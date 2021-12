München - Dominik Eberle hat ein erfolgreiches Debüt in der NFL gefeiert. Der neue Kicker der Houston Texans gewann mit seinem Team die Partie gegen die Los Angeles Chargers mit 41:29.

Dominik Eberle überzeugt bei NFL-Debüt

Da der Stamm-Kicker der Texans - Ka'imi Fairbairn - wegen eines positiven Coronatests auf die Covid-Reserve-Liste gesetzt wurde, kam der gebürtige Franke unverhofft schnell zu seinem ersten Einsatz. In der laufenden Saison stand Eberle bereits bei den Las Vegas Raiders und Carolina Panthers unter Vertrag, wurde jedoch nur in der Preseason eingesetzt.

In seinem ersten regulären Saisonspiel in der NFL lieferte der 25-Jährige eine starke Leistung ab. Er verwandelte alle seiner fünf Extrapunkte und konnte zwei von drei Field Goals ins Ziel bringen. Er verschoss zwar einen 52-Yard-Versuch, traf jedoch traf ein 25-Yard und ein 51-Yard-Field-Goal.

Nach dem Spiel bedankte sich der Deutsche über Instagram bei seinem Team: "Danke an die Veteranen und die O-Line, dass sie diesen deutschen Jungen in dieser Woche aufgenommen und ihm so gut es geht geholfen haben."

Besonders schön: Der 25-Jährige sorgte sofort für einen Franchise-Rekord. Eberle ist der erste Spieler der Texans, der mit seinem ersten Kick ein Field Goal aus 50 oder mehr Yards erzielen konnte.

Über die sozialen Netzwerke erreichten den Deutschen zahlreiche Glückwünsche. Auch der 1.FC Nürnberg - Eberles Lieblingsverein - gratulierte ihm.

Trotz seiner guten Leistung könnte Eberle auf seinen nächsten Auftritt warten müssen. Sollte Ka'imi Fairbairn wieder fit sein, dürften die Texans wieder auf ihren eigentlichen Kicker zurückgreifen.

