Damien Harris bleibt in der AFC East +++

Die Buffalo Bills haben die Lücke auf der Running-Back-Position geschlossen und Ballträger Damien Harris verpflichtet. Harris kommt vom Divisionsrivalen New England Patriots.

2021 gelangen ihm 929 Yards und satte 15 Touchdowns. Er unterschreibt einen Einjahresvertrag und wird ein Tandem mit James Cook bilden.

+++ 21. März 2023, 05:42 Uhr: Neuer Backup-QB für die Browns +++

Nach dem Abgang von Jacoby Brissett haben sich die Cleveland Browns einen neuen Ersatz-Quarterback gesichert.

Joshua Dobbs, der bereits zu Beginn der vergangenen Saison in Ohio unter Vertrag stand und als Ersatz für Brissett bereitstand, unterschreibt einen neuen Ein-Jahresvertrag bei den Browns.

+++ 21. März 2023, 05:00 Uhr: Falcons rüsten weiter auf: CB Hughes kommt +++

Die Atlanta Falcons geben weiter fröhlich Geld aus: Der ehemalige Minnesota Viking Mike Hughes verstärkt die Secondary der Falcons für 2023.

Der Cornerback soll das Tandem mit Pro Bowler A.J. Terrell bilden.

+++ 21. März 2023, 04:00 Uhr: Eagles besetzen offene Safety-Stelle mit Justin Evans +++

Nach dem Abgang von Safety C.J. Gardner-Johnson haben die Philadelphia Eagles die offene Stelle in der Defense besetzt.

Safety Justin Evans kommt von den Tampa Bay Buccaneers. Über die Länge und Bezüge des Vertrags ist noch nichts bekannt.

+++ 20. März 2023, 20:44 Uhr: Titans schnappen sich Murphy-Bunting +++

Die Tennessee Titans sichern sich die Dienste von Cornerback Sean Murphy-Bunting, wie das Portal "The Score" berichtet.

Der 25-Jährige bekommt wohl einen Ein-Jahres-Vertrag über fünf Millionen Dollar.

+++ 20. März 2023, 13:56 Uhr: Anthony Walker trifft wohl die Commanders +++

Linebacker Anthony Walker, zuletzt bei den Cleveland Browns unter Vertrag, wird von den Washington Commanders umworben. Wie "ESPN" berichtet, sei der Free Agent schon in der Hauptstadt zu Gesprächen gewesen.

Auch wenn Walker in der vergangenen Saison nur drei Spiele bestreiten konnte und einen Großteil der Saison verletzungsbedingt ausfiel, könnten sich die Browns eine Weiterbeschäftigung offenbar auch gut vorstellen.

+++ 20. März 2023, 07:20 Uhr: Lions verstärken D-Line mit früherem Eagles-Star +++

Die Detroit Lions verstärken ihre Defense für die kommende Saison. Laut "NFL Network" unterzeichnet C.J. Gardner-Johnson, zuletzt Safety bei den Philadelphia Eagles, einen Einjahresvertrag über acht Millionen Dollar. 6,5 Millionen davon sollen bei der Vertragsunterzeichnung garantiert sein.

Der 25-Jährige kam vor der vergangenen Saison via Trade von den New Orleans Saints. In der bärenstarken Eagles-Defense, die das Team bis in den Super Bowl führte, spielte er eine große Rolle. Während der Regular Season musste Gardner-Johnson zwischenzeitlich pausieren, weil er sich einen Nierenriss zugezogen hatte.

+++ 20. März 2023, 06:25 Uhr: Panthers schlagen bei Adam Thielen zu +++

Die NFL-Karriere von Adam Thielen geht bei den Carolina Panthers weiter. Dies verkündete der Wide Receiver bei Instagram, ehe die Franchise mit einer Mitteilung nachlegte. Thielen war am 10. März von den Minnesota Vikings entlassen worden, nachdem er neun Jahre lang Teil des Teams aus Minneapolis war.

In 135 Regular-Season-Spielen fing er 534 Pässe für 6682 Yards inklusive 55 Touchdowns und war damit einer der konstantesten Receiver der vergangenen Jahre.

