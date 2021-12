München - Es war dieser eine Moment, der die Saison der Kansas City Chiefs um 180 Grad drehte.

In Woche sieben sah es für die Truppe um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes alles andere als gut aus. Das seit einigen Jahren zu den Titelfavoriten gehörende Team hatte in den ersten sechs Wochen bereits drei Niederlagen kassiert – und die nächste sollte folgen.

Gegen die Tennessee Titans stand zur Halbzeit ein 0:27-Rückstand auf der Anzeigentafel. Mit einer Bilanz von 3-4 erklärten bereits viele Experten, dass es mit den Playoffs in diesem Jahr wohl nichts werden dürfte.

Chiefs erleben Erleuchtung im Titans-Spiel

Dann allerdings hatten die Spieler eine Erleuchtung.

In der Umkleidekabine, den unglaublichen Halbzeit-Spielstand vor Augen, wurde den Chiefs-Profis eine Sache klar. "Wir haben begriffen, dass uns niemand retten wird", erinnert sich Safety Tyrann Mathieu zurück: "Wir mussten es selbst herausfinden."

Diese Erkenntnis brachte gegen die Titans zwar keinen Umschwung mehr - das Spiel endete mit 3:27 -, doch anschließend muss es klick gemacht haben in Kansas City.

Wie sich die Saison seit der herben Pleite in Woche sieben entwickelte, hätten damals wohl nicht einmal kühnste Optimisten für möglich gehalten.

Die Chiefs gewannen die folgenden sieben Spiele, stehen plötzlich an der Spitze der starken AFC West und haben durch den so wichtigen Overtime-Sieg gegen Division-Rivale Los Angeles Chargers im Thursday Night Game des 15. Spieltags sogar den Top-Seed in der AFC erobert. In den Playoffs bedeutet dies ein Freilos in der ersten Runde.

Defensive steht im Fokus

Doch was hat die Franchise in den zurückliegenden Wochen so stark gemacht?

Beim Blick auf die Spiele der Chiefs fällt eines auf. Abgesehen von den mehr als nur deutlichen Siegen gegen die Las Vegas Raiders (41:14 und 48:9) brennt das Team, ganz im Gegensatz zu früheren Tagen, nicht immer unbedingt ein offensives Feuerwerk ab.

Stattdessen steht die einst wackelige Defensive inzwischen deutlich sicherer und ließ in den vergangenen sieben Spielen im Schnitt nur 13 Punkte zu.

Chiefs offensiv weniger explosiv

Für das Trainerteam um Andy Reid ein enormer Erfolg. "Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie das geschafft haben", erklärte der Head Coach im Gespräch mit US-Reportern: "So etwas liegt nicht nur an einem Spieler. Es ist eine Kombination aus Spielern und Trainer. Sie ziehen an einem Strang und geben sich nicht auf."

Und weiter: "Sie mussten hart dafür arbeiten, und ich glaube, wenn man wirklich für etwas arbeiten und sich anstrengen muss, dann genießt man es ein bisschen mehr. Man ruht sich nicht auf dem aus, was vorher passiert ist, sondern man verdient sich den Erfolg."

In Woche zehn, nach dem ersten Sieg gegen die Raiders, sprachen Quarterback Mahomes und Tight End Travis Kelce davon, dass ihr Team den "Schwung" zurückerobert habe. Dass der Spielmacher dabei nicht in jedem Spiel einen Touchdown-Pass nach dem anderen wirft, daran mussten er und seine Receiver sich aber erst gewöhnen.

Mahomes: "Leute haben uns niedergemacht"

Die Chiefs spielen sachlicher, weniger spektakulär. Eine Formel, die funktioniert. "Wir versuchen, unsere eigene Version der Kansas City Chiefs zu sein", erklärt Mahomes dazu: "Jedes Team ist anders. Jede Saison ist anders. Zu Beginn des Jahres hatten wir mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Die Leute haben uns niedergemacht und so getan, als wären wir erledigt."

Erledigt ist das aktuell beste Team der AFC mitnichten. Stattdessen sammelt die Franchise von Woche zu Woche mehr Selbstvertrauen.

"Ich denke, wir spielen mit einer wirklich guten Energie. Es geht darum, die Arbeit zu erledigen und die Ergebnisse dann auf sich beruhen zu lassen. Wir haben immer noch die Einstellung, dass wir uns verbessern wollen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns das Gefühl hat, dass wir schon genug getan haben, um eine Meisterschaft zu gewinnen", ist sich Mathieu sicher.

Ingram große Bereicherung für Kansas City

Zu 100 Prozent stimmt die Erleuchtungs-Aussage des Safetys, dass sich das Team nur selbst helfen kann, übrigens nicht. Nur eine Woche nach dem Desaster gegen die Titans verpflichtete das Front Office Defensive End Melvin Ingram. Der Ex-Steelers-Profi war und ist mit seiner Energie eine wahre Initialzündung für den Pass Rush.

"Er spielt wütend", lobt Defensive Coordinator Steve Spagnuolo: "Er hat alle anderen dazu gebracht, auch wütend zu sein. Er hatte ein paar Spielzüge dabei, bei denen er die Leute einfach umgehauen hat. Ich denke das ist ansteckend und das hilft uns."

Abheben will im Arrowhead Stadium trotz der Siegesserie freilich niemand. So ist die Marschrichtung von Mahomes klar: "Lasst uns Tag für Tag nehmen. Machen wir uns jetzt keine Gedanken über den Super Bowl. Wir müssen herausfinden, wie wir uns als Team jeden einzelnen Tag verbessern können."

