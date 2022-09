München - Die Green Bay Packers haben durch den Trade Davante Adams zu den Las Vegas Raiders in der Offseason ihren besten Wide Receiver und die Top-Anspielstation Aaron Rodgers' verloren. Nun spielt sich bei den Packers ein junger Rookie-Passempfänger in den Vordergrund, von dem selbst der Star-Quarterback überrascht war.

Christian Watson hat bereits nach wenigen Wochen Eindruck im Team hinterlassen und könnte bei den Packers tatsächlich Shootingstar in der Offense werden - zumindest wenn es nach Rodgers geht, der den 21-Jährigen zuletzt in höchsten Tönen lobte.

Rodgers: "Andere Art von Receiver"

"Dieser Typ hat eine unglaubliche Schrittlänge. Wirklich, für einen Mann, mit über 1,95-Metern, ist er verdammt schnell. Es ist schön, ihn zu haben. Er ist eine andere Art von Receiver, als die, die wir sonst haben", erklärte der amtierende MVP in der "Pat McAfee Show".

Der diesjährige Zweitrundenpick hat beim Quarterback-Routinier einen solch bleibenden Eindruck hinterlassen, dass Rodgers sogar schon einen neuen Spitznamen für den Youngster hat: "Ich muss mir eventuell einen neuen Nickname für David Bakhtiari ausdenken, denn der Junge [Watson] könnte die neue Baby-Giraffe werden. Oder vielleicht sogar eher ein Reh, denn er tänzelt und fliegt schon fast über das Feld."

Knie-OP bei Watson während der Offseason

Watson war der siebte Wide Receiver, der im Draft gepickt wurde und kam von North Dakota State. Ob er bei den Packers aber direkt zu Beginn eine Rolle spielen wird, ist fraglich. Watson unterzog sich während der Offseason einer Operation am Knie, ist noch nicht bei Einhundert Prozent und hat im Gegensatz zu den anderen Receivern in Green Bay ordentlich Trainingsrückstand.

Nichtsdestotrotz ließ Packers Head Coach Matt LaFleur die Tür für einen Einsatz in Week 1 am Sonntag gegen die Minnesota Vikings ein Stück weit offen: "Seine physischen Fähigkeiten, sein Speed und die Power, die er mitbringt, sind offensichtlich. Wir planen mit ihm am Sonntag und wir werden sehen, wie es läuft."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.