Nachdem die Panthers im Zuge ihres Trades für den Nummer-1-Pick im Draft Passempfänger DJ Moore an die Bears abgeben mussten, muss der Receiving Corps neu aufgebaut werden.

+++ 19. März 2023, 19:00 Uhr: Dicker Receiver-Trade! Cooks geht nach Dallas +++

Dicker Receiver-Trade in der NFL! Brandin Cooks bekommt seinen Wunsch und darf die Houston Texans verlassen. Der 29-Jährige spielt künftig für die Dallas Cowboys. Das berichtet Ian Rapoport vom "NFL Network". Die Texans erhalten demnach im Gegenzug einen Fünftrundenpick in diesem Jahr sowie einen Sechstrundenpick 2024.

Cooks wird auf der Receiver-Position wohl die starke Nummer Zwei neben CeeDee Lamb, nach der die Cowboys gesucht hatten. In der vergangenen Saison war Lamb im Passspiel mehr oder weniger Alleinunterhaltern, nachdem die Cowboys zuvor Amari Cooper zu den Cleveland Browns getradet hatten.

+++ 19. März 2023, 16:05 Uhr: Tunsil erhält Rekordvertrag von den Texans +++

Nächster großer Zahltag für Laremy Tunsil: Wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet, erhält der Left Tackle der Houston Texans einen Dreijahresvertrag, der in neue Dimensionen auf seiner Position vorstößt.

So soll die neue Vereinbarung einen Gesamtwert von 75 Millionen Dollar beinhalten, 50 Millionen davon sind vollständig garantiert. Weitere zehn Millionen kommen garantiert hinzu, wenn er bei Vertragsende noch bei den Texans spielt. Damit steigt er zum mit Abstand bestbezahlten Spieler auf seiner Position auf.

Das Besondere bei Tunsil: Der 28-Jährige hat seit 2020 keinen Agenten mehr und vertritt sich bei den Verhandlungen komplett selbst. Er muss also keine Beratergebühren bezahlen, das Geld fließt vollständig auf sein Konto. Auf Twitter postete Tunsil eine kurze Videosequenz, mit der er seine Freude über den neuen Vertrag auf lustige Art zum Ausdruck brachte.

+++ 19. März 2023, 08:56 Uhr: Eagles-Guard schließt sich den Steelers an +++

Die Pittsburgh Steelers adressieren ihre Offensive Line und statten Guard Isaac Seumalo mit einem Dreijahresvertrag aus. Das berichtet "ESPN".

Der 29-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison alle Spiele für die Philadelphia Eagles, nachdem er weite Teile der beiden Saisons zuvor verletzungsbedingt verpasst hatte. Er hatte großen Anteil an der starken O-Line, die Quarterback Jalen Hurts beschützte und trug damit maßgeblich zum Einzug in den Super Bowl gegen die Kansas City Chiefs bei.

Seumalo gewann 93,6% im Pass Block (15. in der Liga) und 72,6% im Run Block (20. der Liga).

Bereits zuvor hatten die Steelers in Nate Herbig einen Neuzugang für ihre Offensive Line geholt.

+++ 19. März 2023, 07:53 Uhr: Bucs verstärken D-Line +++

Die Tampa Bay Buccaneers sichern sich Verstärkung für ihre Defensive Line.

Wie "ESPN" berichtet, unterschreibt Defensive Tackle Greg Gaines einen Einjahresvertrag in Florida. Der 26-Jährige kommt von den Los Angeles Rams, mit denen er im Vorjahr den Super Bowl gewann. Im Endspiel gegen die Cincinnati Bengals verbuchte Gaines allein drei Tackles.

Zudem holen die Bucs dem Bericht zufolge Linebacker Cam Gill sowie D-Liner Pat O'Connor zurück, beide sollen ebenfalls jeweils für ein Jahr unterschreiben.

+++ 18. März 2023, 11:57 Uhr: Rams verlieren Super-Bowl-Champion Scott +++

Die Los Angeles Rams verlieren mit Nick Scott einen ihrer Super-Bowl-Champions.

