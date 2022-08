München/Green Bay - Es ist wahrlich nichts ungewöhnliches, wenn neue Spieler bei einer Franchise ihre aktuellen Kollegen in den Himmel loben.

So war es nun auch bei Sammy Watkins. Der Receiver spielte in der Vergangenheit mit Patrick Mahomes und nun mit Aaron Rodgers. Als er nach einem Vergleich zwischen beiden Quarterbacks gefragt wurde, sorgte seine Antwort trotzdem für Aufsehen.

Watkins: Rodgers "ein anderes Level" als Mahomes

In einem Gespräch beim Franchise-eigenen Fernsehsender der Packers sagte Watkins: "Ich denke, 'Pat' ist unglaublich gut. Aber Rodgers? Er ist noch mal auf einem ganz anderen Level."

Watkins spielte zuvor nicht nur mit Mahomes, sondern auch mit Lamar Jackson zusammen. Dennoch kommt keiner an Rodgers ran, wenn man ihm glauben kann. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so spielt wie Aaron Rodgers. Er bringt andere in die Position, erfolgreich zu sein", so Watkins bei seiner Lobeshymne.

Die Gelegenheit mit Rodgers in einem Spiel zusammenzuspielen, bekam Watkins bisher noch nicht. Der Quarterback der Packers entschied sich gegen Einsätze in der Preseason, da er sie für "sinnlos" hält. Alle Eindrücke stammen also aus dem Training.

In Woche 1 bekommen es die Packers mit dem Erzrivalen Minnesota Vikings zu tun. Dann bekommt Watkins die Chance, unter echten Bedingungen Rodgers' Klasse zu erleben.

