Die Green Bay Packers trauern um ihre Ikone John Brockington. Der frühere Fullback starb im Alter von 74 Jahren in San Diego. Dies teilten die Packers offiziell mit.

Brockington spielte zwischen 1971 und 1977 für die Franchise aus Wisconsin und war einst der erste Running Back der NFL-Geschichte, der in jedem seiner ersten drei Jahre die Marke von 1.000 Rushing Yards knackte. In der ewigen Bestenliste der meisten Rushing Yards bei den Packers steht Brockington mit 5.024 Yards noch heute auf dem vierten Platz.

Brockington stellte Rookie-Rekord in der NFL auf

Die Packers wählten ihn im Draft 1971 an neunter Stelle aus, im Laufe seiner Karriere wurde er dreimal in den Pro Bowl gewählt. Die 1.105 Yards in seinem ersten Jahr waren damals ein Rookie-Rekord in der NFL. Nach jener Saison wurde er zum Rookie des Jahres sowie zum All-Pro auf seiner Position gewählt. 1972 hatte er großen Anteil am Titel der Packers in der damaligen NFC Central.

Nach einem kurzen Intermezzo bei den Kansas City Chiefs beendete er 1977 seine Karriere mit insgesamt 5.185 Rushing Yards und 30 Rushing Touchdowns.

"John war einer der größten Läufer seiner Zeit und mit seinem kraftvollen Laufstil ein aufregender Spieler, dem man gerne zusah. Die Fans haben John im Laufe der Jahre mit Begeisterung im Lambeau Field willkommen geheißen und erinnern sich gerne an den Divisionstitel 1972 sowie an die Lichtblicke, die er in den weniger erfolgreichen Spielzeiten bot", wird Packers-Präsident Mark Murphy zitiert.