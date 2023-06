Mit dem Wechsel von Aaron Rodgers zu den News York Jets endete in Green Bay eine Ära. Nun ist es am neuen Quarterback Jordan Love, den Abgang des Superstars vergessen zu machen.

Bereits in den vergangenen Wochen erhielt der 24-Jährige viel Lob von allen Seiten. Sowohl von Teamkollegen als auch von Head Coach Matt LaFleur sowie Quarterback Coach Tom Clements. Gegenüber dem "Wisconsin State Journal" hat Love das Lob mittlerweile zurückgegeben und von seiner Offense geschwärmt.

"Ich glaube, wir haben ein großartiges Team. Ich denke, wir haben eine gute und junge Offense. Wir haben noch viel Arbeit vor uns und müssen weiter wachsen. Und ich denke, wir haben eine wirklich gute Defense. Wenn wir erst einmal alle wieder gesund sind, werden wir richtig gut sein", führte Love aus.

Packers-Offense um Love noch relativ unerfahren

Aktuell fehlen mit Cornerback Eric Stokes und Linebacker Rashan Gary zwei wichtige Verteidiger. Als Love und seine Kollegen im Mandatory Minicamp auf dem Platz trainierten, arbeiteten Stokes und Gary weiterhin an ihrem Comeback.

Während sich in der Packers-Defense auch einige Routiniers tummeln, finden sich in der Offense diverse junge Spieler. Die beiden Tight Ends Luke Musgrave und Tucker Kraft gehen in ihre erste NFL-Saison, dasselbe gilt für Wide Receiver Jayden Reed. Auch die Passempfänger Romeo Doubs und Christian Watson sind noch nicht lange in der NFL, beide wurden im Draft 2022 von den Packers ausgewählt.

"Ich denke, wenn alle erst einmal ins Rollen kommen, sich mit der Offense wohlfühlen und bei jedem Spielzug dort sind, wo sie sein müssen, sind uns keine Grenzen gesetzt", schätzte Love, dessen "fast tägliche Fortschritte" von LaFleur explizit hervorgehoben wurden, die Situation ein.

Love mit Entwicklung zufrieden: "Habe eine Menge Fortschritte gemacht"

Auch der Quarterback selbst hat anscheinend ein gutes Gefühl, was seine Weiterentwicklung betrifft. "Es war gut. Ich habe eine Menge Fortschritte gemacht. Ich arbeite immer an meinem Spiel, an den kleinen Dingen, die ich auf dem Film sehe. Vielleicht habe ich einen Wurf verpasst, vielleicht habe ich mich in der Pocket falsch bewegt und meine Füße waren nicht richtig eingestellt. Ich versuche einfach, diese kleinen Dinge zu finden", berichtete der einstige College-Spieler der Utah State University.

Bis zum Saisonstart hat Love auf jeden Fall noch einige Zeit, um sich weiter zu verbessern. Zunächst geht es am 26. Juli ins Training Camp, das erste Preseason-Spiel gegen die Bengals steht am 12. August an. Richtig ernst wird es schließlich einen knappen Monat später, dann gastiert Green Bay am 10. September bei den Chicago Bears.