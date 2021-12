München/Jacksonville - Am vergangenen Samstag waren Gerüchte öffentlich geworden, wonach Head Coach Urban Meyer von den Jacksonville Jaguars nach öffentlicher Kritik an Wide Receiver Marvin Jones ein hitziges Streitgespräch mit diesem gehabt haben soll. Dazu soll Meyer seine Assistant Coaches als "Loser" bezeichnet und deren Arbeit in einem Teammeeting in Frage gestellt haben, berichtet "NFL Network".

Meyer äußerte sich sich nach der 0:20-Niederlage gegen die Tennessee Titans am Sonntag dazu wie folgt: "Das ist Nonsens. Ich habe mich nicht damit beschäftigt, was irgendjemand gesagt haben soll. Wir versuchen unsere Offensive zu verbessern und unseren Quarterback in die Lage zu bringen, Spiele zu gewinnen. Darauf liegt unser Fokus im Moment."

Meyer führte aus, dass er großen Respekt vor seinen Assistenztrainern und eine fantastische Beziehung zu Wide Receiver Marvin Jones habe und sie normal miteinander geredet hätten. Allerdings drohte er einem potenziellen Maulwurf mit der fristlosen Kündigung, sollten weitere Informationen aus dem Team an die Öffentlichkeit getragen werden. "Wenn es einen Maulwurf gibt, dann ist dieser Maulwurd arbeitslos, und das binnen Sekunden", so Meyer.

Die Jacksonville Jaguars stehen aktuell nach 14 Spieltagen mit einer Bilanz von 2-11 auf dem letzten Platz in der NFC South.

Konstantin Mokrus