Der Safety schließt sich für die kommenden drei Jahre den Cincinnati Bengals an, gegen die er das NFL-Finale vor gut einem Jahr noch gewonnen hatte.

Laut "ESPN" soll Scott bei den Bengals zwölf Millionen Dollar in drei Jahren verdienen. Wie "KPRC2" meldet, hätten die Rams den 27-Jährigen gerne behalten, konnten ihn aber nicht von einem Verbleib überzeugen.

Der Siebtrunden-Pick vom Draft 2019 stand mit nur einer Ausnahme bei allen Rams-Spielen der abgelaufenen Saison in der Startformation.

Mit 86 Tackles, fünf abgeblockten Pässen, zwei Interceptions und zwei erzwungenen Fumbles erreichte er in all diesen Kategorien Karriere-Bestwerte.

+++ 17. März 2023, 21:11 Uhr: Jets und Dolphins verpflichten neue Punter - Rekordsumme für Long Snapper +++

Die New York Jets haben Thomas Morstead verpflichtet. Der routinierte Punter, der 2009 mit den New Orleans Saints den Super Bowl gewann, postete in den sozialen Netzwerken ein Foto von sich im Trikot der Jets und versah es mit der Unterschrift: "Ich habe mein Grün an. Küss mich, ich bin ein Jet!"

Der mittlerweile 37-Jährige kam 2009 in die Liga und spielte bis 2020 für die Saints. Nach einem kurzen Stint bei den Jets, ging es für ihn 2021 zu den Atlanta Falcons. Die vergangene Spielzeit verbrachte er bei den Miami Dolphins.

Die dort von ihm hinterlassene Lücke soll Jake Bailey füllen. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter. Bailey wurde 2019 in der fünften Runde von den New England Patriots gedraftet und stand 2020 im Pro Bowl.

Die Patriots haben ihrerseits einen Rekordvertrag vergeben und Joe Cardona zum bestbezahlten Long Snapper der NFL gemacht. Laut Tom Pelissero erhält der 30-Jährige, der in seine neunte Saison geht, einen neuen Vierjahresvertrag über 6,3 Millionen Dollar. Davon sollen 2,6 Millionen garantiert sein. Sein "Signing Bonus" soll eine Million Dollar betragen.

+++ 17. März 2023, 17:07 Uhr: Buccaneers entlassen gleich zwei Super-Bowl-Sieger +++

Der Umbruch bei den Tampa Bay Buccaneers geht weiter. Sowohl Cameron Brate als auch Leonard Fournette wurden von der Franchise entlassen. Beide waren Teil der Mannschaft, die im Februar 2021 den Super Bowl gewann.

Buccaneers Release Cameron Brate and Leonard Fournette



Release: https://t.co/UE9TCegAeZ — Buccaneers Communications (@BuccaneersComms) March 17, 2023

Brate wurde 2014 von den "Bucs" gedraftet und erzielte seitdem in 126 Auftritten 33 Touchdowns für Tampa Bay. Seine 273 Receptions sind die zweitmeisten unter den Tight Ends in der Teamgeschichte. Die abgelaufene Saison war, neben seiner Rookie-Spielzeit, sein schwächstes Jahr. In elf Partien sammelte er lediglich 174 Receiving Yards. Ein Touchdown gelang dem Tight End nicht.

Auch Running Back Fournette konnte die Zahlen seiner ersten beiden Jahre bei den Buccaneers in der jüngsten Spielzeit nicht bestätigen. In 16 Spielen erlief er 668 Yards (drei Touchdowns) und erreichte 523 Receiving Yards (drei Touchdowns). Der 28-Jährige hält den Franchise-Rekord für die meisten Postseason-Rushing-Yards (362) und Scrimmage-Postseason-Yards (572).

