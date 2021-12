München - Aufgrund seiner außergewöhnlichen Leistungen bei den Green Bay Packers wird Aaron Rodgers seit der Fackelübergabe von Brett Favre mit diesem verglichen.

Beim Heimspiel der Packers am Samstag (25.12.) gegen die Cleveland Browns in Week 16 könnte Rodgers seinen alten Lehrmeister in einer Kategorie endgültig überflügeln. Gelingt ihm gegen die Browns ein Passing Touchdown, würde er bereits den 442. seiner Karriere erzielen und wäre alleiniger Rekordhalter bei den Packers.

Für Favre, der sich im Moment noch den Rekord mit Rodgers teilt, war dies nur eine Frage der Zeit: "Er wird jeden Rekord brechen, den es nur gibt. Er ist im Moment besser, als er es jemals war und zeigt keine Anzeichen, dass es sich in naher Zukunft ändern wird", erklärte der mittlerweile 52-Jährige bei "SiriusXM NFL Radio".

Favre's Rat: "Genieße den Moment"

Wie Rodgers am Dienstag auf einer Pressekonferenz erklärte, erhielt er schon vor einiger Zeit von Favre einen Rat, den er sich seither zu Herzen nimmt: "'Genieße den Moment, weil die Zeit vergeht so schnell, im nächsten Moment kann es vorbei sein.' Danach lebe ich nun schon seit Jahren", so der amtierende MVP.

Bevor der 38-Jährige bei den Packers zum Superstar avancierte, lernte er zuvor drei Jahre lang hinter Favre: "Ich dachte mir damals: 'Er wirft den Ball besser. Er kennt das System besser. Seine Instinkte sind besser.' Aber das hat perfekt gepasst, weil ich genau wusste, wie ich noch an mir zu arbeiten habe", lobte er seinen Vorgänger.

Weil sich Favre schließlich mit der Franchise überwarf und zu den New York Jets getradet wurde, entwickelte sich Rodgers zum neuen Mann in Green Bay. Viele Packers-Fans hoffen nun, dass sich das selbe Spiel nicht noch einmal wiederholt.

"Egal ob er bleibt oder geht..."

Weil es in der Offseason zu Spannungen zwischen Rodgers und den Packers-Verantwortlichen kam, ranken sich seit einiger Zeit Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied im Sommer. Noch ist völlig offen, ob der Superstar in der kommenden Saison in Green Bay verweilt.

"Egal ob er bleibt oder zu einem anderen Team geht. Mit wem er auch spielt, er wird dieses Team am Ende besser machen", schätzte Favre die Situation ein: "Er ist so ein starker Playmaker, wahrscheinlich der beste, den es je gab", sagte er abschließend.

Gelingt Rodgers am Samstag der 443. Touchdown, wird das Spiel für eine kurze Ehrung des Quarterbacks angehalten, wie die Packers bekanntgaben. Gut möglich, dass es dann auch zu einem Aufeinandertreffen der beiden Packers-Legenden kommt.

