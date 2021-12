Pittsburgh Steelers at Kansas City Chiefs 10:36

Die Kansas City Chiefs haben sich mit einem deutlichen Sieg gegen die Pittsburgh Steelers vorzeitig für die Playoffs qualifiziert.

Chiefs sorgten bereits in der ersten Hälfte des Spiels für klare Verhältnisse. Die ersten vier Angriffszüge führten allesamt zu Punkten – dreimal per Touchdown, einmal per Field Goal.

Die Steelers gingen früh auf Risiko und spielten kurz vor der Halftime ihren vierten Versuch in der eigenen Hälfte aus – ohne Erfolg. Kansas City konnte daraus allerdings kein Kapital schlagen, weil Kicker Elliott Fry ein Field Goal aus 39 Yards verschoss.

Mit einem 23:0 zugunsten der Gastgeber ging es in die Pause. Danach geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes kam auf 258 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässe. Byron Pringle fing zwei Touchdown-Pässe.

Steelers-Passgeber Ben Roethlisberger verbuchte 159 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass, fabrizierte allerdings auch zwei Turnover.

Chicago Bears at Seattle Seahawks 25:24

Nachdem die Chicago Bears mit einem 14:24-Rückstand in das letzte Viertel gingen, drehten sie die Partie gegen die Seattle Seahawks. Quarterback Nick Foles lieferte mit 250 Passing-Yards und einem Touchdown-Pass ein ordentliches Spiel ab. David Montgomery und Khalil Herbert erliefen zudem jeweils einen Touchdown.

Russell Wilson, der Spielmacher der Seattle Seahawks, warf für 181 Yards und zwei Touchdowns. Running Back Rashaad Penny war mit 135 Rushing-Yards und einem Touchdown sehr effektiv. Die Niederlage von Seattle hat allerdings Folgen: Sie haben ihre letzte theoretische Chance auf die Playoffs verspielt.

Denver Broncos at Las Vegas Raiders 13:17

Die Las Vegas Raiders haben sich knapp gegen die Denver Broncos durchgesetzt, weil die Defense in der zweiten Hälfte des Spiels keine Punkte mehr zuließ. Quarterback Derek Carr warf für 201 Yards und einen Touchdown, fabrizierte allerdings auch zwei Turnover. Running Back Josh Jacobs erwies sich mit 129 Rushing-Yards als sehr effektiv, verursachte allerdings ebenfalls per Fumble ein Turnover.

Doch die Broncos waren nicht dazu in der Lage, daraus Kapital zu schlagen. Quarterback Drew Lock bekam lediglich 153 Passing-Yards zustande. Das Laufspiel war mit einem Raumgewinn von mickrigen 18 Yards praktisch nicht existent.