+++ 17. März 2023, 17:01 Bills trennen sich von Wide Receiver McKenzie +++

Die Buffalo Bills haben Isaiah McKenzie entlassen. Das gab die Franchise bekannt. Wäre der 27-Jährige auch an diesem Wochenende noch Teil des Kaders gewesen, hätte er einen Roster-Bonus erhalten. Diesen sowie zusätzliche 2,7 Millionen Dollar Cap-Space spart der AFC-East-Champion der vergangenen Saison nun ein.

McKenzie kam in der Saison 2018 zu den Bills und bestritt seither insgesamt 68 reguläre Saisonspiele für das Team, sammelte 1.316 Yards und erzielte elf Touchdowns. Hinzu kommen 226 Rushing Yards und vier Rushing Tochdowns.

+++ 17. März 2023, 16:35 Uhr: Jonah Williams verlangt wohl Trade von den Bengals +++

Offensive Liner Jonah Williams soll den Bengals mitgeteilt haben, dass er getradet werden möchte. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Grund dafür soll sein, dass die Bengals planen, den neu verpflichteten Orlando Brown auf der linken Tackle-Position einzusetzen. Damit wäre der Stammplatz von Williams in großer Gefahr. Der 25-Jährige hat in den vergangenen drei Saisons alle 47 Spiele für die Bengals bestritten. Einzig die jüngsten beiden Playoff-Partien verpasste er verletzt.

Nach einer Knie-OP in der Offseason soll Williams allerdings zum Trainingcamp wieder fit sein. In der kommenden Spielzeit verdient er rund 12,6 Millionen Dollar.

+++ 17. März 2023, 13:20 Uhr: Patriots angeln sich Dolphins-Star Gesicki +++

Die New England Patriots basteln an ihrem Kader für die kommende Saison und haben sich einen neuen Tight End geschnappt. Laut "NFL Network" statten die Pats Mike Gesicki mit einem Einjahresvertrag aus, der ihm bis zu neun Millionen US-Dollar einbringen kann.

Gesicki wurde 2018 in der zweiten Runde von den Dolphins gedraftet und spielte seitdem in Miami. Durch den Wechsel nach Foxborough bleibt er der AFC East erhalten. Außerdem kommt es zur Wiedervereinigung mit Bill O'Brien. Der Offensive Coordinator der Patriots rekrutierte den Tight End einst für eine College-Karriere bei Penn State.

+++ 17. März 2023, 11:00 Uhr: Eagles verpflichten Minshew-Nachfolger +++

Nach der NFL-Saison 2022 wurde Quarterback Marcus Mariota von den Atlanta Falcons entlassen, nun hat er ein neues Zuhause gefunden. Laut "ESPN" unterschreibt der Spielmacher bei den Philadelphia Eagles einen Einjahresvertrag über fünf Millionen Dollar, maximal sollen acht Millionen drin sein.

Mariota soll demnach als Backup für Starter Jalen Hurts agieren und damit Gardner Minshew ersetzen, der sich zuvor mit den Indianapolis Colts geeinigt hatte. Mariota wurde bei den Falcons in der zurückliegenden Saison in Woche 13 gebenched und verließ das Team kurz darauf, um sich einer Knie-OP zu unterziehen.

+++ 17. März 2023, 08:05 Uhr: Slay verlängert langfristig in Philly +++

Nachdem es zunächst danach aussah, als ob Darius Slay die Philadelphia Eagles verlässt, gibt es nun eine Kehrtwende. Der Cornerback unterschreibt laut "NFL Network" einen Kontrakt über drei Jahre und 42 Millionen Dollar, 23 Millionen davon sind bereits bei seiner Unterschrift garantiert.

Vor dem Start der Free Agency hatte Slay von den Eagles die Erlaubnis bekommen, einen Trade-Partner zu suchen, obwohl er eigenen Angaben zufolge nicht danach gefragt hatte. Nun bleibt der fünfmalige Pro Bowler doch langfristig.

+++ 17. März 2023, 06:30 Uhr: Seahawks binden Drew Lock an sich +++

Mit Geno Smith haben die Seattle Seahawks bereits ihren Starting Quarterback für die kommende Saison gefunden. Nun steht auch fest, wer als Backup fungieren wird. Drew Lock, der in der vergangenen Spielzeit bereits diese Position ausgeübt hat, schließt sich den Seahawks erneut an. Das bestätigte General Manager John Schneider im Interview mit "Seattle Sports 710".

