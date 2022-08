München - Deionte Thompson wirkte fast schon ein wenig hilflos, als er den Rücken von Isaiah Likely umklammerte, an ihm zog und zerrte. Likely ließ sich nicht beirren, schüttelte den Safety der Arizona Cardinals ab. Als sei Thompson ein Rucksack, der nach einem langen Tag einfach kurz auf den Boden fallengelassen wird.

Im zweiten Preseason-Spiel zog Likely das Tempo an, ein Cardinals-Verteidiger nach dem anderen die Schultern hoch. Frei nach dem Motto: "Wie soll man den bitte stoppen?". Der Tight End sammelte im zweiten Preseason-Spiel acht Catches, 100 Yards und einen Touchdown - in 15 Snaps. 54 seiner 100 Receiving Yards kreierte er auf eigene Faust, nach dem Passfang.

Der 22-Jährige strahlte mit seinem Route Running, seinem Catching und seinen Fähigkeiten nach dem Catch die Erfahrung eines Routinier aus. Dabei wurde er erst in diesem Jahr im NFL Draft gewählt - in der vierten Runde.

Isaiah Likely: 144 Receiving Yards in zwei Spielen

Dass ein Tight End, der bereits im Training für viele positive Schlagzeilen sorgte und nun in der Preseason seiner Saisonvorbereitung die Krone aufsetzt, überhaupt erst in der vierten Runde gewählt wird, hat einen Grund. Denn so sehr Likely aktuell auf der Überholspur fährt, so sehr bremste seine Vorbereitung auf den NFL Draft ihn aus.

Beim Pro Day ließen seine athletischen Testergebnisse zu wünschen übrig, im Rahmen des Senior Bowls stach er nicht konstant heraus.

"Am Ende des Tages bin ich ein Football-Spieler, die Zeit beim 40-Yard-Dash ist nicht so wichtig. Das, was ich in den Spielen gezeigt habe, ist wichtig", sagte Likely bereits damals.

Rolle in der Ravens-Offense

Für John Harbaugh, Head Coach der Ravens, ist die steile Entwicklung von Likely keine Überraschung: "Wir haben erwartet, dass er ein guter Spieler ist. Er hat aus seiner limitierten Einsatzzeit viel rausgeholt. Er ist sehr neugierig und bereinigt Fehler umgehend."

Bei den Ravens dürfte Likely eher als Receiving-Option eingesetzt werden. Als Laufblocker ist er passabel, besonders, wenn er in der Bewegung blockt, aber gegen Defensive Ends und Outside Linebacker könnte er Probleme kriegen.

Seine Größe und Physis kommen in der Rolle als eine Art überdimensionaler Slot-Receiver gut zur Geltung. Outside-Linebacker und Safeties können mit seinem flinken Route Running nicht mithalten, Nickel-Cornerbacks haben einen physischen Nachteil.

Mark Andrews als Mentor

In dieser Rolle kann er von Teamkollege Mark Andrews lernen. Der Tight End sammelte vergangene Saison über 1.300 Receiving Yards und zementierte seinen Platz als einer der besten Spieler auf seiner Position.

"Er ist ein Receiver im Körper eines Tight Ends. Likely ist ein bisschen wie die Babyversion von Mark Andrews", lobte Quarterback Lamar Jackson.

Dass Likely in der regulären Saison Pässe von Jackson fangen wird ist, nach den starken Leistungen in der Vorbereitung, nicht unlikely.

