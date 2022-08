München – Es kommt nicht immer auf die Zahlen an. Sondern auf den zweiten Blick, denn der liefert dann am Ende oft wichtige Erkenntnisse.

Bei den Green Bay Packers ist es die Erkenntnis, dass man auf den Ernstfall offenbar gut vorbereitet ist. Soll heißen: Fällt Quarterback-Superstar Aaron Rodgers aus, könnte Jordan Love für den Routinier problemlos übernehmen. Beziehungsweise problemloser als noch vor einem Jahr.

Denn Packers-Coach Matt LaFleur sagte nach dem zweiten Preseason-Spiel gegen die New Orleans Saints, der Erstrundenpick von 2020 sei "Lichtjahre weiter" als im letzten Jahr. Love kam beim 20:10 auf 113 Passing Yards, einen Touchdown, keine Interception und ein Quarterback-Rating von 77,3.

Durchschnittliche Zahlen, starker Eindruck

Durchschnitt. Auf den ersten Blick.

Doch Love ist sicherer, selbstbewusster, zielstrebiger, mit akkuraten tiefen Pässen und einem starken Arm. Das Vertrauen in die Entwicklung des 23-Jährigen wächst und wächst. Er wäre bei vielen anderen Teams nun bereit, den Starter zu machen. In Green Bay hat er Rodgers weiter vor sich.

"Ich weiß, dass die Zahlen nicht unbedingt widerspiegeln, wie ich mich fühle", sagte LaFleur. "Er stand in der Pocket und warf im Rhythmus. Leider hatten wir wieder zu viele Drops", so LaFleur. Die Patzer der Mitspieler hatten bereits in der Vorwoche zu Interceptions von Love geführt, die ihm die Stats vermiesten.

Jordan Love "viel entschlossener"

Doch LaFleur geht es um andere Dinge. "Er war entschlossen. Ich denke, das ist das Wichtigste bei ihm", sagte der Coach. Das Spiel habe sich für Love verlangsamt, so LaFleur: "Ich sehe einen viel entschlosseneren Spieler. Ich denke, das wird zu einem viel effektiveren Spieler führen."

Love selbst fühlt sich immer wohler damit, "entschlossen zu sein und loszulegen ohne zu warten und zu zögern, bis sich ein Spielzug eröffnet", sagte er. "Ich denke, es kommt einfach daher, dass ich mich mit der Offense wohlfühle, dass ich verstehe, wo der Receiver sein wird, welche Spielzüge gut sind im Vergleich zu bestimmten Deckungen. Ich denke, ich habe definitiv einige Schritte in diese Richtung gemacht."

Es kommt eben nicht immer auf die Zahlen an.