Laut "NFL Media" unterschreibt der Spielmacher für ein Jahr. Sein Kontrakt beinhaltet dabei ein Grundgehalt von vier Millionen, der Wert kann aber auf bis zu 7,5 Millionen ansteigen.

+++ 17. März 2023, 05:20 Uhr: Eagles verstärken ihre Secondary +++

Neuer Spieler für die Secondary der Philadelphia Eagles. Laut übereinstimmenden Medienberichten schließt sich Cornerback Greedy Williams dem Team an und unterzeichnet einen Vertrag über ein Jahr. Seit seinem Draft im Jahr 2019 hatte er bei den Cleveland Browns unter Vertrag gestanden.

+++ 17. März 2023, 04:35 Uhr: Chicago holt Running Back Foreman +++

Und noch eine Neu-Verpflichtung für die Chicago Bears. Laut "ESPN" schließt sich Running Back D'Onta Foreman der Franchise aus der "Windy City" an. Demnach unterzeichnet der Free Agent ebenfalls einen Einjahresvertrag. Der Nummer-1-Receiver der Bears aus dem vergangenen Jahr, David Montgomery, hatte sich zuvor den Lions angeschlossen.

Foreman ist nach D.J. Moore und P.J. Walker bereits der dritte Spieler, der in dieser Offseason von den Panthers zu den Bears wechselt.

+++ 17. März 2023, 02:10 Uhr: Bears schnappen sich Packers-Tight-End +++

Neues Zuhause für Robert Tonyan. Der Tight End, der seit 2017 bei den Green Bay Packers unter Vertrag stand, unterschreibt laut "ESPN" bei den Chicago Bears. Bei dem Packers-Rivalen aus der NFC North soll der 28-Jährige einen Kontrakt über ein Jahr unterzeichnen.

+++ 16. März 2023, 22:50 Uhr: Minshew geht zu den Colts +++

Minshew-Mania in Indy! Die Colts haben Free Agent Gardner Minshew verpflichtet. Wie Tom Pelissero berichtet, soll es sich um einen 3,5 Millionen Dollar schweren Einjahresvertrag handeln.

Minshews Rolle bei den Colts dürfte klar sein: Nach der Entlassung von Matt Ryan wird das Team im Draft wohl einen neuen Quarterback draften. Minshew wäre dann als Routinier der Starter, bis das Spielmacher-Talent bereit ist.

Hinzu kommt: Minshew hatte in den vergangenen beiden Jahren bei den Philadelphia Eagles mit Offensive Coordinator Shane Steichen zusammengearbeitet, der bei den Colts jetzt der Head Coach ist.

+++ 16. März 2023, 22:30 Uhr: Patriots trennen sich mal wieder von Hoyer +++

Für Brian Hoyer ist seine dritte Ära bei den New England Patriots beendet, der Quarterback wurde am Donnerstag entlassen. Hoyer hatte seine Karriere bei den Patriots 2009 begonnen, ehe er nach drei Jahren ging und zu den Steelers, Cardinals, Browns, Texans, Bears und 49ers wechselte.

2017 kehrte er zu den Patriots zurück, verließ das Team 2019 erneut, um zu den Colts zu wechseln. Von 2020 an spielte Hoyer dann wieder bei den Patriots.

+++ 16. März 2023, 22:14 Uhr: Siemian muss gehen +++

Die Chicago Bears räumen auf der Quarterback-Position auf: Der letztjährige Backup Trevor Siemian muss gehen, er wurde entlassen.

Siemian bestritt in der vergangenen Saison zwei Spiele als Starter. Er schloss 15 von 26 Pässen für 184 Yards mit einem Touchdown und einer Interception ab.

+++ 16. März 2023, 22:04 Uhr: Giants verlängern mit Slayton +++

Wide Receiver Darius Slayton bleibt den Giants erhalten. Er unterschreibt für zwei Jahre.

