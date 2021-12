München - Im Heimspiel gegen die Indianapolis Colts kamen die Houston Texans nicht einmal auf das Scoreboard. Das Division-Duell endete mit 0:31.

Es war eine Niederlage zu viel, denn durch die zehnte Saisonpleite hat die Franchise aus Texans keine Chance mehr auf die Playoffs.

Bereits in der vergangenen Saison verpasste Houston die Postseason. In den kommenden Wochen stehen noch Partien gegen die Seattle Seahawks, bei den Jacksonville Jaguars, gegen die Los Angeles Chargers, bei den San Francisco 49ers und gegen die Tennessee Titans an.

