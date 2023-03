Was Quarterbacks angeht, sind die Fans der Green Bay Packers durchaus verwöhnt.

Nachdem Brett Favre die Offense in Wisconsin jahrelang anführte, übergab er den Stab an Aaron Rodgers. Beide sind mehrfache MVPs.

Nun wird aller Voraussicht nach Jordan Love das Zepter übernehmen. Die Fußstapfen für den Mann von Utah State sind groß. Dementsprechend will Head Coach Matt LaFleur den Erwartungsdruck vom jungen Spielmacher nehmen.

Love auf Rodgers-Level? "Wir wären dumm, das anzunehmen"

Beim alljährlichen Treffen der Head Coaches und Besitzer in Phoenix äußerte sich LaFleur zu Love. "Das wird ein Prozess sein. Wir wären doch dumm anzunehmen, dass er da rausgeht und sofort wie Aaron Rodgers spielt", sagte LaFleur.

"Rodgers ist nicht nur ein Talent, wie man es bloß einmal pro Generation hat - auch bei ihm war es ein Prozess. Auch er hat nicht sofort auf dem Level gespielt, das er irgendwann erreicht hat", nimmt LaFleur seinen neuen Spielmacher vorsorglich in Schutz.

"Wir müssen unsere Erwartungen runterschrauben. Für Jordan wird es auch eine neue Rolle sein, aber wir freuen uns darauf", gab LaFleur weiter zu Protokoll.

Stattdessen nimmt er auch die anderen Teile der Offense in die Pflicht: "Er kann nur so gut sein, wie die Mitspieler um ihn herum, das gilt für alle Quarterbacks in der Liga. Jeder muss sein Bestes geben, damit auch Jordan sein Bestes zeigen kann."

Offiziell wurde Love noch nicht zum Starter ernannt, jedoch ist das nur eine Frage der Zeit und dabei abhängig vom Trade von Aaron Rodgers zu den New York Jets, der noch nicht in trockenen Tüchern ist.