+++ 16. März 2023, 21:50 Uhr: O-Liner für die Bengals +++

Nach der Verpflichtung von Orlando Brown holen die Bengals mit Cody Ford einen weiteren O-Liner nach Cincinnati. Ford, ein ehemaliger Zweitrunden-Pick der Buffalo Bills, erhält einen Einjahresvertrag.

+++ 16. März 2023, 21:25 Uhr: Seahawks holen O-Liner +++

Die Seattle Seahawks sind sich mit Evan Brown einig. Der Offensive Lineman hatte in der vergangenen Saison auf Center und Guard Snaps erhalten.

+++ 16. März 2023, 21:04 Uhr: Billings geht zu den Bears +++

Defensive Tackle Andrew Billings geht zu den Chicago Bears, wo er einen Einjahresvertrag bekommt. Letztes Jahr in Las Vegas bestritt er 14 Spiele.

+++ 16. März 2023, 20:22 Uhr: Glasgow kehrt zu den Lions zurück +++

Graham Glasgow kehrt als Free Agent nach Detroit zurück. Wie ESPN berichtet, hat sich der Guard mit den Lions auf einen Einjahresvertrag geeinigt, der ihm bis zu 4,5 Millionen Dollar bringen kann. Glasgow wurde Anfang des Jahres von den Broncos entlassen, seine NFL-Karriere hatte er in Detroit begonnen.

+++ 16. März 2023, 19:15 Uhr: McGill bleibt bei den 49ers +++

Die 49ers setzen ein weiteres Jahr auf Defensive Tackle T.Y. McGill, er unterschrieb einen entsprechenden Vertrag. Der 30-Jährige bestritt in der vergangenen Saison neun Spiele für die 49ers.

+++ 16. März 2023, 18:35 Uhr: Cowboys verlängern mit Goodwin +++

Die Cowboys haben einen ihrer besten Special Teamer gehalten. C.J. Goodwin hat erneut in Dallas unterschrieben. Er ist zwar auch als Cornerback gelistet, hat bei den Cowboys aber einen festen Platz bei den Special Teams.

+++ 16. März 2023, 17:54 Uhr: Giants holen Parris Campbell+++

Die New York Giants werden bei den Wide Receivern aktiv. Mit Parris Campbell kommt ein ehemaliger Zweitrunden-Pick der Indianapolis Colts in den Big Apple.

Campbell kommt in vier Jahren NFL auf 983 Yards und 5 Touchdowns.

+++ 16. März 2023, 17:30 Uhr: Dolphins holen Berrios +++

Wide Receiver/Return-Spezialist Braxton Berrios geht zu den Miami Dolphins. Der Pro Bowler von 2021 unterschreibt einen Einjahresvertrag, berichtet ESPN.

Berrios wurde in der vergangenen Woche von den New York Jets entlassen. In der vergangenen Saison fing er 18 Pässe für 145 Yards und erlief 91 Yards und zwei Touchdowns. Außerdem erzielte er 11,4 Yards bei 21 Punt Returns und 23,1 Yards bei 26 Kick Returns.

+++ 16. März 2023, 17:00 Uhr: Steelers trennen sich von Jack +++

Die Pittsburgh Steelers haben sich von Myles Jack getrennt. Das berichtet ESPN.

Der 27 Jahre alte Linebacker hatte vor einem Jahr einen Zweijahresvertrag über 16 Millionen Dollar unterschrieben. Durch die Entlassung sparen die Steelers acht Millionen Dollar an Cap Space.

+++ 16. März 2023, 16:15 Uhr: Bucs holen Chase Edmonds +++

Chase Edmonds geht zu den Tampa Bay Buccaneers. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

Der Running Back unterschreibt dort einen Einjahresvertrag. Er war zuletzt von den Denver Broncos entlassen worden. Parallel dazu haben die Bucs die Entlassung von Leonard Fournette offiziell gemacht.

+++ 16. März 2023, 06:15 Uhr: Wende bei Slay: Doch Philadelphia +++

Nachdem es zunächst hieß, die Philadelphia Eagles würden Cornerback Darius Slay eigentlich entlassen wollen, gibt es nun offenbar eine Wende.

Der Altmeister bleibt in Pennsylvania. Das twitterten er und seine Frau Jennifer. Warum es zu der Wende kam, ist offen, aber Slay wird auch in der kommenden Spielzeit für die Eagles spielen.

WE HERE BABY!!! 💚🦅🦅🦅 — Jennifer Slay💛✨ (@jennwilliams23) March 16, 2023

+++ 16. März 2023, 06:00 Uhr: Bears sichern sich Fields-Backup +++

Die Chicago Bears haben sich um einen Backup-Quarterback für Justin Fields gekümmert.

P.J. Walker wird in der kommenden Saison bei den Bears als Ersatz-Quarterback bereitstehen. Für die kommenden zwei Jahre bekommt er fünf Millionen Dollar. Die Carolina Panthers entschieden sich zuvor, ihm keinen Franchise Tender zu geben.

+++ 16. März 2023, 05:25 Uhr: Browns bezahlen Thornhill üppig +++

Nach der Entlassung von Safety John Johnson haben die Cleveland Browns einen Ersatz auf der Safety-Position gefunden.

Juan Thornhill unterschreibt in Cleveland einen Dreijahresvertrag, pro Jahr stehen ihm sieben Millionen Dollar zu. Zwei Drittel der insgesamt 21 Millionen Dollar sind voll garantiert für den Defensive Back.

+++ 16. März 2023, 05:25 Uhr: Patriots holen James Robinson +++

Der nächste Running Back ist vom Markt: Die New England Patriots holen Ballträger James Robinson. Der ehemalige Jacksonville Jaguar und New York Jet unterschreibt für zwei Jahre in Foxborough.

Dabei verdient er acht Millionen Dollar, inklusive Boni. Damit dürfte die Tür für Free Agent Running Back Damien Harris bei seinem alten Team zu sein.

+++ 16. März 2023, 05:00 Uhr: Tackle-Hammer: Bengals holen Orlando Brown +++

Die Cincinnati Bengals haben einen der größten Namen in dieser Free Agency vom Markt genommen: Offensive Tackle Orlando Brown wird künftig für Joe Burrow blocken.

Brown unterschreibt einen Vierjahresvertrag mit 64,1 Millionen Dollar Gehalt, inklusive 31 Millionen Dollar Signing Bonus bei der Unterschrift. Mehr erhielt ein Offensive Lineman für seine Unterschrift noch nie. Rund zwei Drittel des Gehalts ist garantiert.

Bei den Bengals wird Brown Left Tackle spielen, bei den Kansas City Chiefs zuvor wurde er nicht auf seiner Lieblingsposition eingesetzt.

+++ 16. März 2023, 04:30 Uhr: Vikings halten Alexander Mattison +++

Alexander Mattison, der zweite Running Back der Minnesota Vikings, hat seinen auslaufenden Vertrag in Minneapolis verlängert.

Mattison unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit sieben Millionen Gehalt, davon mehr als 90 Prozent garantiert. Er wird weiter als Backup von Dalvin Cook fungieren.

+++ 16. März 2023, 04:00 Uhr: Nächster Running Back weg: Miles Sanders zu den Panthers +++

Miles Sanders wird ab der kommenden Saison bei den Carolina Panthers spielen.

Der Running Back einigte sich mit den Panthers auf einen Vierjahresvertrag, der ihm 25 Millionen Dollar einbringt. Davon sind 13 Millionen garantiert.

+++ 16. März 2023, 03:30 Uhr: Jamaal Williams unterschreibt in Louisiana +++

Als die Detroit Lions sich mit Running Back David Montgomery verstärkten war klar: Eine Rückkehr von Fan-Liebling Jamaal Williams wird es nicht geben. Auch dieser hat nun ein neues Team gefunden.

Der Ballträger unterschreibt für drei Jahre und zwölf Millionen - acht davon garantiert - bei den New Orleans Saints.